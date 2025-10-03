Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Out Ben Shelton. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

03/10/2025 10:19 22 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Ben Shelton USA vs David Goffin BEL
ATP Shanghai
Ben Shelton [6]
2
4
David Goffin
6
6
Vincitore: Goffin
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Holger Rune DEN

ATP Shanghai
Sebastian Baez
5
4
Holger Rune [10]
7
6
Vincitore: Rune
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:30
Frances Tiafoe USA vs Yannick Hanfmann GER

ATP Shanghai
Frances Tiafoe [25]
7
2
1
Yannick Hanfmann
6
6
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Shanghai
Learner Tien
0
4
5
Miomir Kecmanovic
0
6
2
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN / Zhizhen Zhang CHN vs Corentin Moutet FRA / Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Benjamin Bonzi FRA vs Gabriel Diallo CAN

ATP Shanghai
Benjamin Bonzi
4
4
Gabriel Diallo [31]
6
6
Vincitore: Diallo
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Adrian Mannarino FRA

ATP Shanghai
Francisco Cerundolo [19]
7
7
Adrian Mannarino
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Yunchaokete Bu CHN / Ray Ho TPE

ATP Shanghai
Marcelo Melo / Alexander Zverev
0
1
Yunchaokete Bu / Ray Ho
30
0
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:30
Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS vs Felix Auger-Aliassime CAN / Robin Haase NED

ATP Shanghai
Neal Skupski / John-Patrick Smith
6
7
Felix Auger-Aliassime / Robin Haase
4
6
Vincitore: Skupski / Smith
Mostra dettagli

Adam Pavlasek CZE / Fernando Romboli BRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

ATP Shanghai
Adam Pavlasek / Fernando Romboli
6
6
11
Karen Khachanov / Andrey Rublev
7
2
13
Vincitore: Khachanov / Rublev
Mostra dettagli

Luca Nardi ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Shanghai
Luca Nardi
40
1
Giovanni Mpetshi Perricard [32]
30
2
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 06:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Daniel Altmaier GER / Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
7
Ariel Behar / Rafael Matos
4
5
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Jordan Thompson AUS

ATP Shanghai
Ugo Humbert [21]
6
7
Jordan Thompson
3
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Mattia Bellucci ITA vs Tomas Machac CZE

ATP Shanghai
Mattia Bellucci
30
3
Tomas Machac [20]
30
4
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 06:30
Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Shanghai
Andre Goransson / Alex Michelsen
6
7
Francisco Cabral / Lucas Miedler [8]
2
6
Vincitore: Goransson / Michelsen
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED

ATP Shanghai
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7]
4
3
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN / Brandon Nakashima USA vs Christian Harrison USA / Evan King USA

ATP Shanghai
Gabriel Diallo / Brandon Nakashima
0
4
2
Christian Harrison / Evan King [6]
0
6
3
Mostra dettagli

TAG: ,

22 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Alain 03-10-2025 11:15

@ massivitto (#4492412)

però anche te non è che hai un livello eccelso.
Calcolando che infortunio ha avuto Shelton e che era al rientro e non si sa nemmeno come sta veramente.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 03-10-2025 10:51

Scritto da luca14
Se Nardi non vince oggi entro in sciopero

Da Pro-Pal a No-Nardi ?

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca14 (Guest) 03-10-2025 10:46

Se Nardi non vince oggi entro in sciopero

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 03-10-2025 10:41

Scritto da walden
Curioso come qui si difenda, direi correttamente, non ho visto la partita, ma un rientro dopo un periodo d’infortunio è sempre ostico, un tennista straniero di fronte ad una prestazione sottodimensionata.
Se a subire una sconfitta, in condizioni simili, fossero Berrettini o Musetti o qualsiasi altro i commenti sono:
– uscirà presto dalla top 10;
– carriera finita;
o altre piacevolezze.
Un sito veramente popolato da contributori equilibrati.

Le persone ragionevoli difendono qualunque giocatore al rientro da un infortunio abbastanza grave, sia italiano che straniero, è normale giocare male il primo torneo e spesso anche uno o due di quelli successivi. I provocatori si dilettano di più con i nostri per ovvi motivi, poi che gusto ci sia non lo so.

Ricordo a tutti di quanto Santopadre si stupì di fronte a Berrettini che dopo un rientro che seguiva diversi mesi di stop vinse subito dei tornei: “non è per niente normale” gli disse. E purtroppo adesso non riesce neppure a Matteo. Come pure era normale che dopo l’infortunio subito al RG Musetti perdesse subito a Wimbledon, “aiutato” anche da un virus e poi giocasse molto male i primi tornei sul cemento.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 03-10-2025 10:35

Scritto da walden
Curioso come qui si difenda, direi correttamente, non ho visto la partita, ma un rientro dopo un periodo d’infortunio è sempre ostico, un tennista straniero di fronte ad una prestazione sottodimensionata.
Se a subire una sconfitta, in condizioni simili, fossero Berrettini o Musetti o qualsiasi altro i commenti sono:
– uscirà presto dalla top 10;
– carriera finita;
o altre piacevolezze.
Un sito veramente popolato da contributori equilibrati.

