Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Out Ben Shelton. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

Ben Shelton non riesce a ritrovare subito ritmo e condizione dopo le settimane di stop e saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai 2025. L’americano, ancora condizionato da dubbi fisici, si è arreso con un netto 6-2 6-4 a un ottimo David Goffin, che approda così al terzo turno dove affronterà Gabriel Diallo, vincitore contro Bonzi. Uno stop pesante per Shelton, che vede complicarsi la rincorsa alle ATP Finals.

ATP Shanghai Ben Shelton [6] Ben Shelton [6] 2 4 David Goffin David Goffin 6 6 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Ben Sheltonvs David Goffin

Sebastian Baez vs Holger Rune



ATP Shanghai Sebastian Baez Sebastian Baez 5 4 Holger Rune [10] Holger Rune [10] 7 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

Marin Cilic vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz vs Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 2 – ore 06:30

Frances Tiafoe vs Yannick Hanfmann



ATP Shanghai Frances Tiafoe [25] Frances Tiafoe [25] 7 2 1 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Miomir Kecmanovic



ATP Shanghai Learner Tien Learner Tien 0 4 5 Miomir Kecmanovic • Miomir Kecmanovic 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kecmanovic 5-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 L. Tien 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Juncheng Shang / Zhizhen Zhang vs Corentin Moutet / Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 06:30

Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo



ATP Shanghai Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 4 Gabriel Diallo [31] Gabriel Diallo [31] 6 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 B. Bonzi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 3-4 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Adrian Mannarino



ATP Shanghai Francisco Cerundolo [19] Francisco Cerundolo [19] 7 7 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Ray Ho



ATP Shanghai Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 0 1 Yunchaokete Bu / Ray Ho • Yunchaokete Bu / Ray Ho 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Bu / Ho 15-0 30-0 1-0 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Valentin Vacherot



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 06:30

Neal Skupski / John-Patrick Smith vs Felix Auger-Aliassime / Robin Haase



ATP Shanghai Neal Skupski / John-Patrick Smith Neal Skupski / John-Patrick Smith 6 7 Felix Auger-Aliassime / Robin Haase Felix Auger-Aliassime / Robin Haase 4 6 Vincitore: Skupski / Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime / Haase 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Skupski / Smith 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime / Haase 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Skupski / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Skupski / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime / Haase 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 N. Skupski / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime / Haase 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Skupski / Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Haase 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Adam Pavlasek / Fernando Romboli vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



ATP Shanghai Adam Pavlasek / Fernando Romboli Adam Pavlasek / Fernando Romboli 6 6 11 Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 7 2 13 Vincitore: Khachanov / Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 K. Khachanov / Rublev 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 ace 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pavlasek / Romboli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Pavlasek / Romboli 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Pavlasek / Romboli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Pavlasek / Romboli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov / Rublev 15-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Pavlasek / Romboli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Pavlasek / Romboli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Pavlasek / Romboli 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Pavlasek / Romboli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pavlasek / Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / Romboli 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Luca Nardi vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Shanghai Luca Nardi • Luca Nardi 40 1 Giovanni Mpetshi Perricard [32] Giovanni Mpetshi Perricard [32] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Jaume Munar vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 06:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Daniel Altmaier / Camilo Ugo Carabelli



ATP Shanghai Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 7 Ariel Behar / Rafael Matos Ariel Behar / Rafael Matos 4 5 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Ugo Humbert vs Jordan Thompson



ATP Shanghai Ugo Humbert [21] Ugo Humbert [21] 6 7 Jordan Thompson Jordan Thompson 3 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Tomas Machac



ATP Shanghai Mattia Bellucci • Mattia Bellucci 30 3 Tomas Machac [20] Tomas Machac [20] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 3-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tallon Griekspoor vs Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 06:30

Andre Goransson / Alex Michelsen vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Shanghai Andre Goransson / Alex Michelsen Andre Goransson / Alex Michelsen 6 7 Francisco Cabral / Lucas Miedler [8] Francisco Cabral / Lucas Miedler [8] 2 6 Vincitore: Goransson / Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Goransson / Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Goransson / Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 F. Cabral / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Goransson / Michelsen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 6-2 A. Goransson / Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-2 → 5-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Goransson / Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Santiago Gonzalez / David Pel



ATP Shanghai Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [7] 4 3 Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 6 6 Vincitore: Gonzalez / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Gabriel Diallo / Brandon Nakashima vs Christian Harrison / Evan King

