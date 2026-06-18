ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Mattia Bellucci contro Raphael Collignon ad Halle (LIVE)
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21°C
Nuvole intermittenti e caldo · Picco 29°C
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25°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Fabian Marozsan vs Taylor Fritz
Ben Shelton vs Ethan Quinn
Alexander Zverev vs Yannick Hanfmann (Non prima 15:30)
Raphael Collignon vs Mattia Bellucci
Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00
Daniel Altmaier / Joao Fonseca vs Sadio Doumbia / Marc Polmans
Robert Galloway / John Peers vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Robert Cash / JJ Tracy vs Theo Arribage / Albano Olivetti
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18°C
Nuvole intermittenti e asciutto · Picco 27°C
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23°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Corentin Moutet vs Alejandro Davidovich Fokina
Tommy Paul vs Botic van de Zandschulp
Rinky Hijikata vs Jiri Lehecka
Hamad Medjedovic vs Ugo Humbert
Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Christian Harrison / Neal Skupski vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, ATP 500 Queen's, ATP 500 Queen's 2026
1 commento
Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ? 😉
Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”… 🙁