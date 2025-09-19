ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 07:00
Tallon Griekspoor vs Taro Daniel
Lorenzo Musetti vs Dino Prizmic
Alexander Shevchenko vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 10:30)
Court 1 – ore 07:00
Mackenzie McDonald vs Nikoloz Basilashvili
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Jie Cui / Rigele Te
Tristan Schoolkate / Bernard Tomic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Court 2 – ore 07:00
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Aoran Wang / Yi Zhou vs Luke Johnson / Austin Krajicek
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 05:30
Nishesh Basavareddy vs Daniil Medvedev
Yibing Wu vs Sebastian Korda (Non prima 07:30)
Andrey Rublev vs Valentin Royer
Aleksandar Vukic vs Alexander Bublik
Dalibor Svrcina vs Zhizhen Zhang (Non prima 13:30)
Court 1 – ore 05:30
Giulio Zeppieri vs Learner Tien
Corentin Moutet vs Arthur Cazaux
Nicolas Barrientos / David Pel vs Robert Cash / JJ Tracy
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Court 2 – ore 05:30
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Romain Arneodo / Sander Gille
Tomas Martin Etcheverry vs Rinky Hijikata (Non prima 07:30)
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
2 commenti
No, se hai un bye e perdi al secondo turno ti danno i punti che avresti preso al primo turno che negli ATP 250 e 500 sono zero.
Comunque c’è tutto scritto su Wikipedia, se uno ha la curiosità di saperne di più, alla voce “Classifica ATP”
I punti per chi perde al secondo turno (25) li prende anche chi aveva un bye al primo turno ? È una curiosità . Grazie