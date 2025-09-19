ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Matteo Arnaldi. Sonego si ferma al secondo turno a Chengdu: Giron passa in due set

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Chengdu. L’azzurro, testa di serie n.8 del torneo, è stato sconfitto con un doppio 6-4 dallo statunitense Marcos Giron, al termine di un match nel quale non è mai riuscito a trovare continuità al servizio.
Nel primo set l’equilibrio ha retto fino al 4-4, quando Sonego ha ceduto la battuta con due doppi falli che hanno spianato la strada al break decisivo. Giron, solido e preciso nei turni di servizio, ha annullato una palla break nel game successivo e ha chiuso la frazione 6-4.
Anche il secondo parziale ha seguito uno spartito simile. Questa volta il passaggio a vuoto dell’azzurro è arrivato nel terzo gioco: ancora due doppi falli hanno consegnato il break allo statunitense, che non ha più concesso spiragli. Disinvolto e ordinato alla battuta, Giron ha amministrato il vantaggio fino al 6-4 finale.
Per Sonego resta il rammarico di non aver espresso il suo miglior tennis nei momenti chiave, soprattutto al servizio, colpo che di solito rappresenta una delle sue armi principali. Giron, invece, conquista una vittoria netta che lo proietta al turno successivo con fiducia e solidità.
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1°-2° Turno, cemento
Center Court – ore 05:00
Jie Cui
/ Rigele Te
vs Rafael Matos
/ Marcelo Melo
ATP Chengdu
Jie Cui / Rigele Te
4
7
10
Rafael Matos / Marcelo Melo
6
6
7
Vincitore: Cui / Te
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matos / Melo
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
R. Matos / Melo
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Cui / Te
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
J. Cui / Te
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
5-3 → 5-4
J. Cui / Te
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
R. Matos / Melo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
R. Matos / Melo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Cui / Te
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cui / Te
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
J. Cui / Te
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
R. Matos / Melo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Cui / Te
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 1-2
Alejandro Tabilo vs Luciano Darderi (Non prima 07:00)
ATP Chengdu
Alejandro Tabilo
6
6
Luciano Darderi [2]
4
3
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
4-1 → 4-2
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
L. Darderi
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
ace
2-0 → 3-0
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Tabilo
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Yi Zhou vs Christopher O’Connell
ATP Chengdu
Yi Zhou
2
4
Christopher O'Connell
6
6
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Y. Zhou
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
C. O'Connell
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 1-2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-0 → 1-1
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Y. Zhou
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Juncheng Shang vs Brandon Nakashima (Non prima 10:30)
ATP Chengdu
Juncheng Shang
0
5
2
Brandon Nakashima [4]•
15
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Shang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
B. Nakashima
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Shang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
B. Nakashima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Shang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 05:00
Christian Harrison / Evan King vs Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
ATP Chengdu
Christian Harrison / Evan King [1]
6
6
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
7
7
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
N. Lammons / Rojer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
N. Lammons / Rojer
5-4 → 5-5
C. Harrison / King
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-3 → 4-4
C. Harrison / King
3-3 → 4-3
N. Lammons / Rojer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
C. Harrison / King
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
2-2 → 3-2
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-1 → 2-2
C. Harrison / King
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
1-0 → 1-1
C. Harrison / King
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
C. Harrison / King
5-6 → 6-6
N. Lammons / Rojer
5-5 → 5-6
C. Harrison / King
4-5 → 5-5
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
C. Harrison / King
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
3-4 → 4-4
N. Lammons / Rojer
3-3 → 3-4
C. Harrison / King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Lammons / Rojer
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Harrison / King
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
N. Lammons / Rojer
1-1 → 1-2
