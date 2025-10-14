Nick afferma di voler partecipare all'Australian Open Altro, Copertina

Kyrgios: “Alcaraz può battere il record di Slam di Djokovic. Murray? Forse non siamo più amici. Mi alleno tutti i giorni”

14/10/2025 12:23 15 commenti
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios

Il solito Nick Kyrgios, caustico nei suoi giudizi, torna a farsi vivo parlando del suo stato di salute, dei due leader del tennis mondiale Sinner e Alcaraz, e rivelando un retroscena con Andy Murray, da sempre suo amico e sostenitore ma… forse non più. Parlando nel podcast Unscripted, il discusso talento australiano spazia su vari temi e afferma che Alcaraz ha tutte le possibilità per vincere anche più di 24 Slam, il record stabilito da Djokovic.

Sinner? È un colpitore incredibile, viene da un altro pianeta” afferma Kyrgios, “È uno dei più grandi colpitori di sempre e poi non ha alcuna debolezza”.

“Sia Sinner che Alcaraz non hanno debolezze, se vuoi batterli devi alzare il livello del tuo tennis in modo assurdo, infatti non li batte praticamente nessuno”.

Il record di 24 Slam di Djokovic? Per Nick è potenzialmente in pericolo: “Carlos con più Slam di Novak? Per come sta procedendo nella sua carriera, può farcela assolutamente” tuona Nick, “Ne ha già vinti 6 a soli 22 anni. Ne sta vincendo due all’anno quindi è un record che può superare“.

Poi il discorso si sposta improvvisamente su Andy Murray, uno che sempre l’ha sostenuto anche nei momenti più difficili della sua complicata carriera. Però un recente episodio tra i due sembra aver minato la loro amicizia. “Murray è stato un dei pochi a sostenermi in un brutto periodo della mia vita, quando tutti mi davano addosso. Andy mi difendeva. Ma… non parliamo più così tanto. Volevo che partecipasse a un podcast ma mi ha trattato con sufficienza e non ha partecipato. È stato un episodio che non ho apprezzato, questa è la verità. È come dire ‘dai, trova un po’ di tempo’. Prima eravamo più uniti, ora non so se siamo ancora amici o meno, probabilmente no, siamo solo colleghi”.

Kyrgios afferma di sentirsi ancora un tennista, ma la sua carriera ormai è agli sgoccioli. Il 2026 suo ultimo anno? È una seria possibilità. “La mia è una difficoltà fisica, sono arrivato al punto in cui per il mio corpo è dura arrivare al livello che serve per competere e farlo per giornate consecutive. Mi alleno ogni giorno e gioco sempre, ma non faccio tornei. Il calendario è quasi terminato per quest’anno, ma ci sono un paio di eventi per i quali mi sto allenando”. Non specifica quali, e sottolinea la consapevolezza che il ritiro è prossimo. “La fine della mia carriera tennistica non è lontana, soprattutto per colpa di infortuni e problemi. So di non potermi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico, mi porterebbe a fermarmi per mesi e mesi. L’Australian Open? Giocherò in qualche modo. Non sono affatto sicuro sul come, a quali eventi prenderò parte, ma sicuramente saluterò l’Australian Open un’altra volta”. Chissà che Nick non torni in doppio, magari di nuovo insieme al suo amico di sempre e “lungodegente” Kokkinakis, con il quale vinse un titolo in coppia.

Marco Mazzoni

Luca (Guest) 14-10-2025 12:08

Murray avrà fatto una cura di fosforo,visto che evidentemente ha iniziato a usare il cervello

 15
Gio (Guest) 14-10-2025 11:55

Ma vai al carnevale di Rio…

 14
Alberto Rossi 14-10-2025 11:46

Scritto da JOA20

Scritto da antoniov
Ormai questo soggetto non se lo fila più nessuno, o quasi ❗
Wild card a Melbourne 2026 ? Boh…

Non può più usare il ranking protetto giusto?

Kyrgios è un personaggio, nel bene e nel male, anche senza ranking protetto, otterrebbe una wc nel 90% dei tornei

 13
Betafasan 14-10-2025 11:45

Ma chi pubblicate?! Un fantasma!

 12
Alberto Rossi 14-10-2025 11:36

È un gran cojone Kyrgios, però chi segue abitualmente il tennis non può negare che lui dà spettacolo… con Sinner ha davvero esagerato, ma io, e tanti come me, ancora speriamo di rivederlo giocare in condizioni accettabili

 11
Detuqueridapresencia 14-10-2025 11:24

Scritto da JOA20

Scritto da antoniov
Ormai questo soggetto non se lo fila più nessuno, o quasi ❗
Wild card a Melbourne 2026 ? Boh…

Non può più usare il ranking protetto giusto?

Lo so io da chi lo farei proteggere…. Da Verduci!

 10
Peter (Guest) 14-10-2025 11:03

Saluti da Cadice.
Questo personaggio ha dimenticato Jannik e comunque su di lui no comment

 9
mattia saracino 14-10-2025 10:57

Scritto da Sono io
Ma sto cazzaro ancora parla…..

È vero è insopportabile.

 8
compagno di cella di Becker (Guest) 14-10-2025 10:55

Scritto da antoniov
Ormai questo soggetto non se lo fila più nessuno, o quasi ❗
Wild card a Melbourne 2026 ? Boh…

Sbagli, la redazione pubblica anche quando la fa contro una pianta nell’Outback..

 7
MarcoP 14-10-2025 10:47

invecchiando magari riesce a rinsavire… c’è sempre speranza.

 6
Sono io (Guest) 14-10-2025 10:42

Ma sto cazzaro ancora parla…..

 5
Intenditore (Guest) 14-10-2025 10:36

A me non importa se Jannik riuscirà a superare Nole, Roger o Rafa come numero di Slam, certamente spero ne faccia incetta, ma l’importante è continui così, stia in salute e ci faccia godere, come sta facendo in questi anni. La carriera è già strepitosa, alla fine faremo la conta ma sono statistiche, è poco corretto fare paragoni, di sicuro quando smetterà sarà ricordato come un fuoriclasse assoluto, ma per fortuna quel giorno è ancora molto lontano.

 4
+1: MarcoP
piper 14-10-2025 10:23

Per il n° di slam va bene Alcaraz che superi i 24 di Djokovic ma io spero anche in Sinner visto che sono solo in 2 (almeno per il momento) e si stanno spartendo 4 slam a testa degli ultimi 8, mentre fino a qualche anno fa erano in 3 aspartirseli con qualche (poche) vincita di altri (soprattutto 2: The Man e Andy).

 3
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 14-10-2025 10:11

Scritto da antoniov
Ormai questo soggetto non se lo fila più nessuno, o quasi ❗
Wild card a Melbourne 2026 ? Boh…

Non può più usare il ranking protetto giusto?

 2
antoniov 14-10-2025 09:58

Ormai questo soggetto non se lo fila più nessuno, o quasi ❗

Wild card a Melbourne 2026 ? Boh… 😎

 1
+1: Detuqueridapresencia