In realtà Walden c’è una partigianeria davvero misera, vedi chi ancora sostiene che l’infortunio di Musetti sia stato inventato.
Alcuni anni fa sostenni che non Sinner ma alcuni suoi fan sfegatati avrebbero diviso gli appassionati in modo spiacevole rendendolo,ad altri tifosi altrettanto sfegatati, “antipatico” e soggetto a critiche ingiuste.
Davvero non capisco:a me non entusiasma ma che motivo avrei per denigrarlo? Mai ho espresso pensieri negativi su di lui come alcuni “musettiani” mentre molti “sinneriani” riconoscono serenamente le qualità di Lorenzo.
Capisco lo spirito polemico che alberga da sempre nel pubblico (Coppi/Bartali,Del Piero/Totti,Vasco/Ligabue… sì,pure su quello ci si è insultati) ma la cosa che più mi dà fastidio è che chi polemizza lo fa con l’aria da santarellino, dicendo “ma io sono il tifoso di tutti gli italiani” salvo poi pensare che uno ha la residenza dove non dovrebbe o che l’altro è un falso che si ritira per non perdere.
Ovviamente “appassionati” che se si parla di tecnica,di miglioramento,di evoluzione tattica nulla sanno e nulla vogliono imparare.
Esibiscono ignoranza e se ne vantano pure.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxiclimb (Guest) 03-10-2025 10:20

Scritto da massivitto
vedo shelton, al rientro, un pò sbatacchiato dal vecchietto goffin
e penso a quello che ha fatto jannik dopo mesi di sosta ..

Premesso che Jannik è di un altro livello e ha di base un gioco molto più solido, per onestà intellettuale bisogna anche ricordare che Shelton rientra da un infortunio alla spalla, Jannik invece è stato fuori per la nota vicenda, ma fisicamente stava benissimo.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alain
massivitto (Guest) 03-10-2025 10:09

vedo shelton, al rientro, un pò sbatacchiato dal vecchietto goffin
e penso a quello che ha fatto jannik dopo mesi di sosta .. e penso anche ai panzoni da padel che qui dicono .. ‘si ha vinto, ma nn vedo miglioramenti’ ..
purtroppo abbiamo caricato a bordo anche quelli del padel

 16
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Alain
Markus. 03-10-2025 09:47

E anche oggi Shelton diventa Top 3 domani

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arrivodopo 03-10-2025 09:38

Hanfmann si sveglia solo al secondo set ma diventa micidiale.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GOAT Bublik 03-10-2025 09:33

Tutti con Cobbo! Mandiamo a casa l’odioso spagnolo!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 03-10-2025 09:28

Bah.

Ben ha 1000 punti di vantaggio nella race sul #10 (FAA), visto che il #9 é Draper e forse DJ non ci va.

Fermo restando le sue condizioni fisiche, la partecipazione é praticamente assicurata, salvo sconvolgimenti… 😉

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-10-2025 09:25

Goffin a Shanghai l’anno scorso fece fuori Musetti e Zverev, quindi la sconfitta di Shelton non mi sorprende più di tanto. Una chance per Musetti e de Minaur di avvicinarlo nella Race, dista meno di 400 punti.

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Marco M.
walden 03-10-2025 09:11

Curioso come qui si difenda, direi correttamente, non ho visto la partita, ma un rientro dopo un periodo d’infortunio è sempre ostico, un tennista straniero di fronte ad una prestazione sottodimensionata.
Se a subire una sconfitta, in condizioni simili, fossero Berrettini o Musetti o qualsiasi altro i commenti sono:
– uscirà presto dalla top 10;
– carriera finita;
o altre piacevolezze.

Un sito veramente popolato da contributori equilibrati.

 10
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik, Marco M., Maurantonio, Carota Senior
WinItaly_ex_Berga 03-10-2025 08:38

Scritto da JannikUberAlles
Goffin aveva già battuto Shelton ad Acapulco…
…resta un soggetto “pericoloso”.
Chiedete ad Arnaldi e Sonego!

e Alcaraz …

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 03-10-2025 08:30

Sconfitta di Shelton preventivabile.
Indipendentemente dal valore di Goffin, rientrare da infortuni del genere è difficile e richiede tempo.
Speriamo riesca a riprendersi entro quest anno e riuscire a giocar bene a Torino, almeno. Lo merita dopo una stagione del genere.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 03-10-2025 08:22

Goffin aveva già battuto Shelton ad Acapulco…
…resta un soggetto “pericoloso”.

Chiedete ad Arnaldi e Sonego!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
italo (Guest) 03-10-2025 08:18

Scritto da Giuliano da Viareggio
Grandissimo il vecchietto !!!!!!!!!!! Ma onestamente Shelton e’ troppo falloso, in queste condizioni qualsiasi “regolarista” lo puo’ battere….

Shelton avrebbe fatto meglio a non presentarsi.. fisicamente è parso imballato e non ancora a posto dopo l’infortunio patito agli us open…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-10-2025 08:15

Grandissimo il vecchietto !!!!!!!!!!! Ma onestamente Shelton e’ troppo falloso, in queste condizioni qualsiasi “regolarista” lo puo’ battere….

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-10-2025 07:55

Giornata ricchissima!
Difficile per i nostri 3 alfieri, in particolare per Bellucci.
Mi accontenterei di un 2 su 3…….

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Cogi53 03-10-2025 07:31

Toh, Sinner e Vagnozzi in prima fila a vedere l’incontro tra Goffin e Shelton. Si può sempre imparare qualcosa. Adoro Goffin e pertanto spero vinca lui.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
pablito 02-10-2025 23:42

Forza ragazzi.

Ce la potete fare ! 🙂

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 02-10-2025 23:27

Pavlasek-Romboli -doppisti in campo subito prima di Nardi- una combinazione di nomi favolosa. Da inserire nel gotha della categoria, accanto ai Cierro-De Minicis e ai Marchetti-Vattuone, per chi se li ricorda.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!