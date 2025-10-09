Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini contro Iga Swiatek (LIVE)

09/10/2025 23:11 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento

CENTER – ore 05:00
Katerina Siniakova CZE vs (6) Jessica Pegula USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (8) Elena Rybakina KAZ Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs (3) Coco Gauff USA Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare

(7) Jasmine Paolini ITA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 08:30
Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE
Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Linda Noskova CZE / Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN vs Iva Jovic USA / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Teodora Kostovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs (5) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

