Un mese al via: Rovereto diventa capitale del tennis femminile

Manca esattamente un mese. Poi Rovereto diventa la casa del grande tennis femminile. Dal 19 al 26 ottobre al Palazzetto dello Sport Palabaldresca va in scena la prima edizione dei Rovereto Open, torneo WTA 125 da 115.000 dollari di montepremi.

Domenica 19 si parte con le qualificazioni, ingresso libero: un assaggio per tutti. Da lunedì il piatto forte, con il tabellone principale. Sabato le semifinali e la finale di doppio, domenica alle 16.00 l’atto finale. E attenzione: quasi ogni giorno ci sarà una Night Session. Tennis di qualità, in prime time.

Il campo di gioco è pronto: due hard indoor veloci, atmosfera calda, pubblico vicinissimo. Il Palabaldresca è già stato casa di Challenger maschili, ora alza ancora l’asticella.

Storicamente la regione Trentino-Alto Adige aveva avuto tornei ATP a Merano e Bolzano. Negli ultimi due anni Rovereto ha fatto da vetrina ai Challenger maschili. Ma adesso cambia la musica: è il più grande evento di tennis femminile mai visto in regione.

E c’è un dato che pesa: in quella settimana non si gioca nessun altro torneo WTA in Europa. Mentre il circuito WTA 500 e 250 vola in Asia, Rovereto diventa il riferimento continentale. La vincitrice si porta a casa 13.480 euro e soprattutto 125 punti WTA.

Il countdown è già partito: il 22 settembre chiudono le iscrizioni, il giorno dopo la Entry List. Poi la conferenza stampa di ottobre, con le wild card – e lì si farà sul serio anche per le giocatrici locali.

Organizzazione firmata Circolo Tennis Rovereto, guidato dal consiglio del presidente Francesco Liace e dal direttore del Torneo Luca Stoppini, con la spinta della FITP, della Provincia e del Comune.

E per chi non potrà esserci? Nessun problema: come tutti i WTA 125, anche i Rovereto Open saranno in streaming gratuito su WTA Unlocked.

Segnate la data. Preparatevi alla sorpresa. Perché a Rovereto, dal 19 ottobre, il tennis femminile diventa protagonista.