Masters 1000 Shanghai: I risultati completi del Day 7. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Gabriel Diallo vs Zizou Bergs
Giovanni Mpetshi Perricard vs Holger Rune
Jaume Munar vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
Valentin Vacherot vs Tallon Griekspoor
Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash / JJ Tracy vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
