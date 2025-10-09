Il n.1 sta assistendo allo Spanish Open di golf Altro, Copertina

Alcaraz: “La caviglia sta recuperando bene”. E che swing sul tee del golf!

09/10/2025 19:08 3 commenti
Alcaraz insieme a David Ferrer sui "Green"
Alcaraz insieme a David Ferrer sui "Green"

Rilassato e sorridente, Carlos Alcaraz si trova in Spagna curando i postumi della storta alla caviglia rimediata nel match contro Baez a Tokyo e divertendosi con una sua nuova, grande passione: il golf. Il n.1 del mondo si sta sempre più interessando allo sport che ha stregato moltissimi tennisti, da Nadal a Ruud, passando per Andy Murray che addirittura si è posto come obiettivo quello di arrivare ad Handicap 0 e quindi provare l’accesso al British Open del 2027. Alcaraz si accontenta di affinare la sua tecnica di gioco e per questo sta frequentando in questi giorni i Green dell’Open di Spagna, dove si è esibito in un evento Pro-Am e osserva i campioni della disciplina. Ad accompagnarlo anche David Ferrer, tra gli altri. Sui social è stato postato anche il video di un bel colpo sul tee di Carlos, che riportiamo.

 

Nel corso dell’evento, le telecamere di un media iberico hanno ripreso Carlos mentre si intratteneva con alcune persone presenti allo Spanish Open. È stata così colta la sua risposta a una domanda sulle proprie condizioni. “Mi sento bene, non sono andato a Shanghai. Sono rimasto a casa per curare la caviglia, che nel complesso sta guarendo bene. Tutto procede per il meglio” ha affermato lo spagnolo.

Carlos è atteso la prossima settimana alla ricchissima esibizione Six Kings Slam, dove insieme a Sinner, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev e Fritz andrà a caccia dell’assegno più “pesante” dell’annata tennistica, ben sei milioni di dollari per il vincitore. Lo scorso anno fu Jannik a prevalere. Anche Sinner si sta allenando a casa, rientrato dalla Cina dopo il brutto ritiro per l’attacco violento di crampi subito contro Griekspoor nella “sauna” di Shanghai, e al momento non dovrebbero esserci sorprese in merito alla sua presenza in Arabia Saudita.

Mario Cecchi

TAG:

3 commenti

Silvy__89 (Guest) 09-10-2025 21:14

Ma ancora con sta farsa della caviglia? Non fa più bella figura a dire semplicemente avevo bisogno di una vacanza?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 09-10-2025 20:23

È vero

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Igo 09-10-2025 19:25

Sta recuperando bene? Bah…già dopo il primo turno aveva recuperato. Ha vinto anche il torneo! Riposo e pretattica. Questa volta sta funzionando

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, mattia saracino