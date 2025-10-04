Challenger 125 Jinan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 125 Jinan – Tabellone Principale – hard

(1) Arthur Cazaux vs Ugo Blanchet

Christopher O’Connell vs Liam Draxl

Qualifier vs Rinky Hijikata

(WC) Yi Zhou vs (5) Tristan Schoolkate

(4) Dalibor Svrcina vs Bernard Tomic

Yosuke Watanuki vs Billy Harris

Qualifier vs Qualifier

(Alt) James McCabe vs (7) Shintaro Mochizuki

(8) James Duckworth vs Colton Smith

Titouan Droguet vs (WC) Jie Cui

Qualifier vs Taro Daniel

Coleman Wong vs (3) Laslo Djere

(6) Mackenzie McDonald vs Harold Mayot

Qualifier vs August Holmgren

Brandon Holt vs Qualifier

(WC) Fajing Sun vs (2) Adam Walton

(1) Kyrian Jacquetvs (WC) Charles Chen(Alt) Tianhui Zhangvs (9) Adria Soriano Barrera

(2) Alex Bolt vs (Alt) Maxim Zhukov

(WC) Xiaofei Wang vs (12) Hyeon Chung

(3) Jason Kubler vs Kasidit Samrej

Tsung-Hao Huang vs (7) Yasutaka Uchiyama

(4) Rio Noguchi vs Sergey Fomin

(WC) Aoran Wang vs (10) Denis Yevseyev

(5) Timofey Skatov vs (Alt) Akira Santillan

Pavel Kotov vs (11) Sanhui Shin

(6) Omar Jasika vs (WC) Linang Xiao

(Alt) Evan Zhu vs (8) Petr Bar Biryukov

Kyrian Jacquetvs Charles ChenJason Kublervs Kasidit SamrejJason Kublervs Kasidit Samrej(Non prima 11:30)Omar Jasikavs Linang Xiao(Non prima 12:30)

Court 1 – ore 05:00

Xiaofei Wang vs Hyeon Chung

Tianhui Zhang vs Adria Soriano Barrera

Tsung-Hao Huang vs Yasutaka Uchiyama

Timofey Skatov vs Akira Santillan

Court 2 – ore 05:00

Alex Bolt vs Maxim Zhukov

Aoran Wang vs Denis Yevseyev

Rio Noguchi vs Sergey Fomin

Pavel Kotov vs Sanhui Shin

Evan Zhu vs Petr Bar Biryukov (Non prima 12:30)