Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Carlo Alberto Caniato - Foto Yuri Serafini
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1°- 2° Turno, cemento
Cloto Arena – ore 10:00
Martin Landaluce
vs Justin Engel
ATP Olbia
Martin Landaluce [3]
0
3
Justin Engel•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
J. Engel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Engel
15-0
15-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
Luca Van Assche vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Pierluigi Basile vs Pablo Carreno Busta
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Hugo Grenier
Il match deve ancora iniziare
Luka Pavlovic vs
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Radu Albot
vs Eliakim Coulibaly
ATP Hersonissos
Radu Albot
6
6
Eliakim Coulibaly [5]
2
4
Vincitore: Albot
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Albot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
E. Coulibaly
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Albot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
E. Coulibaly
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
R. Albot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
E. Coulibaly
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Albot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
R. Albot
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Coulibaly
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Inaki Montes-De La Torre vs Ioannis Xilas
ATP Hersonissos
Inaki Montes-De La Torre
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Geoffrey Blancaneaux / Michael Geerts vs Stefanos Sakellaridis / Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov vs Charles Broom
ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [4]
40
6
0
Charles Broom•
A
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Broom
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kuzmanov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
C. Broom
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
C. Broom
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
D. Kuzmanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Javier Barranco Cosano / Imanol Lopez Morillo vs Jarno Jans / Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Max Basing vs Hamish Stewart
ATP Hersonissos
Max Basing•
15
7
2
Hamish Stewart
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
df
6-6 → 7-6
H. Stewart
15-0
15-15
df
30-15
40-15
6-5 → 6-6
M. Basing
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
H. Stewart
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 5-5
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
H. Stewart
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
H. Stewart
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Giles Hussey / Mark Whitehouse vs Lukas Hellum-Lilleengen / Karan Singh (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
David Poljak / Max Westphal vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 05:00
Kyrian Jacquet
vs Omar Jasika
ATP Shenzhen
Omar Jasika
6
3
2
Kyrian Jacquet [3]
4
6
6
Vincitore: Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-4 → 2-5
K. Jacquet
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
2-4 → 2-5
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
K. Jacquet
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kaichi Uchida vs Jason Jung
ATP Shenzhen
Kaichi Uchida
0
6
2
Jason Jung•
0
3
0
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 3-2
J. Jung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
ace
1-0 → 1-1
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
ATP Shenzhen
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
6*
6
6
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
3
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
5-3*
6*-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
T. Huang / Sun
0-15
15-15
30-15
40-40
ace
3-2 → 3-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
30-30
df
30-40
40-40
df
2-2 → 3-2
T. Huang / Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-4 → 5-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Huang / Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
df
1-0 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo / Aoran Wang vs Finn Reynolds / James Watt
ATP Shenzhen
Luca Castelnuovo / Aoran Wang•
0
3
0
Finn Reynolds / James Watt [2]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Reynolds / Watt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
L. Castelnuovo / Wang
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
L. Castelnuovo / Wang
1-4 → 2-4
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
L. Castelnuovo / Wang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
F. Reynolds / Watt
0-2 → 0-3
L. Castelnuovo / Wang
0-1 → 0-2
F. Reynolds / Watt
0-0 → 0-1
Covered Court 2 – ore 05:00
Harold Mayot vs Frederico Ferreira Silva
ATP Shenzhen
Frederico Ferreira Silva
4
2
Harold Mayot [2]
6
6
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Mayot
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 2-6
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
F. Ferreira Silva
1-3 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
H. Mayot
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
F. Ferreira Silva
3-5 → 4-5
H. Mayot
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-4 → 3-5
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
H. Mayot
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
F. Ferreira Silva
0-2 → 0-3
H. Mayot
30-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
F. Ferreira Silva
0-0 → 0-1
Sho Shimabukuro vs Sergey Fomin
ATP Shenzhen
Sho Shimabukuro [6]
4
7
7
Sergey Fomin
6
5
5
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Fomin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Fomin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
ace
5-4 → 5-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
3-3 → 4-3
S. Fomin
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Fomin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
S. Shimabukuro
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Fomin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
S. Fomin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Shimabukuro
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
4-5 → 4-6
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha
ATP Shenzhen
Kaito Uesugi / Seita Watanabe [4]
15
3
5
Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha•
15
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva / Rocha
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Ferreira Silva / Rocha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva / Rocha
3-2 → 3-3
K. Uesugi / Watanabe
2-2 → 3-2
F. Ferreira Silva / Rocha
2-1 → 2-2
K. Uesugi / Watanabe
1-1 → 2-1
F. Ferreira Silva / Rocha
1-0 → 1-1
K. Uesugi / Watanabe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva / Rocha
3-5 → 3-6
K. Uesugi / Watanabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-5 → 3-5
F. Ferreira Silva / Rocha
2-4 → 2-5
K. Uesugi / Watanabe
1-4 → 2-4
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
K. Uesugi / Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
F. Ferreira Silva / Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
0-1 → 1-1
F. Ferreira Silva / Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Yuta Shimizu / Naoki Tajima
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 2° Turno, cemento (indoor)
Stadium – ore 18:00
Martin Damm
vs Oliver Tarvet
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Arseneault / Antoine Ghibaudo vs Patrick Harper / Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Brandon Holt vs Keegan Smith (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 18:00
Andres Martin vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah / Dhakshineswar Suresh vs Jody Maginley / Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm / Alex Rybakov vs Alfredo Perez / Jamie Vance (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta
Quadra Central – ore 15:00
Gustavo Heide
/ Bruno Oliveira
vs Courtney John Lock
/ Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez vs Joao Eduardo Schiessl (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Thiago Monteiro (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Ignacio Carou / Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Murkel Dellien vs Joao Lucas Reis Da Silva / Gabriel Roveri Sidney
Il match deve ancora iniziare
Luis “Guto” Miguel / Jose Pereira vs Matias Soto / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit