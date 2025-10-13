Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 14 Ottobre 2025
ATP 250 Stockholm – indoor hard
R32 Berrettini – Zeppieri 2° inc. ore 18
CH Olbia – hard
R32 Added – Caniato Inizio 10:00
R32 Gombos – Maestrelli Non prima 11:30
R16 Harper /Stevenson – Mendola /Vargiu 2° inc. ore 11
R32 Tabilo – Carboni 4° inc. ore 10
R32 Basile – Carreno Busta 2° inc. ore 17
R32 Dalla Valle – Kopriva Inizio 10:00
R32 Ribecai – Lajovic 3° inc. ore 10
R32 Gojo – Forti 4° inc. ore 10
CH Hersonissos – hard
R32 Basing – Brancaccio 3° inc. ore 09:00
WTA 250 Osaka – hard
1T Cristian – Cocciaretto ore 04:30
1T Blinkova /Cocciaretto – Krueger /Ruse 3 incontro dalle 05:00
Entrambi, sia Berrettini che Zeppieri, avrebbero tanto bisogno di vincere questa partita 🙄