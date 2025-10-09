Alcaraz: “La caviglia sta recuperando bene”. E che swing sul tee del golf!

Rilassato e sorridente, Carlos Alcaraz si trova in Spagna curando i postumi della storta alla caviglia rimediata nel match contro Baez a Tokyo e divertendosi con una sua nuova, grande passione: il golf. Il n.1 del mondo si sta sempre più interessando allo sport che ha stregato moltissimi tennisti, da Nadal a Ruud, passando per Andy Murray che addirittura si è posto come obiettivo quello di arrivare ad Handicap 0 e quindi provare l’accesso al British Open del 2027. Alcaraz si accontenta di affinare la sua tecnica di gioco e per questo sta frequentando in questi giorni i Green dell’Open di Spagna, dove si è esibito in un evento Pro-Am e osserva i campioni della disciplina. Ad accompagnarlo anche David Ferrer, tra gli altri. Sui social è stato postato anche il video di un bel colpo sul tee di Carlos, che riportiamo.

The swing of two-time Wimbledon champion Carlos Alcaraz 🎾🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/1qrpVnm6to — DP World Tour (@DPWorldTour) October 8, 2025

Nel corso dell’evento, le telecamere di un media iberico hanno ripreso Carlos mentre si intratteneva con alcune persone presenti allo Spanish Open. È stata così colta la sua risposta a una domanda sulle proprie condizioni. “Mi sento bene, non sono andato a Shanghai. Sono rimasto a casa per curare la caviglia, che nel complesso sta guarendo bene. Tutto procede per il meglio” ha affermato lo spagnolo.

Carlos è atteso la prossima settimana alla ricchissima esibizione Six Kings Slam, dove insieme a Sinner, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev e Fritz andrà a caccia dell’assegno più “pesante” dell’annata tennistica, ben sei milioni di dollari per il vincitore. Lo scorso anno fu Jannik a prevalere. Anche Sinner si sta allenando a casa, rientrato dalla Cina dopo il brutto ritiro per l’attacco violento di crampi subito contro Griekspoor nella “sauna” di Shanghai, e al momento non dovrebbero esserci sorprese in merito alla sua presenza in Arabia Saudita.

Mario Cecchi