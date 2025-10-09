Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi dei Quarti di Finale e della prima semifinale di doppio. Oggi si decidono i semifinalisti della parte alta del tabellone (LIVE)

09/10/2025 23:59 Nessun commento
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA
Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

