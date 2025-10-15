ATP 250 Bruxelles: Matteo Arnaldi spreca e saluta all’esordio – Hanfmann rimonta e vince in tre set. Sfiderà Lorenzo Musetti al secondo turno

Si ferma subito l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Bruxelles. Il sanremese, numero 74 del mondo, è stato sconfitto al primo turno dal tedesco Yannick Hanfmann (n. 139 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7(4), 6-4, 6-4 dopo oltre due ore di gioco.

Una partita amara per l’azzurro, che aveva iniziato bene conquistando il primo set al tie-break e trovando anche il break di vantaggio nel secondo parziale (3-2 e servizio). Da lì, però, il match ha preso una direzione diversa: Hanfmann ha reagito con decisione, trovando maggiore profondità nei colpi e riuscendo a ribaltare la frazione con un parziale di 4 giochi a 1.

Nel set decisivo la sfida è rimasta in equilibrio fino al 4-4, quando il tedesco ha piazzato due ace consecutivi per tenere il servizio e poi ha sfruttato un passaggio a vuoto di Arnaldi, strappandogli la battuta a 15 e chiudendo l’incontro sul 6-4.

Per Arnaldi, che ora ha un bilancio stagionale di 19 vittorie e 23 sconfitte nel circuito maggiore, sfuma così la possibilità di conquistare la 42ª vittoria sul cemento in carriera. Hanfmann invece approda al secondo turno, dove affronterà Lorenzo Musetti, prima testa di serie del torneo e n. 8 del mondo, in un derby Italia-Germania.

ATP Brussels Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 4 4 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Hanfmann vs Arnaldi

Statistica Hanfmann 🇩🇪 Arnaldi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 308 274 Ace 16 11 Doppi falli 1 1 Prima di servizio 63/95 (66%) 70/102 (69%) Punti vinti sulla prima 49/63 (78%) 52/70 (74%) Punti vinti sulla seconda 21/32 (66%) 15/32 (47%) Palle break salvate 2/3 (67%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 16 16 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 212km/h (131 mph) 211km/h (131 mph) Velocità media prima 193km/h (119 mph) 188km/h (116 mph) Velocità media seconda 164km/h (101 mph) 156km/h (96 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 173 96 Punti vinti su prima di servizio 18/70 (26%) 14/63 (22%) Punti vinti su seconda di servizio 17/32 (53%) 11/32 (34%) Palle break convertite 3/4 (75%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 70/95 (74%) 67/102 (66%) Punti vinti in risposta 35/102 (34%) 25/95 (26%) Totale punti vinti 105/197 (53%) 92/197 (47%)



