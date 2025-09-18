Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurri. Sonego e Darderi alla caccia dei quarti (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1°-2° Turno, cemento

Center Court – ore 05:00
Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Luciano Darderi ITA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Juncheng Shang CHN vs Brandon Nakashima USA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Marcos Giron USA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Tallon Griekspoor NED / Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA / Alejandro Tabilo CHI vs Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 05:30
Rinky Hijikata AUS vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Sebastian Korda USA (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs David Goffin BEL (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:30
Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Learner Tien USA / Yibing Wu CHN
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN / Sebastian Korda USA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:30
Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL vs Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND vs Theo Arribage FRA / Ray Ho TPE

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / David Pel NED vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

