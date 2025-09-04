Sinner eguaglia Pietrangeli: 86 vittorie Slam a soli 24 anni. Record su record per il numero 1
Da mesi la stampa italiana prova a dribblare la domanda più scomoda di tutte: è Jannik Sinner il miglior tennista italiano della storia? La risposta non può che essere una: sì. E lo è già da tempo. I record di Nicola Pietrangeli, colonna portante del tennis azzurro del dopoguerra, stanno cadendo uno dopo l’altro, ma il “sorpasso” ormai è innegabile.
La conferma più recente è arrivata nella notte di New York: grazie alla vittoria contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale dello US Open 2025, Sinner ha raggiunto quota 86 successi nei tornei dello Slam, eguagliando lo storico primato di Pietrangeli. La differenza è che il campione altoatesino ha appena 24 anni: impossibile immaginare fino a quale cifra potrà spingersi entro la fine della carriera.
Il nuovo record: 25 vittorie Slam in una sola stagione
Un altro dato impressionante riguarda le 25 partite vinte da Sinner negli Slam del 2025. Non è la prima volta che un grande campione riesce a toccare questo traguardo, ma qui conta soprattutto l’età. Fino a ieri, il più giovane di sempre era Mats Wilander, capace di conquistare 25 successi nel 1988 a 24 anni e 20 giorni. Quel primato resisteva da quasi quarant’anni, ma è appena caduto: Sinner lo ha strappato con 20 anni e 18 giorni, stabilendo un nuovo standard generazionale.
E non è finita, perché il torneo è ancora in corso: l’altoatesino potrebbe allungare ulteriormente questo record già storico.
Semifinale in tutti e quattro gli Slam
Con il successo contro Musetti, Sinner ha centrato per la prima volta in carriera le semifinali in tutti e quattro i tornei del Grande Slam nella stessa stagione. Un traguardo che lo colloca in una lista d’élite che comprende nomi come Jack Crawford, Don Budge, Frank Sedgman, Lew Hoad, Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic.
E proprio Djokovic è l’altro protagonista di questa impresa: come Sinner, anche il fuoriclasse serbo ha raggiunto le semifinali in tutti i major del 2025. L’ultima volta che due giocatori hanno compiuto un percorso simile nello stesso anno risale al 2011 (Djokovic e Murray). Prima ancora era successo nel 2008 (Nadal e Federer) e nel 1969 (Laver e Roche).
La consacrazione definitiva
Numeri, primati, continuità. Jannik Sinner non è soltanto il presente del tennis italiano, ma anche il futuro prossimo del circuito mondiale. E se qualcuno nutriva ancora dubbi sul suo posto nella storia, questi US Open stanno confermando che il numero uno del mondo è già, senza alcuna esitazione, il miglior tennista italiano di sempre.
Con tutto il rispetto verso Lorenzo Musetti, il suo grandissimo talento, il chiaro miglioramento tecnico e mentale che ritengo salirà ancora di livello, il divario con Jannik c’è e stanotte si è visto abbastanza palesemente.
Lo Jannik del primo set, ossia quello davvero Deluxe, al momento, è d’altra parte difficilmente battibile per chiunque.
Ciò che è veramente stucchevole il rosicamento e la falsità di chi sostiene che Jannik non l’attizza a differenza di Djokovic che ha solo vinto di più (ma ci sono quasi 15 anni di tennis giocato di differenza), ma come spettacolo in campo non so in cosa si differenzi da Jannik … probabilmente negli atteggiamenti teatrali si.
Beh, è la pura verità.
Ovviamente anche Nadal ha raggiunto tutte le SF dei Grand Slam nella stessa stagione, due volte (2008 e 2019).
E’ un parere personale.
Io quando tira un vincente lungolinea o un incrociato stretto a 200 all’ora faccio i salti sulla sedia. Anche ieri in uno scambio ha tirato lungolinea di rovescio, lungolinea di dritto e voleè vincente di dritto che anche la Pero e Bertolucci per una volta hanno detto “oohhhhhh”
Spero che con questa, cali il sipario sui paragoni con gli altri tennisti italiani. Pietrangeli resta la leggenda del tennis maschile italiano e non si tocca. Ma Sinner – quando anche decidesse domani di ritirarsi per tornare a sciare in val Fiscalina – è su un altro piano storico da tempo: ha riscritto le regole del tennis giocato. Nei libri ci sarà un capitolo dal titolo ‘E poi arrivò Sinner’. Un urto tale che la generazione precedente in pratica si è prepensionata, reggono solo il suo alter ego e il goat statistico (che di libri di storia ormai se ne intende…)
Tra l’altro ‘sta profusione di commenti che c’è in giro di gente afflitta perché eeeh c’è troppa differenza, eeeh c’ha il gioco monotono…eeeeh comunque non dura…
…minxia, ma non te lo guardare e basta rompere i maglioni…
Eeeeh ma io seguo il tennis da 40anni e ai miei tempi era meeeeglio….voi non capiteeee…
@ Markux (#4475502)
E sticazzi
@ Italojeck (#4475514)
Ma come….Barboso parla ancora?
