ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Matteo Arnaldi. Sonego si ferma al secondo turno a Chengdu: Giron passa in due set

19/09/2025 09:03 14 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Chengdu. L’azzurro, testa di serie n.8 del torneo, è stato sconfitto con un doppio 6-4 dallo statunitense Marcos Giron, al termine di un match nel quale non è mai riuscito a trovare continuità al servizio.

Nel primo set l’equilibrio ha retto fino al 4-4, quando Sonego ha ceduto la battuta con due doppi falli che hanno spianato la strada al break decisivo. Giron, solido e preciso nei turni di servizio, ha annullato una palla break nel game successivo e ha chiuso la frazione 6-4.

Anche il secondo parziale ha seguito uno spartito simile. Questa volta il passaggio a vuoto dell’azzurro è arrivato nel terzo gioco: ancora due doppi falli hanno consegnato il break allo statunitense, che non ha più concesso spiragli. Disinvolto e ordinato alla battuta, Giron ha amministrato il vantaggio fino al 6-4 finale.
Per Sonego resta il rammarico di non aver espresso il suo miglior tennis nei momenti chiave, soprattutto al servizio, colpo che di solito rappresenta una delle sue armi principali. Giron, invece, conquista una vittoria netta che lo proietta al turno successivo con fiducia e solidità.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1°-2° Turno, cemento

Center Court – ore 05:00
Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA
ATP Chengdu
Jie Cui / Rigele Te
4
7
10
Rafael Matos / Marcelo Melo
6
6
7
Vincitore: Cui / Te
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Luciano Darderi ITA (Non prima 07:00)

ATP Chengdu
Alejandro Tabilo
6
6
Luciano Darderi [2]
4
3
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Yi Zhou CHN vs Christopher O’Connell AUS

ATP Chengdu
Yi Zhou
2
4
Christopher O'Connell
6
6
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN vs Brandon Nakashima USA (Non prima 10:30)

ATP Chengdu
Juncheng Shang
0
5
2
Brandon Nakashima [4]
15
7
2
Mostra dettagli



Court 1 – ore 05:00
Christian Harrison USA / Evan King USA vs Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED

ATP Chengdu
Christian Harrison / Evan King [1]
6
6
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
7
7
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

Lorenzo Sonego ITA vs Marcos Giron USA (Non prima 07:00)

ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
4
4
Marcos Giron
6
6
Vincitore: Giron
Mostra dettagli

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Tallon Griekspoor NED / Lorenzo Sonego ITA

ATP Chengdu
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
6
6
6
Tristan Schoolkate / Bernard Tomic
3
7
10
Vincitore: Schoolkate / Tomic
Mostra dettagli

Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

ATP Chengdu
Alexander Erler / Robert Galloway [3]
2
6
7
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
4
10
Vincitore: Hidalgo / Trhac
Mostra dettagli

Rohan Bopanna IND / Takeru Yuzuki JPN vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Chengdu
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
3
7
10
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
6
12
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Chengdu
Vasil Kirkov / Bart Stevens
40
7
4
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
30
6
5
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA / Alejandro Tabilo CHI vs Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 05:30
Rinky Hijikata AUS vs Camilo Ugo Carabelli ARG
ATP Hangzhou
Rinky Hijikata
7
6
Camilo Ugo Carabelli [5]
6
4
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Sebastian Korda USA (Non prima 07:30)

ATP Hangzhou
Adam Walton
5
3
Sebastian Korda
7
6
Vincitore: Korda
Mostra dettagli

Arthur Cazaux FRA vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Hangzhou
Arthur Cazaux
0
6
3
0
Matteo Arnaldi
0
4
6
0
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs David Goffin BEL (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:30
Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Learner Tien USA / Yibing Wu CHN
ATP Hangzhou
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
Learner Tien / Yibing Wu
2
4
Vincitore: Kadhe / Prashanth
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

ATP Hangzhou
Francisco Cabral / Lucas Miedler [1]
6
6
Ariel Behar / Joran Vliegen
3
2
Vincitore: Cabral / Miedler
Mostra dettagli

Tomas Martin Etcheverry ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Hangzhou
Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli
3
4
Robert Cash / JJ Tracy [2]
6
6
Vincitore: Cash / Tracy
Mostra dettagli

Yunchaokete Bu CHN / Sebastian Korda USA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 09:00)

ATP Hangzhou
Yunchaokete Bu / Sebastian Korda
15
0
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
30
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:30
Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL vs Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA

ATP Hangzhou
Romain Arneodo / Sander Gille
6
4
10
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
2
6
7
Vincitore: Arneodo / Gille
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND vs Theo Arribage FRA / Ray Ho TPE

ATP Hangzhou
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
6
7
Theo Arribage / Ray Ho
4
5
Vincitore: Balaji / Bollipalli
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / David Pel NED vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Hangzhou
Nicolas Barrientos / David Pel
0
6
4
Petr Nouza / Patrik Rikl
0
7
5
Mostra dettagli

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

14 commenti. Lasciane uno!

SGT76 19-09-2025 11:44

Scritto da Simpioso
Dietro a Sinner c’è proprio il vuoto

Piuttosto Stai attento TU DIETRO 🙂
Che intravedo FILA, stile giorno di pensioni

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-09-2025 11:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da zedarioz
Darderi avendo giocato Genova ovviamente non ha preparato la trasferta asiatica. Sonego ha perso con un giocatore di pari valore all’incirca.

