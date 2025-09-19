Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri (LIVE)

19/09/2025 22:39 2 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 07:00
Tallon Griekspoor NED vs Taro Daniel JPN
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

Alexander Shevchenko KAZ vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
Mackenzie McDonald USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS / Bernard Tomic AUS vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 05:30
Nishesh Basavareddy USA vs Daniil Medvedev RUS
Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Sebastian Korda USA (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:30
Giulio Zeppieri ITA vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / David Pel NED vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Marco Tullio Cicerone 20-09-2025 00:14

Scritto da ospite1
I punti per chi perde al secondo turno (25) li prende anche chi aveva un bye al primo turno ? È una curiosità . Grazie

No, se hai un bye e perdi al secondo turno ti danno i punti che avresti preso al primo turno che negli ATP 250 e 500 sono zero.

Comunque c’è tutto scritto su Wikipedia, se uno ha la curiosità di saperne di più, alla voce “Classifica ATP”

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 19-09-2025 23:18

I punti per chi perde al secondo turno (25) li prende anche chi aveva un bye al primo turno ? È una curiosità . Grazie

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!