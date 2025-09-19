Dal campo da tennis al laboratorio militare: rubati i dati cerebrali di Sinner e Swiatek
Sembra il copione di un film di fantascienza, ma la realtà potrebbe essere ancora più clamorosa. Secondo quanto riportato dal giornalista investigativo Pablo Torre del portale Hunterbrook – già noto per aver smascherato un caso di frode salariale in NBA legato a Kawhi Leonard e ai Los Angeles Clippers – l’azienda BrainCo, collegata a entità vicine al governo cinese, avrebbe raccolto e trasferito dati cerebrali di atleti di élite come Jannik Sinner e Iga Swiatek.
Il dispositivo sotto accusa: le diademas FocusCalm
Al centro del caso ci sarebbero le fasce elettroniche FocusCalm, indossate da diversi sportivi per monitorare le onde cerebrali, migliorare la concentrazione e gestire la pressione agonistica. Tra gli utilizzatori non solo i due campioni del tennis, ma anche stelle di altri sport come Charles Leclerc in Formula 1 e la fuoriclasse dello sci Mikaela Shiffrin.
Il dispositivo raccoglie dati neurali con lo scopo dichiarato di aiutare gli atleti a mantenere calma e lucidità in gara. Tuttavia, secondo le rivelazioni di Torre, tali informazioni sarebbero state inviate anche in Cina e sfruttate per progetti militari, in particolare per l’addestramento di soldati in scenari di guerra del futuro.
Una bomba diplomatica in arrivo?
La notizia, definita già “potenzialmente esplosiva”, sta facendo il giro del mondo e rischia di trasformarsi in un vero e proprio terremoto diplomatico. L’idea che i dati cerebrali di atleti di fama internazionale possano essere stati sottratti e utilizzati per scopi militari solleva interrogativi inquietanti, non solo sul rispetto della privacy ma anche sulla sicurezza internazionale.
Per non parlar del tentativo di hackerare il cervello di Kyrgios…
-“Capo, il dispositivo s’è guastato, non ricevo alcun segnale… Ah no, è connesso: il problema è che non c’è nulla da ricevere!”
Strano che non abbiano rubato i dati di Enzo…
Ènzone, un abbraccio, ti voglio bene!!!
Pare abbiano scaricato anche i dati del cervello di Rune ma poi hanno dovuto cancellare tutto perché c’erano quasi solo immagini erotiche di colleghe bionde che avrebbero distratto ogni possibile “scopo” militare e non.
Sarà importante ma date per certa un’ipotesi (il titolo non da scampo ad interpretazioni). Questo è CronacaVera se invece volessimo puntare l’indice sulla Geopolitica allora potreste ambire a Repubblica o Corriere. Saluti
Mi candidoo per regalare i miei dati cerebrali a Usa e URSS. Così non dovremo più preoccuparci del futuro.
Certo se dovessero rubare i dati “cerebrali” di molti dei frequentatori del sito la Cina avrebbe gia perso la guerra ma anche quella della battaglia navale, di Risiko, del Mercante in fiera, dell’allegro dottore (e qui bisogna avere una certa età)…
Dalla Cina non mi meraviglio non mi aspetto mai nulla di buono da lì sono la rovina del mondo
il dispositivo raccoglie dati neurali…..se raccoglie solo dati in che modo aiuta gli atleti ? ….la sicurezza internazionale non dipende certo dai neuroni degli sportivi. Sorrido a sentire parlare di privacy..
Il giornalista in questione è uno dei più importanti del Sudamerica ed ha fatto numero inchieste questo solo per precisare. Poi se diventassimo Cronaca Vera 2 cambieremo titolo al sito 😉
Allucinante.
Siamo a livelli di CronacaVera…povero giornalismo ridotto a mercante in fiera di click…