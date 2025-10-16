WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Jessica Pieri nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 20:00
(3) Leyre Romero Gormaz ESP / (3) Tara Wuerth CRO vs Ana Candiotto BRA / Julia Riera ARG
Il match deve ancora iniziare

(3) Julia Grabher AUT vs Thaisa Grana Pedretti BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Ingrid Martins BRA / (1) Laura Pigossi BRA vs Carole Monnet FRA / Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

Carolina Alves BRA vs (6) Sinja Kraus AUT Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
(1) Simona Waltert SUI vs Miriana Tona ITA
Il match deve ancora iniziare

Tina Smith AUS / Miriana Tona ITA vs (2) Panna Udvardy HUN / (2) Simona Waltert SUI Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Luiza Fullana BRA / Thaisa Grana Pedretti BRA vs (4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 22:00
(8) Harriet Dart GBR vs (2) Petra Marcinko CRO
Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs (6) Cadence Brace CAN

Il match deve ancora iniziare

(5) Hanne Vandewinkel BEL vs (4) Marina Stakusic CAN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Anastasia Tikhonova RUS vs Maria Portillo Ramirez MEX / Victoria Rodriguez MEX

Il match deve ancora iniziare

Jessica Hinojosa Gomez MEX / Sahaja Yamalapalli IND vs (2) Lia Karatancheva BUL / (2) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 00:00
Katrina Scott USA vs Jessica Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

(4) Weronika Falkowska POL / (4) Kristina Novak SLO vs Elvina Kalieva USA / Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Cadence Brace CAN / Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (3) Kayla Cross CAN / (3) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 05:00
(1) Anastasia Zakharova RUS vs (6) Lulu Sun NZL
WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]
0
6
0
0
Lulu Sun [6]
0
7
6
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

(3) Janice Tjen INA vs Xinyu Gao CHN Non prima 07:30

WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
0
6
6
0
Xinyu Gao
0
4
0
0
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

Ye-Xin Ma CHN vs (2) Anna Bondar HUN Non prima 10:00

WTA Jinan 125
Ye-Xin Ma
1
6
Anna Bondar [2]
2*
6
Mostra dettagli



Court 1 – ore 06:00
Yu-Yun Li TPE / Zongyu Li CHN vs (4) Eudice Chong HKG / (4) Shuo Feng CHN
WTA Jinan 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0
3
2
0
Eudice Chong / Shuo Feng [4]
0
6
6
0
Vincitore: Chong / Feng
Mostra dettagli

Priska Nugroho INA vs Arina Rodionova AUS Non prima 06:30

WTA Jinan 125
Priska Nugroho
1
6
6
Arina Rodionova
6
2
2
Vincitore: Nugroho
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:00
Rutuja Bhosale IND / Wushuang Zheng CHN vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE

WTA Jinan 125
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
5
6
10
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [2]
7
4
6
Vincitore: Bhosale / Zheng
Mostra dettagli

Arianne Hartono NED / Prarthana Thombare IND vs Elena Pridankina RUS / Ekaterina Reyngold RUS

WTA Jinan 125
Arianne Hartono / Prarthana Thombare
4
7
4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
6
5
10
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Mostra dettagli

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Hiroko Kuwata JPN / Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare

