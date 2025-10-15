Carlos Alcaraz è arrivato a Riad tra dubbi fisici e critiche per la partecipazione al Six Kings Slam

Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, è sbarcato a Riad per prendere parte alla seconda edizione del Six Kings Slam 2025, il prestigioso torneo-esibizione che riunisce sei dei migliori tennisti del pianeta. Lo spagnolo arriva in Arabia Saudita con qualche incertezza fisica dopo la distorsione alla caviglia rimediata nel primo match dell’ATP di Tokyo, infortunio che lo aveva costretto al ritiro al torneo successivo, il Masters 1000 di Shanghai.

In un’intervista concessa all’agenzia PA, Alcaraz ha parlato sia delle proprie condizioni fisiche sia delle critiche ricevute per la decisione di partecipare a un’esibizione, nonostante le lamentele di diversi giocatori sul calendario sempre più fitto del circuito ATP.

“Non mi sento al cento per cento, le sensazioni non sono ancora perfette, soprattutto nei movimenti”, ha ammesso il murciano. “Ma mi sento molto meglio e credo di poter competere bene qui al Six Kings Slam.”

Sulle critiche per la scelta di disputare tornei-esibizione, il numero uno del mondo ha risposto con fermezza:

“Penso che molte persone non capiscano la differenza. Le esibizioni sono qualcosa di completamente diverso dai tornei ufficiali: non richiedono la stessa intensità fisica e mentale. Qui si gioca per divertirsi, per uno o due giorni, e per far conoscere il tennis a un pubblico diverso. È un modo per staccare e godersi il gioco.”

Alcaraz farà il suo esordio venerdì, contro il vincitore del match tra Taylor Fritz e Alexander Zverev.

Il suo finale di stagione sarà particolarmente intenso: dopo Riad, il murciano dovrebbe partecipare al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis di Bologna. Inoltre, ha già in programma un’altra esibizione a Miami, l’8 dicembre, contro il giovane brasiliano Joao Fonseca. Poi, soltanto poche settimane di pausa e preparazione prima dell’inizio della stagione 2026.