Premesso che ‘Sinner noiosetto’, consentimi, ne riparlerei non appena affronterà chi sappiamo,,,, ma proviamo a fare un ragionamento su Musetti. Primo: c’è margine tecnico? Dicono di sì, sia sulla posizione che sulla tattica che su singoli colpi. Secondo: c’è margine tendenziale-di metodo? Direi di sì, ovvero è un giocatore abituato a step di miglioramento, che abbiamo visto piuttosto manifesti in questi 4 anni. Terzo: c’è margine di testa? Direi che finalmente possiamo dire sì e smetterla definitivamente di paragonarlo in questo a Fognini. Magari vincerà meno del mitico Fabio, ma dovremmo aver capito che ha una testa che lavora in modo diverso, e per molti versi più strutturata. Dopodiché: si trova anagraficamente a metà tra due campioni storici, non è il massimo della buona sorte. Già quest’anno se isoliamo i 4 Slam, è in primissima lizza dietro i fab 2 e djokovic, assieme a Shelton e Zverev. Sta quindi maturando una personalità da top, in ogni caso.
Campioni si nasce o si diventa. Alcaraz ci è praticamente nato, come il suo predecessore ispanico. Molti altri hanno fatto in un lampo, come Federer stesso. Altri come Sinner e Djokovic hanno messo in conto un processo. E comunque parliamo dei supertop, non è necessario arrivare fino a lì, basterebbe provare seriamente a vincee uno slam. Tartarini ha sempre detto – già anni fa – che per Lorenzo si tratta di attendere i 24/25 anni. Perché non prestare fede a uno che già gli ha fatto fare questa parabola?
E’ un processo difficilissimo, dev’esserlo stato a maggior ragione per uno come Musetti che da piccolo aveva le stimmate del campione fatto e finito molto più dello stesso Sinner. Però è arrivato fino a qui e da come risponde alle interviste, mi vien da dire che è lui il primo a non voler smettere di evolvere.
Sì, se da domani va a fare il cuoco a tempo pieno con il papà.
Tristezza…abbiamo atteso 40 anni un italiano che fosse veramente forte, e ora che è finalmente arrivato… è troppo forte…che sfortuna, tocca buttarsi giù dal ponte…
Avete svegliato il can che dorme….nooooooooooo
Mo so c….i!!!
Il nostro Nicolino nazionale per questioni del genere è in grado di far impallidire il Nickolino australiano…
Sinner è “noioso” (cit. Barboso) perché gli altri non sono al suo livello.
Che poi si possa non tifare ci sta, il tifo segue regole sue e molto personali.
Da qui a far passare il gusto personale come fatto oggettivo ce ne corre. Di tanto in tanto mi riguardo i grandi punti o game di Jannik. Per me la noia è altro 🙂
Se davvero si fa questa domanda è messa veramente male “La stampa italiana”…
Per me è già un miracolo che Muso sia riuscito a concretizzare il suo gioco fino a poter stare in scia, il sorpasso magari potrà esserci qua e là nella storia delle loro rivalità, ma se non finirà 15-3 o simile sarei stupito.
magari su una terra umida in una fredda serata d’aprile…
Altri tempi, Pietrangeli resta irraggiungibile su altre statistiche tipo vittorie in Coppa Davis e Slam su terra.
Off topic: avete notato che fa raramente la palla corta ora? E’ come se non volesse essere prevedibile, e cercasse sempre cose nuove per sorprendere gli avversari e abbandonasse anche colpi ormai acquisiti e che gli hanno dato parecchi risultati …
Scrivo qui anche se non sono nel posto giusto.
È difficile fare pronostici da tifosi. Un pronostico azzardato non costa nulla (se non in credibilità tra gli amici) ma un azzardo non ha un riscontro in una quota interessante come nelle scommesse.
Che Sinner vincesse facile (pochi azzardavano 10 game in totale per Musetti) era cosa certa e che puntualmente si è verificata. Eppure … la simpatia, il campanilismo, il tifo, il vogliamoci bene, lo spirito nazionale credo abbiano leggermente offuscato l’orizzonte
Su 222 giocatori nella LiveTennisCup
In 6 puntavano su Musetti
1 come vincente 3-0
3 come vincente 3-1
2 come vincente 3-2
Altri 3 accordavano a Musetti 2 set
mentre 51 invece hanno dato fiducia a Musetti per solo 1 set
Su Wikipedia, da pochi mesi, siamo passati da uno dei migliori giocatori italiani ad uno dei migliori atleti della storia nello sport Italiano..
Givaldo: abbracciamoci idealmente, per consolarci a vicenda.
Io, a parte la questione tifo per Sinner, per il futuro la penso uguale.
In calce all’articolo sulle dichiarazioni post-incontro di Musetti, come mio solito con nullo dono della sintesi, provai a scrivere per quali vie Musetti potrebbe provare a continuare a migliorare: se Le va ci dia un’occhiata e scriva cosa ne pensa.
Per me il rischio che Musetti si infili in un irrisolvibile complesso di inferiorità (andando quindi oltre l’inferiorità oggettiva), almeno su questa, predominante, superficie, è alto.
Spero sappia scongiurarlo.
Forza Lorenzo!
Grande Jan, ma era solo questione di tempo e via di malox per qualche musettiano
Andateci piano in Redazione… volete fare prendere un “coccolone” al povero Nicola?
Speravo in una “Notte di San Lorenzo”, ci credevo davvero. Ma così non è stato. A tratti si è visto ciò che auspicavo, solo momenti. Ora, si tratta di capire se il ragazzo rimarrà così, forte ma non da insidiare i primi due, oppure crescerà ancora. Io spero cresca. Ci vorrebbe davvero, lassù, qualcuno con un gioco diverso. Sinner, onestamente, con tutto il tifo e il rispetto, è noiosetto, me lo guardo solo contro Alcaraz. Già domani, contro l’ottuso e grigio canadese, sarà match inguardabile.
Va bene, a livello italiano credo che avrà quasi tutti i record di precocità e di quantità.
Da tempo il suo orizzonte si è spostato al livello mondiale.
Che si deve dire ? Il vero numero 1 e´Jannik.