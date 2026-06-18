Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Mattia Bellucci contro Raphael Collignon ad Halle (LIVE)

18/06/2026 08:10 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  18 Giugno 2026

21°C
Nuvole intermittenti e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
25°
✅  Caldo ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Fabian Marozsan HUN vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare



Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00
Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA vs Sadio Doumbia FRA / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  18 Giugno 2026

18°C
Nuvole intermittenti e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata, poi sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
17:00
27°
21:00
23°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Corentin Moutet FRA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

1 commento

pablito 18-06-2026 08:42

Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ? 😉

Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”… 🙁

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!