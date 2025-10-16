Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

16/10/2025 09:06 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato - Foto Yuri Serafini
Carlo Alberto Caniato - Foto Yuri Serafini

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1°- 2° Turno, cemento

Cloto Arena – ore 10:00
Martin Landaluce ESP vs Justin Engel GER
ATP Olbia
Martin Landaluce [3]
0
3
Justin Engel
0
5
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare

it vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Pierluigi Basile ITA vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs it

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Radu Albot MDA vs Eliakim Coulibaly CIV
ATP Hersonissos
Radu Albot
6
6
Eliakim Coulibaly [5]
2
4
Vincitore: Albot
Mostra dettagli

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Ioannis Xilas GRE

ATP Hersonissos
Inaki Montes-De La Torre
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA / Michael Geerts BEL vs Stefanos Sakellaridis GRE / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov BUL vs Charles Broom GBR

ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [4]
40
6
0
Charles Broom
A
3
0
Mostra dettagli

Javier Barranco Cosano ESP / Imanol Lopez Morillo ESP vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Max Basing GBR vs Hamish Stewart GBR

ATP Hersonissos
Max Basing
15
7
2
Hamish Stewart
30
6
1
Mostra dettagli

Giles Hussey GBR / Mark Whitehouse GBR vs Lukas Hellum-Lilleengen NOR / Karan Singh IND (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Max Westphal FRA vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 05:00
Kyrian Jacquet FRA vs Omar Jasika AUS
ATP Shenzhen
Omar Jasika
6
3
2
Kyrian Jacquet [3]
4
6
6
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Jason Jung TPE

ATP Shenzhen
Kaichi Uchida
0
6
2
Jason Jung
0
3
0
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Tsung-Hao Huang TPE / Fajing Sun CHN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

ATP Shenzhen
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
6*
6
6
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
3
4
6
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI / Aoran Wang CHN vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

ATP Shenzhen
Luca Castelnuovo / Aoran Wang
0
3
0
Finn Reynolds / James Watt [2]
0
6
0
Mostra dettagli



Covered Court 2 – ore 05:00
Harold Mayot FRA vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Shenzhen
Frederico Ferreira Silva
4
2
Harold Mayot [2]
6
6
Vincitore: Mayot
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Sergey Fomin UZB

ATP Shenzhen
Sho Shimabukuro [6]
4
7
7
Sergey Fomin
6
5
5
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Frederico Ferreira Silva POR / Henrique Rocha POR

ATP Shenzhen
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
15
3
5
Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha
15
6
6
Mostra dettagli

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 2° Turno, cemento (indoor)

Stadium – ore 18:00
Martin Damm USA vs Oliver Tarvet GBR
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN / Antoine Ghibaudo FRA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare

Brandon Holt USA vs Keegan Smith USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 18:00
Andres Martin USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND / Dhakshineswar Suresh IND vs Jody Maginley ANT / Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA / Alex Rybakov USA vs Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta

Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Heide BRA / Bruno Oliveira BRA vs Courtney John Lock ZIM / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Joao Eduardo Schiessl BRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Ignacio Carou URU / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Murkel Dellien BOL vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA / Gabriel Roveri Sidney BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA / Jose Pereira BRA vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