C. Harrison / King
0-1 → 1-1
N. Lammons / Rojer
0-0 → 0-1
Lorenzo Sonego vs Marcos Giron (Non prima 07:00)
ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
4
4
Marcos Giron
6
6
Vincitore: Giron
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Sonego
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
M. Giron
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Sonego
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Sonego
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Tallon Griekspoor / Lorenzo Sonego
ATP Chengdu
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
6
6
6
Tristan Schoolkate / Bernard Tomic
3
7
10
Vincitore: Schoolkate / Tomic
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schnaitter / Wallner
0-1
df
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
ace
2-5
3-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 6-6
T. Schoolkate / Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
T. Schoolkate / Tomic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-5 → 4-5
J. Schnaitter / Wallner
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-5 → 3-5
T. Schoolkate / Tomic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-4 → 2-4
T. Schoolkate / Tomic
1-3 → 1-4
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Schoolkate / Tomic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
1-1 → 1-2
J. Schnaitter / Wallner
0-1 → 1-1
T. Schoolkate / Tomic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aoran Wang / Yi Zhou vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
ATP Chengdu
Alexander Erler / Robert Galloway [3]
2
6
7
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
4
10
Vincitore: Hidalgo / Trhac
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Hidalgo / Trhac
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
ace
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Erler / Galloway
5-4 → 6-4
D. Hidalgo / Trhac
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
A. Erler / Galloway
3-4 → 4-4
D. Hidalgo / Trhac
3-3 → 3-4
A. Erler / Galloway
2-3 → 3-3
D. Hidalgo / Trhac
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Erler / Galloway
1-2 → 2-2
D. Hidalgo / Trhac
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
A. Erler / Galloway
0-1 → 1-1
D. Hidalgo / Trhac
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Erler / Galloway
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
2-5 → 2-6
D. Hidalgo / Trhac
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
A. Erler / Galloway
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
D. Hidalgo / Trhac
2-2 → 2-3
A. Erler / Galloway
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Hidalgo / Trhac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Erler / Galloway
0-1 → 1-1
D. Hidalgo / Trhac
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Chengdu
Rohan Bopanna / Takeru Yuzuki
3
7
10
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
6
12
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bopanna / Yuzuki
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
df
7-7
8-7
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
10-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
C. Frantzen / Haase
5-4 → 5-5
R. Bopanna / Yuzuki
4-4 → 5-4
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Bopanna / Yuzuki
3-3 → 4-3
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Bopanna / Yuzuki
2-2 → 3-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
1-0 → 1-1
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Frantzen / Haase
3-5 → 3-6
R. Bopanna / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-4 → 2-5
R. Bopanna / Yuzuki
1-4 → 2-4
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 1-4
R. Bopanna / Yuzuki
0-3 → 1-3
C. Frantzen / Haase
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
R. Bopanna / Yuzuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
C. Frantzen / Haase
0-0 → 0-1
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Chengdu
Vasil Kirkov / Bart Stevens
40
7
4
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
V. Kirkov / Stevens
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 3-5
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-1 → 0-2
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
V. Kirkov / Stevens
5-6 → 6-6
S. Doumbia / Reboul
5-5 → 5-6
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
4-4 → 4-5
V. Kirkov / Stevens
3-4 → 4-4
S. Doumbia / Reboul
3-3 → 3-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
1-2 → 2-2
S. Doumbia / Reboul
1-1 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 0-1
Luciano Darderi / Alejandro Tabilo vs Luke Johnson / Austin Krajicek
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 05:30
Rinky Hijikata
vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Hangzhou
Rinky Hijikata
7
6
Camilo Ugo Carabelli [5]
6
4
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
5-3 → 5-4
C. Ugo Carabelli
4-2 → 4-3
C. Ugo Carabelli
3-1 → 3-2
R. Hijikata
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-1 → 3-1
C. Ugo Carabelli
2-0 → 2-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
ace
6-0*
6*-1
6*-2
ace
6-6 → 7-6
