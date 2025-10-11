Circuito ATP ATP, Copertina

Atp 250 Brussels: Il Tabellone Principale. Musetti, Bellucci e Arnaldi presenti. Federico Cina’ Wild card

11/10/2025 17:55 15 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
BEL Atp 250 Brussels- Tabellone Principale – indoor hard
(1) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Qualifier vs Matteo Arnaldi ITA
Quentin Halys FRA vs Qualifier
(PR) Emil Ruusuvuori FIN vs (5) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(3) Jiri Lehecka CZE vs Bye
Daniel Altmaier GER vs Qualifier
Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA
Roberto Bautista Agut ESP vs (6) Sebastian Baez ARG

(8) Zizou Bergs BEL vs (WC) Raphael Collignon BEL
Francisco Comesana ARG vs (WC) David Goffin BEL
Marcos Giron USA vs Mattia Bellucci ITA
Bye vs (4) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(7) Joao Fonseca BRA vs Botic van de Zandschulp NED
Qualifier vs Pedro Martinez ESP
(WC) Federico Cina ITA vs Damir Dzumhur BIH
Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN

miky85 11-10-2025 19:17

Auger

Musetti

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Bonzi
Davidovich
Fonseca

Donato 11-10-2025 19:16

Auger

Musetti

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Bonzi
DAvidovich
Fonseca

patrick 11-10-2025 19:07

AUGER

MUSETTI

LEHECKA
DAVIDOVICH

MPETSHI
BAUTISTA
BERGS
FONSECA

Grifo999 (Guest) 11-10-2025 19:03

Cinà mi sembra dia fastidio a molti.
Io invece tifo per lui.

+1: Marco Tullio Cicerone
JCVD 11-10-2025 19:00

Lehecka

Davidovich

Mpetshi
Auger

Musetti
Opelka
Bergs
Fonseca

Luod 11-10-2025 18:48

Musetti

Auger

Lehecka
Bergs

Mpetshi
Opelka
Davidovich
Fonseca

Italo (Guest) 11-10-2025 18:41

Scritto da JOA20
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

Se succedesse in Italia ci sarebbe il finimondo.
Onestamente non me lo spiego, Bailly vale Cina’ se non di più…

MAURO (Guest) 11-10-2025 18:41

Scritto da JOA20
Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

Oltre a Bailly vi e’ il belga Blocks che e’ in lotta X le finals next gen,

Maury 11-10-2025 18:35

MUSETTI

AUGER

LEHECKA
DAVIDOVICH

MPETSHI
BAUTISTA
GOFFIN
FONSECA

JOA20 (Guest) 11-10-2025 18:27

Avevo notato che avevano declassato la WC di Arnaud Bailly da MD a quali, ma credevo fosse per darla a de Minaur che era in lotta per le Finals, non certo a Cinà che mi sembra decisamente fuori forma

+1: andrewthefirst
MAURO (Guest) 11-10-2025 18:25

WC a Cina’ veramente scandalosa.

piet64 11-10-2025 18:25

bergs

mpetshi

auger
lehecka

musetti
opelka
davidovich
q

brizz 11-10-2025 18:24

Musetti

Auger

Lehecka
Davidovich

Mpetshi
Opelka
Collignon
Vandezandschulp

ospite1 (Guest) 11-10-2025 18:14

WC a Cinà per sponsor o altro ? Le riceve nei 1000, ecc. altri ne hanno ricevute meno.

+1: andrewthefirst
andrewthefirst 11-10-2025 18:06

Pubblico belga in delirio per la wc a cina’