Che Darderi non ami il cemento è lampante…
In ogni caso ha fatto un netto miglioramento rispetto all’anno scorso, quando raccoglieva pochi punti anche contro over-80 o 100.
Tabilo vale tranquillamente la top-30.
Magari tra un paio di tornei riuscirà a passare il turno!

Non amerà il cemento ma è uno dei tre che agli USO hanno fatto un break ad Alacaraz… ho visto solo pochi padssaggi della partita di Luciano, che si è decisa su pochissimi punti e sulla maggiore preparazione di Tabilo. Darderi sarà tds a Shanghai e forse anche a Tokyo, quindi può giocarsi bene questa opportunità.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo S (Guest) 19-09-2025 11:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da zedarioz
Darderi avendo giocato Genova ovviamente non ha preparato la trasferta asiatica. Sonego ha perso con un giocatore di pari valore all’incirca.

Che Darderi non ami il cemento è lampante…
In ogni caso ha fatto un netto miglioramento rispetto all’anno scorso, quando raccoglieva pochi punti anche contro over-80 o 100.
Tabilo vale tranquillamente la top-30.
Magari tra un paio di tornei riuscirà a passare il turno!

Darderi é migliorato ed ha finalmente vinto qualche partita sul cemento. Però contro McDonald, Hijkata e Spizzirri…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 19-09-2025 10:35

Scritto da zedarioz
Darderi avendo giocato Genova ovviamente non ha preparato la trasferta asiatica. Sonego ha perso con un giocatore di pari valore all’incirca.

Che Darderi non ami il cemento è lampante…

In ogni caso ha fatto un netto miglioramento rispetto all’anno scorso, quando raccoglieva pochi punti anche contro over-80 o 100.

Tabilo vale tranquillamente la top-30.

Magari tra un paio di tornei riuscirà a passare il turno!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 19-09-2025 09:48

Darderi avendo giocato Genova ovviamente non ha preparato la trasferta asiatica. Sonego ha perso con un giocatore di pari valore all’incirca.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 19-09-2025 09:23

Scritto da JOA20
Sonego fa 4 doppi falli tutti concentrati nei game in cui ha subito i break… Insufficiente soprattutto sulla seconda di servizio e in risposta

La seconda poco efficace di Sonego non è certo una novità, la risposta idem. Se poi si aggiunge che, come chi ha seguito la partita non può aver mancato di notare, una condizione fisica decisamente poco felice, ci può stare perdere contro uno come Giron. Lorenzo ha davanti a se due mesi in cui può giocare abbastanza rilassato, non ha assilli per i punti che perderebbe (a parte i 50 di Bercy), e quindi può giocarsi le sue chances nei numerosi tornei da qui a fine anno, tutti su superfici a lui congeniali.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-09-2025 09:16

Scritto da Peter

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Maurantonio
Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo

Darderi non mi aspettavo potesse vincere. Resta sempre un ottimo terraiolo che si sta adattando al cemento e Tabilo è difficilmente breakkabile sul duro.
Sonny mi preoccupa invece

E questo è. Ciò che passa il convento, come si suol dire.
Aspettiamo Jannik !!!

Jannik, Lorenzo, Flavio, Matteo, Mattia…la lista è lunga…

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 19-09-2025 09:02

Si, Sonego che chiude il match piegato in due, era evidente che oggi non era in condizioni buone, e.peraltro, Giron, sul cemento, non è un avversario facile. Speriamo che si riprenda e sia in forma per i prossimi tornei, da qui a fine anno praticamnete non perde nulla, se riesce a superare qualche turno ha la concreta possibilità di salire in classifica.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 19-09-2025 09:00

Sonego fa 4 doppi falli tutti concentrati nei game in cui ha subito i break… Insufficiente soprattutto sulla seconda di servizio e in risposta

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 19-09-2025 08:53

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Maurantonio
Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo

Darderi non mi aspettavo potesse vincere. Resta sempre un ottimo terraiolo che si sta adattando al cemento e Tabilo è difficilmente breakkabile sul duro.
Sonny mi preoccupa invece

E questo è. Ciò che passa il convento, come si suol dire.
Aspettiamo Jannik !!!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-09-2025 08:52

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Maurantonio
Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo

Darderi non mi aspettavo potesse vincere. Resta sempre un ottimo terraiolo che si sta adattando al cemento e Tabilo è difficilmente breakkabile sul duro.
Sonny mi preoccupa invece

A me non sembra stia tanto bene, ha chiesto un MTO e quando viene a rete sulla seconda di servizio c’è sicuramnete qualcosa che non va…Darderi invece giocava contro uno che in Cina ha fatto finale nel challenger ed ha giocato le Q, sicuramente più preparato.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 19-09-2025 08:24

Scritto da Maurantonio
Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo

Darderi non mi aspettavo potesse vincere. Resta sempre un ottimo terraiolo che si sta adattando al cemento e Tabilo è difficilmente breakkabile sul duro.

Sonny mi preoccupa invece

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simpioso (Guest) 19-09-2025 08:18

Dietro a Sinner c’è proprio il vuoto

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tanimodi
Maurantonio 19-09-2025 08:08

Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!