ATP 250 Bruxelles: Matteo Arnaldi spreca e saluta all’esordio – Hanfmann rimonta e vince in tre set. Sfiderà Lorenzo Musetti al secondo turno
Si ferma subito l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Bruxelles. Il sanremese, numero 74 del mondo, è stato sconfitto al primo turno dal tedesco Yannick Hanfmann (n. 139 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7(4), 6-4, 6-4 dopo oltre due ore di gioco.
Una partita amara per l’azzurro, che aveva iniziato bene conquistando il primo set al tie-break e trovando anche il break di vantaggio nel secondo parziale (3-2 e servizio). Da lì, però, il match ha preso una direzione diversa: Hanfmann ha reagito con decisione, trovando maggiore profondità nei colpi e riuscendo a ribaltare la frazione con un parziale di 4 giochi a 1.
Nel set decisivo la sfida è rimasta in equilibrio fino al 4-4, quando il tedesco ha piazzato due ace consecutivi per tenere il servizio e poi ha sfruttato un passaggio a vuoto di Arnaldi, strappandogli la battuta a 15 e chiudendo l’incontro sul 6-4.
Per Arnaldi, che ora ha un bilancio stagionale di 19 vittorie e 23 sconfitte nel circuito maggiore, sfuma così la possibilità di conquistare la 42ª vittoria sul cemento in carriera. Hanfmann invece approda al secondo turno, dove affronterà Lorenzo Musetti, prima testa di serie del torneo e n. 8 del mondo, in un derby Italia-Germania.
|Statistica
|Hanfmann 🇩🇪
|Arnaldi 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|308
|274
|Ace
|16
|11
|Doppi falli
|1
|1
|Prima di servizio
|63/95 (66%)
|70/102 (69%)
|Punti vinti sulla prima
|49/63 (78%)
|52/70 (74%)
|Punti vinti sulla seconda
|21/32 (66%)
|15/32 (47%)
|Palle break salvate
|2/3 (67%)
|1/4 (25%)
|Giochi di servizio giocati
|16
|16
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|212km/h (131 mph)
|211km/h (131 mph)
|Velocità media prima
|193km/h (119 mph)
|188km/h (116 mph)
|Velocità media seconda
|164km/h (101 mph)
|156km/h (96 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|173
|96
|Punti vinti su prima di servizio
|18/70 (26%)
|14/63 (22%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|17/32 (53%)
|11/32 (34%)
|Palle break convertite
|3/4 (75%)
|1/3 (33%)
|Giochi di risposta giocati
|16
|16
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|70/95 (74%)
|67/102 (66%)
|Punti vinti in risposta
|35/102 (34%)
|25/95 (26%)
|Totale punti vinti
|105/197 (53%)
|92/197 (47%)
Visto sino al vantaggio di un break nel secondo set. Stava giocando bene.
Ora vedo che ha perso. Sorpreso sino ad un certo punto, quest’anno ne ha perse un sacco dopo aver vinto il primo set.
Un Matteo sempre piu deludente
io continuo a ripeterlo, ma qui sembra nessuno la pensi come me… a meno che non ti chiami Sinner, quella palla devi alzarla, in spin o slice, se giochi sempre al limite senza un barlume di idea di gioco, perdi, è inevitabile
Nonostante tutto é sessantasettesimo nella race. Tra i 100 ci rimane tranquillo.
Francamente quest’anno Arnaldi mi ha molto deluso.Ero convinto che come mezzi fosse ad esempio superiore a Cobolli o Darderi.E’ vero che a volte sparacchia un po’ a casaccio,che ha la tendenza a snobbare un po’ troppo i tornei minori, ma dopo Sinner,Musetti e Berrettini ( quello sano )é quello che sa fare più male con i colpi e che soprattutto da l’idea di poter giocare alla pari con quasi tutti.
Questa annata però mi lascia parecchio perplesso; comunque stiamo parlando di alti e bassi che sono abbastanza comuni per giocatori diciamo normali. Un’annata storta ci può stare, ma l’anno prossimo è decisivo per capire che tennista è Arnaldi.
Arnaldi in crisi totale quest’anno
Di questi tempi Arnaldi riesce a risuscitare pure i cadaveri…..
Attento Musetti, Hanfmann ha la fama di ammazza-italiani. enzo
al momento per me ha la testa altrove
Certo che la partita era da vincere , però Hanfmann è stato BR 45 non certo un avversario facile al primo turno.
Lorenzo bisogna vendicare Matteo! 😎
Se un tennista che da due anni non è quasi mai uscito dai 40, adesso rischia di uscire dai 100, una ragione ci sarà….
Finalmente il vaticinio fuori dai 100, con Arnaldi troverà conferma!!
Cambia staff, così ritorni a giocare i challengers!