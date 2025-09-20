Laver Cup 2025 - Day 2 ATP, Copertina, Generica

Laver Cup 2025: I risultati completi della Seconda giornata. Europa vs Resto del Mondo 3-1 (LIVE)

I risultati della seconda giornata di Laver Cup - Foto getty images
USA Laver Cup – 2° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-1

Indoor Hard

Ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C

Singolare
Ore 22:00

Alexander Zverev EUR vs Alex de Minaur WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 8-2
Il match deve ancora iniziare

Singolare
A seguire

Holger Rune EUR vs Francisco Cerundolo WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 1-1
Il match deve ancora iniziare

Singolare
Non prima 04:00

Carlos Alcaraz EUR vs Taylor Fritz WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 3-0
Il match deve ancora iniziare

Doppio
A seguire

Holger Rune EUR / Casper Ruud EUR
vs Alex de Minaur WLD / Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H:
Il match deve ancora iniziare
