ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri (LIVE)

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Tallon Griekspoorvs Taro Daniel

Lorenzo Musetti vs Dino Prizmic



Alexander Shevchenko vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 10:30)



Court 1 – ore 07:00

Mackenzie McDonald vs Nikoloz Basilashvili



Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Jie Cui / Rigele Te



Tristan Schoolkate / Bernard Tomic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



Court 2 – ore 07:00

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Constantin Frantzen / Robin Haase



Aoran Wang / Yi Zhou vs Luke Johnson / Austin Krajicek



Nishesh Basavareddyvs Daniil Medvedev

Yibing Wu vs Sebastian Korda (Non prima 07:30)



Andrey Rublev vs Valentin Royer



Aleksandar Vukic vs Alexander Bublik



Dalibor Svrcina vs Zhizhen Zhang (Non prima 13:30)



Court 1 – ore 05:30

Giulio Zeppieri vs Learner Tien



Corentin Moutet vs Arthur Cazaux



Nicolas Barrientos / David Pel vs Robert Cash / JJ Tracy



Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



Court 2 – ore 05:30

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Romain Arneodo / Sander Gille



Tomas Martin Etcheverry vs Rinky Hijikata (Non prima 07:30)



Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli



