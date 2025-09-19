WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presente un’azzurra

Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
CHN WTA 125 Jingshan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ekaterina Reyngold RUS vs Valeria Savinykh RUS
(WC) Qiu Yu Ye CHN vs (8) Hong Yi Cody Wong HKG

(2) Lea Ma USA vs Fang Ying Xun CHN
Jiaqi Wang CHN vs (7) Ying Zhang CHN

(3) Lian Tran NED vs Fangran Tian CHN
Meiqi Guo CHN vs (5) Katarina Zavatska UKR

(4) Diletta Cherubini ITA vs Jing-Jing Lu CHN
Riya Bhatia IND vs (6) Ankita Raina IND

Center Court – Ore: 05:00
🇨🇳 Meiqi Guo vs 🇺🇦 (5) Katarina Zavatska (Inizio 05:00)
🇷🇺 (1) Ekaterina Reyngold vs 🇷🇺 Valeria Savinykh
🇳🇱 (3) Lian Tran vs 🇨🇳 Fangran Tian (Non prima 09:00)

Court 2 – Ore: 05:00
🇨🇳 Jiaqi Wang vs 🇨🇳 (7) Ying Zhang (Inizio 05:00)
🇮🇹 (4) Diletta Cherubini vs 🇨🇳 Jing-Jing Lu (Non prima 07:00)
🇺🇸 (2) Lea Ma vs 🇨🇳 Fang Ying Xun (Non prima 09:00)

Court 3 – Ore: 05:00
🇮🇳 Riya Bhatia vs 🇮🇳 (6) Ankita Raina (Inizio 05:00)
🇨🇳 Qiu Yu Ye vs 🇭🇰 (8) Hong Yi Cody Wong (Non prima 07:00)

