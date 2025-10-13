Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 14 Ottobre 2025

13/10/2025 23:09 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

SWE ATP 250 Stockholm – indoor hard
R32 Berrettini ITA – Zeppieri ITA 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Olbia – hard
R32 Added FRA – Caniato ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Gombos SVK – Maestrelli ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Harper CAN/Stevenson GBR – Mendola ITA/Vargiu ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Tabilo CHI – Carboni ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Basile ITA – Carreno Busta ESP 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R32 Dalla Valle ITA – Kopriva CZE Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – Lajovic SRB 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Gojo CRO – Forti ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



GRE CH Hersonissos – hard
R32 Basing GBR – Brancaccio ITA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



JPN WTA 250 Osaka – hard
1T Cristian ROU – Cocciaretto ITA ore 04:30

Il match deve ancora iniziare

1T Blinkova RUS/Cocciaretto ITA – Krueger USA/Ruse ROU 3 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Marco Tullio Cicerone 13-10-2025 23:48

Entrambi, sia Berrettini che Zeppieri, avrebbero tanto bisogno di vincere questa partita 🙄

 1
