Sinner ritrova serenità e fiducia: “Mi sento bene, fisicamente e mentalmente” (domani in campo intorno alle ore 20 italiane)

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Dopo i problemi fisici accusati a Shanghai, il numero 2 del mondo è atterrato a Riad dove domani inizierà la sua avventura al Six Kings Slam 2025, il torneo-esibizione saudita che lo ha visto trionfare lo scorso anno. Il suo debutto sarà mercoledì contro Stefanos Tsitsipas, in un match che segnerà ufficialmente il suo ritorno dopo lo spavento dei crampi contro Tallon Griekspoor.

Il campione azzurro ha spiegato in conferenza stampa di essersi completamente ripreso: “Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Le condizioni a Shanghai erano molto dure, ma ora è tutto tornato alla normalità. Credo che quei crampi siano stati causati anche da un fattore psicologico. Ho parlato con il mio team, e da quel punto di vista adesso è tutto a posto”.

Sinner ha ammesso di aver sottovalutato la combinazione tra caldo e umidità durante la trasferta asiatica, che lo ha messo a dura prova: “L’errore è stato mio: mi sono lasciato travolgere dal caldo e dalla fatica. Ma da queste cose si impara. I crampi possono capitare, e io sono stato uno dei tanti a soffrirne”.

Dopo due giorni di riposo in Italia, Jannik è tornato ad allenarsi con intensità e ora guarda con fiducia al finale di stagione: “Sono felice di essere di nuovo qui a Riad per il secondo anno consecutivo. Ogni torneo ha la sua storia, e sono curioso di vedere come andrà questa volta. Contro Tsitsipas sarà difficile, perché serve e si muove molto bene, ma cercherò di esprimere il mio miglior tennis”.

Sinner, accolto da un entusiasmo straordinario dai tifosi sauditi, ha mostrato grande serenità e consapevolezza dei suoi obiettivi. “Siamo pronti per questa settimana e anche per i prossimi tornei: Vienna, Parigi-Bercy e poi le ATP Finals di Torino. Voglio chiudere la stagione nel miglior modo possibile”, ha dichiarato il 24enne di San Candido, consapevole che sarà difficile insidiare il primato mondiale di Carlos Alcaraz ma desideroso di concludere l’anno con la stessa forza con cui lo aveva iniziato.





Francesco Paolo Villarico