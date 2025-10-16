WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 20:00
(3) Leyre Romero Gormaz
/ (3) Tara Wuerth
vs Ana Candiotto
/ Julia Riera
Il match deve ancora iniziare
(3) Julia Grabher vs Thaisa Grana Pedretti
Il match deve ancora iniziare
(1) Ingrid Martins / (1) Laura Pigossi vs Carole Monnet / Sada Nahimana
Il match deve ancora iniziare
Carolina Alves vs (6) Sinja Kraus Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 20:00
(1) Simona Waltert
vs Miriana Tona
Il match deve ancora iniziare
Tina Smith / Miriana Tona vs (2) Panna Udvardy / (2) Simona Waltert Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
Luiza Fullana / Thaisa Grana Pedretti vs (4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 22:00
(8) Harriet Dart
vs (2) Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Elvina Kalieva vs (6) Cadence Brace
Il match deve ancora iniziare
(5) Hanne Vandewinkel vs (4) Marina Stakusic Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Anastasia Tikhonova vs Maria Portillo Ramirez / Victoria Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Jessica Hinojosa Gomez / Sahaja Yamalapalli vs (2) Lia Karatancheva / (2) Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 00:00
Katrina Scott vs Jessica Pieri
Il match deve ancora iniziare
(4) Weronika Falkowska / (4) Kristina Novak vs Elvina Kalieva / Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
Cadence Brace / Marian Gomez Pezuela Cano vs (3) Kayla Cross / (3) Amelia Rajecki
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 05:00
(1) Anastasia Zakharova
vs (6) Lulu Sun
WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]
0
6
0
0
Lulu Sun [6]
0
7
6
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
0-4 → 0-5
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
1*-5
1*-6
6-6 → 6-7
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Anastasia Zakharova
1-4 → 2-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anastasia Zakharova
1-2 → 1-3
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(3) Janice Tjen vs Xinyu Gao Non prima 07:30
WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]•
0
6
6
0
Xinyu Gao
0
4
0
0
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Janice Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Ye-Xin Ma vs (2) Anna Bondar Non prima 10:00
WTA Jinan 125
Ye-Xin Ma
1
6
Anna Bondar [2]
2*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 06:00
Yu-Yun Li
/ Zongyu Li
vs (4) Eudice Chong
/ (4) Shuo Feng
WTA Jinan 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li•
0
3
2
0
Eudice Chong / Shuo Feng [4]
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Feng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
2-5 → 2-6
Eudice Chong / Shuo Feng
2-4 → 2-5
Yu-Yun Li / Zongyu Li
1-4 → 2-4
Eudice Chong / Shuo Feng
1-3 → 1-4
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Eudice Chong / Shuo Feng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Yu-Yun Li / Zongyu Li
2-4 → 3-4
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Yu-Yun Li / Zongyu Li
1-3 → 2-3
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Eudice Chong / Shuo Feng
0-1 → 0-2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-0 → 0-1
Priska Nugroho vs Arina Rodionova Non prima 06:30
WTA Jinan 125
Priska Nugroho
1
6
6
Arina Rodionova
6
2
2
Vincitore: Nugroho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Priska Nugroho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Arina Rodionova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 06:00
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng vs (2) I-Hsuan Cho / (2) Yi-Tsen Cho
WTA Jinan 125
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
5
6
10
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [2]
7
4
6
Vincitore: Bhosale / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
5-3 → 5-4
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-1 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
3-4 → 3-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-1 → 1-1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Arianne Hartono / Prarthana Thombare vs Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
WTA Jinan 125
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
4
7
4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
6
5
10
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
1-5
1-6
1-7
2-7
3-7
3-8
4-8
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
5-5 → 6-5
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
3-3 → 3-4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
3-2 → 3-3
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
1-1 → 2-1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
3-3 → 3-4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
0-0 → 1-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
Il match deve ancora iniziare
