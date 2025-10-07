Masters 1000 Shanghai: Il programma di Mercoledì 08 Ottobre 2025. Torna Medvedev–Tien, mentre Musetti affronta Auger-Aliassime nella corsa a Torino

Il Masters 1000 di Shanghai entra nella fase calda, con soli quattro match di singolare maschile in programma per mercoledì 8 ottobre, tutti appartenenti alla parte alta del tabellone.

Grande attesa per la terza sfida tra Daniil Medvedev e Lerner Tien, una delle rivalità più sorprendenti di questa stagione 2025. Il giovane statunitense ha infatti sconfitto il russo in entrambi i precedenti di quest’anno: prima all’Australian Open, poi all’ATP 500 di Pechino. Domani i due si ritroveranno di fronte ancora una volta, stavolta sul cemento cinese, in un match che promette grande equilibrio e curiosità.

Da seguire anche l’incontro tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, in programma alle 12:30 italiane, sfida che può pesare molto nella corsa alle ATP Finals di Torino.

Stadium Court – ore 06:30

Arthur Rinderknech vs Jiri Lehecka

Nuno Borges vs Alex de Minaur

Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti (Non prima 12:30)

Learner Tien vs Daniil Medvedev

Show Court 3 – ore 09:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Austin Krajicek / Nikola Mektic

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Andre Goransson / Alex Michelsen