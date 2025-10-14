Ruud appoggia Djokovic: “Ha ragione, serve unità tra i giocatori per cambiare il calendario”

Casper Ruud affronta l’ultimo tratto della stagione 2025 con una sola idea in mente: provare l’impossibile e conquistare un posto alle ATP Finals di Torino. Le possibilità sono ridotte, ma ancora esistono. Per riuscirci, però, il norvegese dovrà spremere ogni torneo rimasto, rinunciando di fatto a qualsiasi pausa fino alla fine dell’anno.

Una sfida fisica e mentale che Ruud affronta con un approccio chiaro e diretto: “Tutto o niente”. È così che il 26enne di Oslo ha definito la sua mentalità alla vigilia dell’ATP 250 di Stoccolma 2025, primo appuntamento della tournée indoor europea. Reduce da una stagione travagliata, segnata da infortuni e da risultati altalenanti, Ruud ha ammesso di aver commesso errori di gestione in passato e di voler cambiare approccio per il futuro.

“Avere un torneo obbligatorio come Parigi così tardi rende la stagione lunghissima. È lo stesso per tutti, ma da ora in poi organizzerò il mio calendario in modo diverso, magari saltando alcuni tornei,” ha spiegato in un’intervista a Bolavip. “Negli ultimi anni non mi sono mai fermato, ho giocato tantissimo e anche fatto esibizioni in pre-season. In retrospettiva, penso che non siano state le scelte giuste. Ora ho imparato la lezione.”

Il norvegese ha anche commentato le parole di Novak Djokovic, che a Shanghai aveva invitato i giocatori a unirsi per chiedere una riforma del calendario:

“Quello che dice Novak ha perfettamente senso. Ha più esperienza di chiunque altro. C’è un incentivo economico per non saltare i Masters 1000, con i bonus per i top player. Se sei tra i primi 15 e hai tante spese, non vuoi rinunciare a quelle opportunità. È vero che nessuno ti obbliga a giocare se non stai bene, ma la pressione economica esiste, e per alcuni conta più che per altri.”

Dopo una stagione “di alti e bassi” — come lui stesso l’ha definita — Ruud si trova a riflettere su un 2025 contrastante. Da un lato, il trionfo a Madrid, il suo primo Masters 1000, ha rappresentato il punto più alto della carriera; dall’altro, gli infortuni al ginocchio e diverse eliminazioni precoci hanno frenato la sua continuità.

“È stata una stagione strana. Il titolo a Madrid resterà un ricordo speciale, ma non posso dire di essere soddisfatto. Ho avuto troppi stop e troppe sconfitte nei primi turni. È la prima volta che un infortunio mi tiene fermo per settimane.”

Ora, con le condizioni fisiche finalmente in ripresa, Ruud punta tutto su queste ultime settimane: un finale di stagione senza riserve, con il sogno di chiudere in bellezza.

“Giocherò al massimo in queste tre settimane e vedremo dove sarò dopo Parigi. A questo punto, che tu finisca undicesimo o quindicesimo non cambia molto. È un tutto o niente. Voglio usare questa pressione come motivazione e dare l’ultimo grande colpo.”





Francesco Paolo Villarico