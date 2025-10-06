Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi del Day 7. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

06/10/2025 21:45 Nessun commento
Novak Djokovic classe 1987, n.5 del mondo - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Gabriel Diallo CAN vs Zizou Bergs BEL
Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Holger Rune DEN

Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

