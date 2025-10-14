ATP 250 Stoccolma: Berrettini più solido, si aggiudica il derby con Zeppieri

È Matteo Berrettini ad aggiudicarsi il derby tricolore al primo dell’ATP 250 di Stoccolma contro Giulio Zeppieri. L’ex finalista di Wimbledon prevale per 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco non esaltanti, come spesso accade nei derby, caratterizzati da intensità ma anche quel filo di sottile tensione che pervade il campo e gli scambi. Berrettini è stato complessivamente più solido, discretamente reattivo negli spostamenti e soprattutto più lucido nelle scelte tattiche. Zepperi infatti ha mostrato sprazzi del suo talento come colpitore, bravo ad accelerare la palla da ogni posizione, ma anche problemi nelle scelte tattiche e una certa fretta quando il più esperto connazionale è riuscito a mettergli pressione. Berrettini ha ricavato molto di più dal servizio come percentuali e ha sbagliato di meno, bravo a rispondere con ordine e proporre palla più varie con il back di rovescio o parabole cariche di spin col diritto, variazioni che il 23enne nativo di Roma non sempre è riuscito a gestire con la dovuta lucidità. Buona la copertura del campo del mancino di Latina, ma non sempre ha gestito la sua esuberanza in spinta. Berrettini ha concesso un contro break dopo esser andato subito in vantaggio, ma è stato più solido e ha retto di testa – e di fisico, correndo moltissimo – quando, servendo per il primo set sul 5-4, ha annullato ben 4 palle break, tra servizi precisi e giocate più efficienti di Zeppieri, che al contrario ha preso troppo rischio dalla risposta. Nel secondo parziale Giulio ha perso sicurezza nel quinto game, giocato davvero male con troppi errori, e la sua partita è finita lì. Berrettini al secondo turno trova il francese Humbert, quarto nel seeding del torneo svedese.

Berrettini parte subito con grande intensità e approfitta di un avvio contratto di Giulio Zeppieri, strappandogli il servizio già nel primo gioco. L’azzurro più giovane prova a entrare nello scambio, ma Matteo è incisivo con la prima di servizio e chiude spesso il punto nei primi due colpi. Dopo il break iniziale, il tennista romano conferma il vantaggio con un game impeccabile al servizio e mette pressione al mancino di Latina, costretto a inseguire. Zeppieri però non arretra: reagisce con coraggio e trova un controbreak nel quarto game, approfittando di un paio di errori di dritto del suo avversario. Il parziale torna in equilibrio (2-2) e i due italiani si scambiano game tenuti al servizio fino al 4-4, quando Berrettini alza il livello e torna a premere con la sua arma migliore. Nel nono game, un doppio fallo di Zeppieri apre la porta a Berrettini, che non si fa pregare: aggressivo in risposta, ottiene il break decisivo con un dritto profondo che costringe Giulio che commetteva un errore di diritto (5-4). Chiamato a servire per il set, Matteo rischia qualcosa con un paio di doppi falli e palle break concesse, ma nei momenti caldi si affida ai suoi colpi di potenza, piazzando ace e vincenti di dritto che piegano la resistenza dell’avversario. Un dritto esplosivo in diagonale chiude il parziale sul 6-4 tra l’urlo liberatorio di Berrettini, che mostra la voglia di ritrovare ritmo e fiducia dopo i problemi fisici dei mesi scorsi. Zeppieri, dal canto suo, ha giocato un buon primo set ma ha pagato caro un paio di disattenzioni nei turni di battuta più delicati.

Il secondo set riparte seguendo i turni di servizio. Berrettini cerca le prime smorzate e anche qualche taglio, rallentare per poi accelerare. Zeppieri è più ordinato e sbaglia di meno. Sul 2 pari Berrettini sfodera uno dei suoi diritti in corsa poderosi, Zeppieri è sorpreso e si ritrova sotto 0-30. Ha fretta Giulio, affretta l’affondo col diritto da un metro dentro al campo ma la sua pallata termina in rete. 0-40, tre palle break da salvare. Annulla le prime due con servizio e un diritto cross ottimo; sulla terza si scambia ed è scaltro Berrettini a proporre una palla con spin e non così potente sul rovescio di Zeppieri, che entra ma sbaglia. Un break che manda avanti Berrettini 3-2 e servizio, bravo a consolidare il vantaggio con un turno di battuta solido, per il 4-2. Zeppieri sembra aver accusato mentalmente lo svantaggio, lo si vede da come scaraventa via la risposta sul 40-15, più di rabbia che per l’idea di incidere. Tira tutto e attacca nel settimo game Giulio, ma non è preciso (grave l’errore sul net sul 15-30). Subisce un secondo break Zeppieri con un altro errore, stavolta di rovescio d’attacco dopo il servizio. Berrettini fa il pugno, è saldamente al comando e chiude il match per 6-2 con un buon turno di servizio. Il torneo dell’ex top 10 continua, sarà sfida non facile contro un altro mancino, Humbert, ma con caratteristiche molto diverse dal connazionale.

Matteo Berrettini vs Giulio Zeppieri



ATP Stockholm Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 2 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 0-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 40-0 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Berrettini vs Zeppieri

< !DOCTYPE html>





Statistica Berrettini 🇮🇹 Zeppieri 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 270 230 Ace 6 5 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 33/61 (54%) 35/50 (70%) Punti vinti sulla prima 26/33 (79%) 22/35 (63%) Punti vinti sulla seconda 13/28 (46%) 6/15 (40%) Palle break salvate 4/5 (80%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 9 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 219km/h (136 mph) 220km/h (136 mph) Velocità media prima 205km/h (127 mph) 203km/h (126 mph) Velocità media seconda 175km/h (108 mph) 167km/h (103 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 192 106 Punti vinti su prima di servizio 13/35 (37%) 7/33 (21%) Punti vinti su seconda di servizio 9/15 (60%) 15/28 (54%) Palle break convertite 4/8 (50%) 1/5 (20%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 39/61 (64%) 28/50 (56%) Punti vinti in risposta 22/50 (44%) 22/61 (36%) Totale punti vinti 61/111 (55%) 50/111 (45%)



