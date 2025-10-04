Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Jinan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/10/2025 15:54 Nessun commento
Mackenzie McDonald nella foto
CHN Challenger 125 Jinan – Tabellone Principale – hard
(1) Arthur Cazaux FRA vs Ugo Blanchet FRA
Christopher O’Connell AUS vs Liam Draxl CAN
Qualifier vs Rinky Hijikata AUS
(WC) Yi Zhou CHN vs (5) Tristan Schoolkate AUS

(4) Dalibor Svrcina CZE vs Bernard Tomic AUS
Yosuke Watanuki JPN vs Billy Harris GBR
Qualifier vs Qualifier
(Alt) James McCabe AUS vs (7) Shintaro Mochizuki JPN

(8) James Duckworth AUS vs Colton Smith USA
Titouan Droguet FRA vs (WC) Jie Cui CHN
Qualifier vs Taro Daniel JPN
Coleman Wong HKG vs (3) Laslo Djere SRB

(6) Mackenzie McDonald USA vs Harold Mayot FRA
Qualifier vs August Holmgren DEN
Brandon Holt USA vs Qualifier
(WC) Fajing Sun CHN vs (2) Adam Walton AUS

CHN Challenger 125 Jinan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kyrian Jacquet FRA vs (WC) Charles Chen CHN
(Alt) Tianhui Zhang CHN vs (9) Adria Soriano Barrera COL

(2) Alex Bolt AUS vs (Alt) Maxim Zhukov RUS
(WC) Xiaofei Wang CHN vs (12) Hyeon Chung KOR

(3) Jason Kubler AUS vs Kasidit Samrej THA
Tsung-Hao Huang TPE vs (7) Yasutaka Uchiyama JPN

(4) Rio Noguchi JPN vs Sergey Fomin UZB
(WC) Aoran Wang CHN vs (10) Denis Yevseyev KAZ

(5) Timofey Skatov KAZ vs (Alt) Akira Santillan JPN
Pavel Kotov RUS vs (11) Sanhui Shin KOR

(6) Omar Jasika AUS vs (WC) Linang Xiao CHN
(Alt) Evan Zhu USA vs (8) Petr Bar Biryukov RUS

Centre Court – ore 06:00
Kyrian Jacquet FRA vs Charles Chen CHN
Jason Kubler AUS vs Kasidit Samrej THA
Omar Jasika AUS vs Linang Xiao CHN (Non prima 12:30)

Court 1 – ore 05:00
Xiaofei Wang CHN vs Hyeon Chung KOR
Tianhui Zhang CHN vs Adria Soriano Barrera COL
Tsung-Hao Huang TPE vs Yasutaka Uchiyama JPN
Timofey Skatov KAZ vs Akira Santillan JPN

Court 2 – ore 05:00
Alex Bolt AUS vs Maxim Zhukov RUS
Aoran Wang CHN vs Denis Yevseyev KAZ
Rio Noguchi JPN vs Sergey Fomin UZB
Pavel Kotov RUS vs Sanhui Shin KOR
Evan Zhu USA vs Petr Bar Biryukov RUS (Non prima 12:30)

