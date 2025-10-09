WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini contro Iga Swiatek (LIVE)
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento
CENTER – ore 05:00
Katerina Siniakova vs (6) Jessica Pegula
(1) Aryna Sabalenka vs (8) Elena Rybakina Non prima 07:00
Laura Siegemund vs (3) Coco Gauff Non prima 09:30
(7) Jasmine Paolini vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00
Bianca Andreescu / Yue Yuan vs (8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic
COURT 1 – ore 08:30
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Storm Hunter / Katerina Siniakova
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Linda Noskova / Rebecca Sramkova
Laura Siegemund / Fanny Stollar vs Iva Jovic / Giuliana Olmos
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle vs Teodora Kostovic
Lola Radivojevic vs Noma Noha Akugue
(1) Solana Sierra vs Ekaterine Gorgodze Non prima 14:00
Andrea Lazaro Garcia vs (5) Sara Bejlek
TAG: WTA 1000 Wuhan, WTA 1000 Wuhan 2025
