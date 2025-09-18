ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurri. Sonego e Darderi alla caccia dei quarti (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1°-2° Turno, cemento
Center Court – ore 05:00
Jie Cui / Rigele Te vs Rafael Matos / Marcelo Melo
Alejandro Tabilo vs Luciano Darderi (Non prima 07:00)
Yi Zhou vs Christopher O’Connell
Juncheng Shang vs Brandon Nakashima (Non prima 10:30)
Court 1 – ore 05:00
Christian Harrison / Evan King vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
Lorenzo Sonego vs Marcos Giron (Non prima 07:00)
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Tallon Griekspoor / Lorenzo Sonego
Aoran Wang / Yi Zhou vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
Court 2 – ore 06:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Luciano Darderi / Alejandro Tabilo vs Luke Johnson / Austin Krajicek
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 05:30
Rinky Hijikata vs Camilo Ugo Carabelli
Adam Walton vs Sebastian Korda (Non prima 07:30)
Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi
Aleksandar Kovacevic vs Valentin Royer
Aleksandar Vukic vs David Goffin (Non prima 13:30)
Court 1 – ore 05:30
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Learner Tien / Yibing Wu
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli vs Robert Cash / JJ Tracy
Yunchaokete Bu / Sebastian Korda vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 09:00)
Court 2 – ore 05:30
Romain Arneodo / Sander Gille vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli vs Theo Arribage / Ray Ho
Nicolas Barrientos / David Pel vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Rinky Hijikata / Adam Walton (Non prima 09:00)
