WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/09/2025 08:37 Nessun commento
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995

WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:30
Darya Astakhova RUS vs (4) Anca Todoni ROU
Il match deve ancora iniziare

(7) Simona Waltert SUI vs Carson Branstine CAN

Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER vs (8) Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI vs (2) Aliona Bolsova ESP / (2) Darja Semenistaja LAT Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Maja Chwalinska POL vs Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Anouk Koevermans NED / Valentina Ryser SUI vs Arantxa Rus NED / Anca Todoni ROU

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento

Grandstand – ore 19:00
(4) Francesca Jones GBR vs Panna Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (3) Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

Maria Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR vs (2) Katarzyna Piter POL / (2) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Storm Hunter AUS / Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Alana Smith USA vs Maria Kozyreva RUS

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs (2) Alexandra Eala PHI Non prima 20:00

WTA Guadalajara 125
Varvara Lepchenko
A
7
6
2
Alexandra Eala [2]
40
6
7
3
Mostra dettagli

Nicole Fossa Huergo ITA vs it

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Quarti di Finale , terra battuta

Center Court – ore 04:00
(4) Xinyu Gao CHN vs Alina Charaeva RUS
WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
0
0
Alina Charaeva
0
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN vs Carole Monnet FRA / Sijia Wei CHN Inizio 03:00

WTA Changsha 125
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0
6
6
0
Carole Monnet / Sijia Wei
0
3
3
0
Vincitore: Plipuech / Zheng
Mostra dettagli

(4) Eudice Chong HKG / (4) En-Shuo Liang TPE vs Zhibek Kulambayeva KAZ / Sohyun Park KOR

WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]
0
6
6
0
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0
2
4
0
Vincitore: Chong / Liang
Mostra dettagli

Ekaterina Reyngold RUS vs (2) Joanna Garland TPE Non prima 08:30

WTA Changsha 125
Ekaterina Reyngold
40
2
Joanna Garland [2]
30
2
Mostra dettagli

Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN vs (3) Maria Lourdes Carle ARG / (3) Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 04:00
(1) Maria Lourdes Carle ARG vs (8) Maria Timofeeva RUS

WTA Changsha 125
Maria Lourdes Carle [1]
0
2
Maria Timofeeva [8]
0
3
Mostra dettagli

Anna-Lena Friedsam GER / Lanlana Tararudee THA vs (2) Estelle Cascino FRA / (2) Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: