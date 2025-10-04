Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo anche Errani-Paolini nel doppio (LIVE)
04/10/2025 04:06 Nessun commento
WTA 1000 Pechino – Semifinali – hard
07:00 Hsieh S-W. 🇹🇼 / Ostapenko J. 🇱🇻 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
09:00 Anisimova A. 🇺🇸 – Gauff C. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
12:00 Pegula J. 🇺🇸 – Noskova L. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
