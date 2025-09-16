Billie Jean King Cup: Quarti di Finale. Si parte con Italia vs Cina 0-0. Italia al via della BJK Cup da campione in carica: debutto contro la Cina padrona di casa (LIVE)

A dodici mesi dal trionfo di Malaga, l’Italia torna in campo per difendere il titolo di Billie Jean King Cup. L’esordio non sarà dei più semplici: le azzurre di capitan Tathiana Garbin affronteranno la Cina, squadra di casa e avversario insidioso, sostenuto dal proprio pubblico.

“È una sfida che ci piace raccogliere – ha spiegato Garbin alla vigilia – perché sarà dura, ma anche stimolante. Abbiamo grande rispetto per le nostre avversarie, ma questa competizione ci regala sempre emozioni uniche e vogliamo goderci ogni momento insieme”.

L’entusiasmo del gruppo è confermato anche da Jasmine Paolini, leader della formazione: “Rispetto a un anno fa non è cambiato nulla, siamo felici di stare insieme e di allenarci insieme. L’atmosfera di squadra è diversa rispetto ai tornei individuali, ma è qualcosa che mi piace molto. Contro la Cina sarà complicato, anche senza Qinwen Zheng che so essere sulla via del ritorno. Giocheremo con cuore e determinazione, consapevoli che ci aspettano tre incontri molto duri”.

C’è anche una novità nel team azzurro: Tyra Caterina Grant. La giovane promessa, già protagonista quest’anno a Roma con una wild card, è al debutto assoluto in questa competizione. “È stupendo essere stata chiamata in squadra – ha dichiarato –. È la seconda volta che vengo in Cina e sarà speciale come la prima. L’anno scorso ho seguito la squadra da casa, oggi farne parte è davvero incredibile”.

L’Italia campione del mondo si affida quindi alla sua coesione delle sue giocatrici per superare il primo ostacolo. La strada verso la conferma del titolo passa da una sfida ostica, ma le azzurre hanno dimostrato di avere la forza e lo spirito giusto per provarci ancora.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Quarti di Finale – Hard

Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina

11:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 0‑0

Merc. 11:00 🇪🇸 Spagna – 🇺🇦 UcrainaGioved. 04:00 🇰🇿 Kazakistan – 🇺🇸 USAGioved. 11:00 🇯🇵 Giappone – 🇬🇧 Gran Bretagna