Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai: I risultati completi dei Quarti di Finale e della prima semifinale di doppio. Oggi si decidono i semifinalisti della parte alta del tabellone (LIVE)
09/10/2025 23:59 Nessun commento
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Andre Goransson / Alex Michelsen
Il match deve ancora iniziare
Arthur Rinderknech vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Alex de Minaur (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit