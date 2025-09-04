WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:30
Darya Astakhova
vs (4) Anca Todoni
Il match deve ancora iniziare
(7) Simona Waltert vs Carson Branstine
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch vs (8) Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert vs (2) Aliona Bolsova / (2) Darja Semenistaja Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
Maja Chwalinska vs Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Anouk Koevermans / Valentina Ryser vs Arantxa Rus / Anca Todoni
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento
Grandstand – ore 19:00
(4) Francesca Jones
vs Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day vs (3) Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
Maria Kozyreva / Iryna Shymanovich vs (2) Katarzyna Piter / (2) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
/ vs Storm Hunter / Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Alana Smith vs Maria Kozyreva
Il match deve ancora iniziare
Varvara Lepchenko vs (2) Alexandra Eala Non prima 20:00
WTA Guadalajara 125
Varvara Lepchenko•
A
7
6
2
Alexandra Eala [2]
40
6
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Varvara Lepchenko
0-1 → 1-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
6-6 → 6-7
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Varvara Lepchenko
2-2 → 2-3
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Varvara Lepchenko
0-3 → 1-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Varvara Lepchenko
0-1 → 0-2
Nicole Fossa Huergo vs
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Quarti di Finale , terra battuta
Center Court – ore 04:00
(4) Xinyu Gao
vs Alina Charaeva
WTA Changsha 125
Xinyu Gao [4]
0
0
Alina Charaeva
0
0
Vincitore: Charaeva
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng vs Carole Monnet / Sijia Wei Inizio 03:00
WTA Changsha 125
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng•
0
6
6
0
Carole Monnet / Sijia Wei
0
3
3
0
Vincitore: Plipuech / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
2-2 → 3-2
Carole Monnet / Sijia Wei
1-2 → 2-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet / Sijia Wei
5-3 → 6-3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
5-2 → 5-3
Carole Monnet / Sijia Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Carole Monnet / Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
2-1 → 2-2
Carole Monnet / Sijia Wei
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-1 → 1-1
Carole Monnet / Sijia Wei
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(4) Eudice Chong / (4) En-Shuo Liang vs Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]•
0
6
6
0
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0
2
4
0
Vincitore: Chong / Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
1-3 → 1-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0-2 → 1-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
4-2 → 5-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
3-1 → 3-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
2-1 → 3-1
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park
0-15
15-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Ekaterina Reyngold vs (2) Joanna Garland Non prima 08:30
WTA Changsha 125
Ekaterina Reyngold
40
2
Joanna Garland [2]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Yu-Yun Li / Xinxin Yao vs (3) Maria Lourdes Carle / (3) Veronika Erjavec
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 04:00
(1) Maria Lourdes Carle vs (8) Maria Timofeeva
WTA Changsha 125
Maria Lourdes Carle [1]•
0
2
Maria Timofeeva [8]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
2-2 → 2-3
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maria Lourdes Carle
2-0 → 2-1
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maria Lourdes Carle
0-0 → 1-0
Anna-Lena Friedsam / Lanlana Tararudee vs (2) Estelle Cascino / (2) Shuo Feng
Il match deve ancora iniziare
