Atp 250 Brussels: Il Tabellone Principale. Musetti, Bellucci e Arnaldi presenti. Federico Cina’ Wild card
Atp 250 Brussels- Tabellone Principale – indoor hard
(1) Lorenzo Musetti vs Bye
Qualifier vs Matteo Arnaldi
Quentin Halys vs Qualifier
(PR) Emil Ruusuvuori vs (5) Giovanni Mpetshi Perricard
(3) Jiri Lehecka vs Bye
Daniel Altmaier vs Qualifier
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Roberto Bautista Agut vs (6) Sebastian Baez
(8) Zizou Bergs vs (WC) Raphael Collignon
Francisco Comesana vs (WC) David Goffin
Marcos Giron vs Mattia Bellucci
Bye vs (4) Alejandro Davidovich Fokina
(7) Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp
Qualifier vs Pedro Martinez
(WC) Federico Cina vs Damir Dzumhur
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime
Cinà mi sembra dia fastidio a molti.
Io invece tifo per lui.
Se succedesse in Italia ci sarebbe il finimondo.
Onestamente non me lo spiego, Bailly vale Cina’ se non di più…
Oltre a Bailly vi e’ il belga Blocks che e’ in lotta X le finals next gen,
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma
WC a Cina’ veramente scandalosa.
WC a Cinà per sponsor o altro ? Le riceve nei 1000, ecc. altri ne hanno ricevute meno.
Pubblico belga in delirio per la wc a cina’