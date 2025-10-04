WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo anche Errani-Paolini nel doppio (LIVE)

04/10/2025 04:06 Nessun commento
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 1000 Pechino – Semifinali – hard

07:00 Hsieh S-W. 🇹🇼 / Ostapenko J. 🇱🇻 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare

09:00 Anisimova A. 🇺🇸 – Gauff C. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

12:00 Pegula J. 🇺🇸 – Noskova L. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