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
4-1 → 4-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
R. Hijikata
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Adam Walton vs Sebastian Korda (Non prima 07:30)
ATP Hangzhou
Adam Walton
5
3
Sebastian Korda
7
6
Vincitore: Korda
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Korda
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
A. Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
S. Korda
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
S. Korda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Korda
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Korda
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
5-5 → 5-6
S. Korda
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
5-3 → 5-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
S. Korda
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Korda
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
ace
2-0 → 2-1
S. Korda
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi
ATP Hangzhou
Arthur Cazaux•
0
6
3
0
Matteo Arnaldi
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Cazaux
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Aleksandar Kovacevic vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs David Goffin (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 05:30
Arjun Kadhe
/ Vijay Sundar Prashanth
vs Learner Tien
/ Yibing Wu
ATP Hangzhou
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
6
6
Learner Tien / Yibing Wu
2
4
Vincitore: Kadhe / Prashanth
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
L. Tien / Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
A. Kadhe / Sundar Prashanth
3-2 → 4-2
L. Tien / Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
L. Tien / Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
L. Tien / Wu
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
5-2 → 6-2
L. Tien / Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
A. Kadhe / Sundar Prashanth
4-1 → 5-1
L. Tien / Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
L. Tien / Wu
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
A. Kadhe / Sundar Prashanth
1-0 → 1-1
L. Tien / Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
df
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Ariel Behar / Joran Vliegen
ATP Hangzhou
Francisco Cabral / Lucas Miedler [1]
6
6
Ariel Behar / Joran Vliegen
3
2
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
5-2 → 6-2
A. Behar / Vliegen
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
df
4-2 → 5-2
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
A. Behar / Vliegen
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
2-2 → 3-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Behar / Vliegen
15-0
15-15
15-30
df
40-30
40-40
1-1 → 1-2
F. Cabral / Miedler
0-1 → 1-1
A. Behar / Vliegen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cabral / Miedler
5-3 → 6-3
A. Behar / Vliegen
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
A. Behar / Vliegen
3-2 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Behar / Vliegen
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Behar / Vliegen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli vs Robert Cash / JJ Tracy
ATP Hangzhou
Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli
3
4
Robert Cash / JJ Tracy [2]
6
6
Vincitore: Cash / Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
3-3 → 3-4
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
2-5 → 3-5
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
1-4 → 2-4
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
0-3 → 1-3
T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Yunchaokete Bu / Sebastian Korda vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 09:00)
ATP Hangzhou
Yunchaokete Bu / Sebastian Korda
15
0
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]•
30
0
Court 2 – ore 05:30
Romain Arneodo / Sander Gille vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
ATP Hangzhou
Romain Arneodo / Sander Gille
6
4
10
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
2
6
7
Vincitore: Arneodo / Gille
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Arneodo / Gille
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-5 → 4-6
R. Arneodo / Gille
3-5 → 4-5
A. Chandrasekar / Stalder
3-4 → 3-5
R. Arneodo / Gille
3-3 → 3-4
A. Chandrasekar / Stalder
3-2 → 3-3
R. Arneodo / Gille
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Arneodo / Gille
1-1 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Gille
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
R. Arneodo / Gille
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 4-2
R. Arneodo / Gille
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
2-1 → 2-2
R. Arneodo / Gille
1-1 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Gille
15-0
15-15
df
30-15
30-40
40-40
0-0 → 0-1
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli vs Theo Arribage / Ray Ho
ATP Hangzhou
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
6
7
Theo Arribage / Ray Ho
4
5
Vincitore: Balaji / Bollipalli
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Balaji / Choudary Bollipalli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
