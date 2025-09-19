WTA 125 Jingshan: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presente un’azzurra
WTA 125 Jingshan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ekaterina Reyngold vs Valeria Savinykh
(WC) Qiu Yu Ye vs (8) Hong Yi Cody Wong
(2) Lea Ma vs Fang Ying Xun
Jiaqi Wang vs (7) Ying Zhang
(3) Lian Tran vs Fangran Tian
Meiqi Guo vs (5) Katarina Zavatska
(4) Diletta Cherubini vs Jing-Jing Lu
Riya Bhatia vs (6) Ankita Raina
Center Court – Ore: 05:00
🇨🇳 Meiqi Guo vs 🇺🇦 (5) Katarina Zavatska (Inizio 05:00)
🇷🇺 (1) Ekaterina Reyngold vs 🇷🇺 Valeria Savinykh
🇳🇱 (3) Lian Tran vs 🇨🇳 Fangran Tian (Non prima 09:00)
Court 2 – Ore: 05:00
🇨🇳 Jiaqi Wang vs 🇨🇳 (7) Ying Zhang (Inizio 05:00)
🇮🇹 (4) Diletta Cherubini vs 🇨🇳 Jing-Jing Lu (Non prima 07:00)
🇺🇸 (2) Lea Ma vs 🇨🇳 Fang Ying Xun (Non prima 09:00)
Court 3 – Ore: 05:00
🇮🇳 Riya Bhatia vs 🇮🇳 (6) Ankita Raina (Inizio 05:00)
🇨🇳 Qiu Yu Ye vs 🇭🇰 (8) Hong Yi Cody Wong (Non prima 07:00)
TAG: WTA 125
