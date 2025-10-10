Rinderknech emozionato: “il nostro gruppo WhatsApp di famiglia sta letteralmente bruciando” (Video partita)

Arthur Rinderknech continua a vivere una settimana da sogno al Masters 1000 di Shanghai 2025, dove ha conquistato la prima semifinale di carriera in un torneo di questa categoria. Il francese ha superato Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3, 6-4, in un match solido e senza sbavature, dominato al servizio e con grande lucidità nei momenti chiave.

Un match perfetto contro un avversario di livello

Felix Auger-Aliassime, reduce da settimane molto positive, non è riuscito a scalfire la sicurezza del francese, che non ha mai concesso il break. “È stato un match solido da parte mia,” ha spiegato Rinderknech in conferenza stampa. “Felix sta giocando bene ultimamente, è un avversario tosto, ma sono contento di aver chiuso in due set e di poter recuperare per domani.”

Con questo successo, Arthur diventa il secondo membro della famiglia Rinderknech-Vacherot a raggiungere le semifinali del torneo, dopo l’impresa del cugino Valentin Vacherot, autentica rivelazione della settimana.

Una settimana indimenticabile per la famiglia Rinderknech-Vacherot

Arthur non ha nascosto l’emozione per il momento vissuto insieme al cugino:

“Sto solo cercando di seguire Val,” ha raccontato sorridendo. “Ieri ero molto più nervoso a guardarlo giocare che oggi in campo. È strano per me tifare così tanto per qualcuno, ma è bellissimo condividere questo momento. Il nostro gruppo WhatsApp di famiglia sta letteralmente bruciando, tutti stanno vivendo questo piccolo sogno insieme a noi.”

L’atleta francese ha anche ringraziato i suoi ex allenatori della Texas A&M University, dove lui e Vacherot si sono formati nel circuito universitario americano:

“Se non sei tra i migliori juniores del mondo, il college tennis è una delle migliori opzioni. Siamo stati fortunati ad avere Steve Denton come coach, ci ha insegnato tanto. Vederlo svegliarsi alle tre del mattino per guardarci giocare è incredibile.”

Un anno di crescita e cambiamento

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Rinderknech, che ha trovato continuità dopo una serie di modifiche nel suo team:

“Ho cambiato parte dello staff tecnico, abbiamo lavorato su alcuni aspetti del gioco e anche sulla mentalità. Sono felice di vedere che il lavoro sta dando frutti.”

Pur entrando per la prima volta nella Top 40 del ranking ATP, il francese non vuole distrarsi:

“Non guardo la classifica, non mi interessa. Penso solo al mio tennis, è l’unica cosa che conta.”

Shanghai e il pubblico cinese nel cuore

Rinderknech ha poi elogiato l’atmosfera del torneo:

“Questo evento è fantastico. I tifosi cinesi sono incredibilmente appassionati, è bello sentire questo entusiasmo ogni giorno. Firmo foto che non avevo mai visto prima, l’energia è contagiosa. Shanghai sarà sempre uno dei miei ricordi più belli.”

Prossimo ostacolo: De Minaur o Medvedev

Arthur non si sbilancia sul possibile avversario in semifinale, che sarà Alex de Minaur o Daniil Medvedev:

“Sono entrambi giocatori straordinari. Vedrò chi vincerà, poi ne parleremo con il mio coach. Non è ancora finita: voglio continuare a godermi questa settimana e vedere fin dove posso arrivare.”