6-5 → 7-5
T. Arribage / Ho
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
5-5 → 6-5
N. Balaji / Choudary Bollipalli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
T. Arribage / Ho
4-4 → 4-5
N. Balaji / Choudary Bollipalli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
T. Arribage / Ho
3-3 → 3-4
N. Balaji / Choudary Bollipalli
2-3 → 3-3
T. Arribage / Ho
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-2 → 2-3
N. Balaji / Choudary Bollipalli
15-0
15-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
1-2 → 2-2
T. Arribage / Ho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-1 → 1-2
N. Balaji / Choudary Bollipalli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Arribage / Ho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Balaji / Choudary Bollipalli
5-4 → 6-4
T. Arribage / Ho
5-3 → 5-4
N. Balaji / Choudary Bollipalli
4-3 → 5-3
T. Arribage / Ho
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
N. Balaji / Choudary Bollipalli
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-3 → 3-3
T. Arribage / Ho
2-2 → 2-3
N. Balaji / Choudary Bollipalli
1-2 → 2-2
T. Arribage / Ho
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 1-2
N. Balaji / Choudary Bollipalli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
ace
0-1 → 1-1
T. Arribage / Ho
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Nicolas Barrientos / David Pel vs Petr Nouza / Patrik Rikl
ATP Hangzhou
Nicolas Barrientos / David Pel•
0
6
4
Petr Nouza / Patrik Rikl
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
N. Barrientos / Pel
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
N. Barrientos / Pel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
N. Barrientos / Pel
0-3 → 1-3
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
0-2 → 0-3
N. Barrientos / Pel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
N. Barrientos / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
P. Nouza / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
5-4 → 5-5
N. Barrientos / Pel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
P. Nouza / Rikl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
N. Barrientos / Pel
3-3 → 4-3
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
N. Barrientos / Pel
2-2 → 3-2
N. Barrientos / Pel
1-1 → 2-1
N. Barrientos / Pel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Rinky Hijikata / Adam Walton (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Piuttosto Stai attento TU DIETRO 🙂
Che intravedo FILA, stile giorno di pensioni
Non amerà il cemento ma è uno dei tre che agli USO hanno fatto un break ad Alacaraz… ho visto solo pochi padssaggi della partita di Luciano, che si è decisa su pochissimi punti e sulla maggiore preparazione di Tabilo. Darderi sarà tds a Shanghai e forse anche a Tokyo, quindi può giocarsi bene questa opportunità.
Darderi é migliorato ed ha finalmente vinto qualche partita sul cemento. Però contro McDonald, Hijkata e Spizzirri…
Che Darderi non ami il cemento è lampante…
In ogni caso ha fatto un netto miglioramento rispetto all’anno scorso, quando raccoglieva pochi punti anche contro over-80 o 100.
Tabilo vale tranquillamente la top-30.
Magari tra un paio di tornei riuscirà a passare il turno!
Darderi avendo giocato Genova ovviamente non ha preparato la trasferta asiatica. Sonego ha perso con un giocatore di pari valore all’incirca.
La seconda poco efficace di Sonego non è certo una novità, la risposta idem. Se poi si aggiunge che, come chi ha seguito la partita non può aver mancato di notare, una condizione fisica decisamente poco felice, ci può stare perdere contro uno come Giron. Lorenzo ha davanti a se due mesi in cui può giocare abbastanza rilassato, non ha assilli per i punti che perderebbe (a parte i 50 di Bercy), e quindi può giocarsi le sue chances nei numerosi tornei da qui a fine anno, tutti su superfici a lui congeniali.
Jannik, Lorenzo, Flavio, Matteo, Mattia…la lista è lunga…
Si, Sonego che chiude il match piegato in due, era evidente che oggi non era in condizioni buone, e.peraltro, Giron, sul cemento, non è un avversario facile. Speriamo che si riprenda e sia in forma per i prossimi tornei, da qui a fine anno praticamnete non perde nulla, se riesce a superare qualche turno ha la concreta possibilità di salire in classifica.
Sonego fa 4 doppi falli tutti concentrati nei game in cui ha subito i break… Insufficiente soprattutto sulla seconda di servizio e in risposta
E questo è. Ciò che passa il convento, come si suol dire.
Aspettiamo Jannik !!!
A me non sembra stia tanto bene, ha chiesto un MTO e quando viene a rete sulla seconda di servizio c’è sicuramnete qualcosa che non va…Darderi invece giocava contro uno che in Cina ha fatto finale nel challenger ed ha giocato le Q, sicuramente più preparato.
Darderi non mi aspettavo potesse vincere. Resta sempre un ottimo terraiolo che si sta adattando al cemento e Tabilo è difficilmente breakkabile sul duro.
Sonny mi preoccupa invece
Dietro a Sinner c’è proprio il vuoto
Purtroppo Sonego in affanno per tutto il primo set sul suo servizio
Darderi invece è evaporato quando serviva sul 5-4 per Tabilo