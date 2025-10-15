Federico Cinà lotta ma si ferma al tie-break decisivo: Dzumhur passa agli ottavi a Bruxelles

Si chiude al termine di una battaglia durissima l’avventura di Federico Cinà all’ATP 250 di Bruxelles. Il giovane siciliano, autore di una prova coraggiosa e di grande solidità, si è arreso solo al tie-break del terzo set contro il bosniaco Damir Dzumhur, che ha prevalso con il punteggio di 6-7(5), 6-2, 7-6(3) dopo oltre due ore di gioco intenso. Un match che ha confermato i progressi del classe 2007, sempre più vicino al livello dei giocatori esperti del circuito maggiore.

Nonostante la sconfitta, la prestazione resta incoraggiante. Cinà può guardare con ottimismo al finale di stagione. Se manterrà questo livello di gioco, le qualificazioni degli Australian Open 2026 potrebbero diventare una realtà concreta.

Che battaglia il primo set tra Federico Cinà e Damir Dzumhur

Il giovane palermitano ha firmato un parziale di grande personalità, conquistando il tie-break per 7-6, dopo un set in cui è sempre stato costretto a rincorrere ma non ha mai mollato.

Il bosniaco è partito fortissimo al servizio, praticamente ingiocabile per oltre mezz’ora: prime vincenti, ritmo alto e pochi scambi lunghi. Cinà, però, ha saputo restare attaccato al match con un tennis ordinato e preciso, salvando tre palle break nei momenti chiave del set grazie a un’ottima gestione dei punti con la prima palla.

Sul 5-4 Dzumhur ha avuto l’occasione di indirizzare la frazione, ma una clamorosa leggerezza tattica — un approccio in chop senza senso, finito fuori — ha rimesso in corsa l’azzurro. Da lì la partita si è infiammata: Cinà ha cominciato a leggere meglio il servizio del rivale, trovando anche un paio di punti straordinari a rete, tra cui una volée in tuffo da highlights che ha infiammato il pubblico.

Il tie-break è stato una montagna russa di emozioni. Dzumhur, visibilmente nervoso, ha sprecato con errori gratuiti, mentre Cinà ha mostrato grande freddezza nei momenti decisivi.

Alla fine, il set si è chiuso con un colpo di scena: Dzumhur ha sbagliato uno smash comodo, e Cinà ne ha approfittato con una risposta fulminea nei piedi del rivale per firmare il 7-6 (5) e portarsi avanti di un set.

Il bosniaco ha persino scagliato una pallina contro i riflettori e preso a calci la panchina, ricevendo un warning dall’arbitro dopo la sconfitta del parziale.

Dzumhur reagisce, il secondo set è suo

Il bosniaco ha alzato il livello del proprio tennis, imponendo il ritmo sin dai primi scambi e approfittando di un piccolo calo fisico dell’azzurro per chiudere 6-2 dopo un’ora e quaranta complessiva di gioco.

L’inizio del parziale è stato subito complicato per Cinà, costretto a rincorrere dopo aver subito un break nel game inaugurale, in un frangente anche segnato dalle continue proteste del bosniaco verso l’arbitro. Dzumhur ha mantenuto i nervi saldi al servizio, alternando slice esterni e prime centrali per impedire all’azzurro di trovare ritmo in risposta.

Sul 3-0, Cinà ha provato a reagire, ma un secondo break nel quarto gioco ha permesso al suo avversario di prendere un margine ormai incolmabile. Solo sul 4-0 l’azzurro è riuscito a sbloccarsi, trovando qualche bel vincente di dritto e chiudendo un game con un ace che ha strappato applausi al pubblico di Bruxelles.

Da quel momento, però, Dzumhur ha controllato il set con esperienza. Più solido nei momenti chiave, ha saputo sfruttare la stanchezza del palermitano, che ha continuato a lottare su ogni palla ma ha pagato qualche errore di troppo nei game centrali.

Il bosniaco ha chiuso 6-2 sfruttando qualche errore di Cinà e la costanza negli scambi da fondo.

Cinà si arrende al fotofinish, Dzumhur vince al tie-break decisivo

Il set decisivo si era aperto con grande equilibrio, ma anche con qualche rimpianto per Cinà, che ha mancato l’occasione di gestire meglio alcuni scambi chiave nei primi game. Il bosniaco, forte della maggiore esperienza, ha trovato il break nel game iniziale (terzo gioco) e sembrava avviato verso la chiusura, ma l’azzurro ha reagito con coraggio, trovando il contro-break sul 3-4, il primo e unico di tutta la partita.

Da lì, la sfida si è accesa: il pubblico belga ha sostenuto Cinà nei momenti più intensi, con l’azzurro capace di salvare due palle break nell’undicesimo game grazie a un serve & volley perfetto e a una prima di servizio finalmente incisiva. Alla fine, il set si è deciso al tie-break, dove l’esperienza e la solidità di Dzumhur hanno fatto la differenza. Un paio di errori di dritto e un mini-break di troppo sono costati cari al siciliano, che ha comunque lottato fino all’ultimo colpo, arrendendosi solo 7-3.

Le statistiche raccontano di un match equilibrato: Cinà ha annullato 9 delle 12 palle break concesse, mostrando grande personalità nei momenti di pressione. Ha piazzato 7 ace a fronte dei 4 del bosniaco, confermando i progressi al servizio, ma ha anche commesso qualche errore di troppo con il dritto, il colpo su cui dovrà continuare a lavorare.

ATP Brussels Federico Cina Federico Cina 7 2 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 7 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 F. Cina 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Cina 15-15 30-15 ace 30-30 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 30-0 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Cina 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 D. Dzumhur 40-0 ace 0-3 → 0-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 5-5 → 5-6 F. Cina 30-0 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cina 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Cina vs Dzumhur

Statistica Cina 🇮🇹 Dzumhur 🇧🇦 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 260 308 Ace 7 4 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 92/139 (66%) 67/93 (72%) Punti vinti sulla prima 61/92 (66%) 56/67 (84%) Punti vinti sulla seconda 21/47 (45%) 15/26 (58%) Palle break salvate 9/12 (75%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 16 16 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 190km/h (118 mph) Velocità media prima 195km/h (121 mph) 172km/h (106 mph) Velocità media seconda 147km/h (91 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 98 133 Punti vinti su prima di servizio 11/67 (16%) 31/92 (34%) Punti vinti su seconda di servizio 11/26 (42%) 26/47 (55%) Palle break convertite 1/3 (33%) 3/12 (25%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 82/139 (59%) 71/93 (76%) Punti vinti in risposta 22/93 (24%) 57/139 (41%) Totale punti vinti 104/232 (45%) 128/232 (55%)



