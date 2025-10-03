Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Out Ben Shelton. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Ben Shelton
vs David Goffin
ATP Shanghai
Ben Shelton [6]
Marin Cilic vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 2 – ore 06:30
Frances Tiafoe vs Yannick Hanfmann
ATP Shanghai
Frances Tiafoe [25]
Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Corentin Moutet / Alexandre Muller
Il match deve ancora iniziare
Zizou Bergs vs Casper Ruud
Il match deve ancora iniziare
Show Court 3 – ore 06:30
Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo
ATP Shanghai
Benjamin Bonzi
Francisco Cerundolo vs Adrian Mannarino
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Ray Ho
Alexander Bublik vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 06:30
Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Felix Auger-Aliassime / Robin Haase
Adam Pavlasek / Fernando Romboli vs Karen Khachanov / Andrey Rublev
Luca Nardi vs Giovanni Mpetshi Perricard
Jaume Munar vs Flavio Cobolli
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 06:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Daniel Altmaier / Camilo Ugo Carabelli
ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
Ugo Humbert vs Jordan Thompson
Mattia Bellucci vs Tomas Machac
Tallon Griekspoor vs Jenson Brooksby
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 06:30
Andre Goransson / Alex Michelsen vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Shanghai
Andre Goransson / Alex Michelsen
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Santiago Gonzalez / David Pel
Gabriel Diallo / Brandon Nakashima vs Christian Harrison / Evan King
ATP Shanghai
Gabriel Diallo / Brandon Nakashima•
@ massivitto (#4492412)
però anche te non è che hai un livello eccelso.
Calcolando che infortunio ha avuto Shelton e che era al rientro e non si sa nemmeno come sta veramente.
Da Pro-Pal a No-Nardi ?
Se Nardi non vince oggi entro in sciopero
Le persone ragionevoli difendono qualunque giocatore al rientro da un infortunio abbastanza grave, sia italiano che straniero, è normale giocare male il primo torneo e spesso anche uno o due di quelli successivi. I provocatori si dilettano di più con i nostri per ovvi motivi, poi che gusto ci sia non lo so.
Ricordo a tutti di quanto Santopadre si stupì di fronte a Berrettini che dopo un rientro che seguiva diversi mesi di stop vinse subito dei tornei: “non è per niente normale” gli disse. E purtroppo adesso non riesce neppure a Matteo. Come pure era normale che dopo l’infortunio subito al RG Musetti perdesse subito a Wimbledon, “aiutato” anche da un virus e poi giocasse molto male i primi tornei sul cemento.
In realtà Walden c’è una partigianeria davvero misera, vedi chi ancora sostiene che l’infortunio di Musetti sia stato inventato.
Alcuni anni fa sostenni che non Sinner ma alcuni suoi fan sfegatati avrebbero diviso gli appassionati in modo spiacevole rendendolo,ad altri tifosi altrettanto sfegatati, “antipatico” e soggetto a critiche ingiuste.
Davvero non capisco:a me non entusiasma ma che motivo avrei per denigrarlo? Mai ho espresso pensieri negativi su di lui come alcuni “musettiani” mentre molti “sinneriani” riconoscono serenamente le qualità di Lorenzo.
Capisco lo spirito polemico che alberga da sempre nel pubblico (Coppi/Bartali,Del Piero/Totti,Vasco/Ligabue… sì,pure su quello ci si è insultati) ma la cosa che più mi dà fastidio è che chi polemizza lo fa con l’aria da santarellino, dicendo “ma io sono il tifoso di tutti gli italiani” salvo poi pensare che uno ha la residenza dove non dovrebbe o che l’altro è un falso che si ritira per non perdere.
Ovviamente “appassionati” che se si parla di tecnica,di miglioramento,di evoluzione tattica nulla sanno e nulla vogliono imparare.
Esibiscono ignoranza e se ne vantano pure.
Premesso che Jannik è di un altro livello e ha di base un gioco molto più solido, per onestà intellettuale bisogna anche ricordare che Shelton rientra da un infortunio alla spalla, Jannik invece è stato fuori per la nota vicenda, ma fisicamente stava benissimo.
vedo shelton, al rientro, un pò sbatacchiato dal vecchietto goffin
e penso a quello che ha fatto jannik dopo mesi di sosta .. e penso anche ai panzoni da padel che qui dicono .. ‘si ha vinto, ma nn vedo miglioramenti’ ..
purtroppo abbiamo caricato a bordo anche quelli del padel
E anche oggi Shelton diventa Top 3 domani
Hanfmann si sveglia solo al secondo set ma diventa micidiale.
Tutti con Cobbo! Mandiamo a casa l’odioso spagnolo!
Bah.
Ben ha 1000 punti di vantaggio nella race sul #10 (FAA), visto che il #9 é Draper e forse DJ non ci va.
Fermo restando le sue condizioni fisiche, la partecipazione é praticamente assicurata, salvo sconvolgimenti… 😉
Goffin a Shanghai l’anno scorso fece fuori Musetti e Zverev, quindi la sconfitta di Shelton non mi sorprende più di tanto. Una chance per Musetti e de Minaur di avvicinarlo nella Race, dista meno di 400 punti.
Curioso come qui si difenda, direi correttamente, non ho visto la partita, ma un rientro dopo un periodo d’infortunio è sempre ostico, un tennista straniero di fronte ad una prestazione sottodimensionata.
Se a subire una sconfitta, in condizioni simili, fossero Berrettini o Musetti o qualsiasi altro i commenti sono:
– uscirà presto dalla top 10;
– carriera finita;
o altre piacevolezze.
Un sito veramente popolato da contributori equilibrati.
e Alcaraz …
Sconfitta di Shelton preventivabile.
Indipendentemente dal valore di Goffin, rientrare da infortuni del genere è difficile e richiede tempo.
Speriamo riesca a riprendersi entro quest anno e riuscire a giocar bene a Torino, almeno. Lo merita dopo una stagione del genere.
Goffin aveva già battuto Shelton ad Acapulco…
…resta un soggetto “pericoloso”.
Chiedete ad Arnaldi e Sonego!
Shelton avrebbe fatto meglio a non presentarsi.. fisicamente è parso imballato e non ancora a posto dopo l’infortunio patito agli us open…
Grandissimo il vecchietto !!!!!!!!!!! Ma onestamente Shelton e’ troppo falloso, in queste condizioni qualsiasi “regolarista” lo puo’ battere….
Giornata ricchissima!
Difficile per i nostri 3 alfieri, in particolare per Bellucci.
Mi accontenterei di un 2 su 3…….
Toh, Sinner e Vagnozzi in prima fila a vedere l’incontro tra Goffin e Shelton. Si può sempre imparare qualcosa. Adoro Goffin e pertanto spero vinca lui.
Forza ragazzi.
Ce la potete fare ! 🙂
Pavlasek-Romboli -doppisti in campo subito prima di Nardi- una combinazione di nomi favolosa. Da inserire nel gotha della categoria, accanto ai Cierro-De Minicis e ai Marchetti-Vattuone, per chi se li ricorda.