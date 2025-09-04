LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici della sesta giornata (chiusura pronostici oggi alle ore 20). Aio051174 è il vincitore della quinta giornata. In classifica generale avanti sempre Il Mago

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
NB. Nella generale Pit64 è al primo posto ma perchè ha giocato in una giornata tre volte (sarà stata colpa del server). Bisognerà sottrarre -32 punti nella generale. Il sistema ha subito individuato l’anomalia. In caso di un nuovo errore da parte sua ci sarà la squalifica (bisogna premere solo una volta il tasto ed aspettare il pronostico che venga registrato).
CLASSIFICA
1) piet64 128 (0 vitt., 7 gior.)2) IlMago 121 (0 vitt., 5 gior.)3) Raffo 119 (1 vitt., 5 gior.)4) greasylake 119 (0 vitt., 5 gior.)5) DustinBrownNumberOne 118 (1 vitt., 5 gior.)6) alessio 118 (0 vitt., 5 gior.)7) Babaiarosky 115 (0 vitt., 5 gior.)8) rizzutocz 115 (0 vitt., 5 gior.)9) ASHTONEATON 114 (0 vitt., 5 gior.)10) pantera96 113 (0 vitt., 5 gior.)11) Luca Milano 113 (0 vitt., 5 gior.)12) mcris 113 (0 vitt., 5 gior.)13) Fighter1990 113 (0 vitt., 5 gior.)14) supermc 113 (0 vitt., 5 gior.)15) Angelosca88 113 (0 vitt., 5 gior.)16) Auger00 112 (0 vitt., 5 gior.)17) WinItaly_ex_Berga 112 (0 vitt., 5 gior.)18) 23chiccog 111 (0 vitt., 5 gior.)19) alex83 109 (0 vitt., 5 gior.)20) LucaP 109 (0 vitt., 5 gior.)21) brizz 109 (0 vitt., 5 gior.)22) Articuz06 109 (0 vitt., 5 gior.)23) adecor 108 (0 vitt., 5 gior.)24) Papero 107 (1 vitt., 5 gior.)25) Bounty 107 (0 vitt., 5 gior.)26) Napol ti amo 107 (0 vitt., 5 gior.)27) mascagni17 107 (0 vitt., 5 gior.)28) Fogazzaroj 107 (0 vitt., 5 gior.)29) Rafamancino 106 (0 vitt., 5 gior.)30) scriccio 106 (0 vitt., 5 gior.)31) Gualtiero 106 (0 vitt., 5 gior.)32) giamar26 106 (0 vitt., 5 gior.)33) mattia saracino 106 (0 vitt., 5 gior.)34) Tennis bel gioco 106 (0 vitt., 5 gior.)35) Giorgio Basile SUPERTENNIS 106 (0 vitt., 5 gior.)36) Dennis 106 (0 vitt., 5 gior.)37) lapez 105 (0 vitt., 5 gior.)38) Barney 105 (0 vitt., 5 gior.)39) lcmcarra 105 (0 vitt., 5 gior.)40) miele67 105 (0 vitt., 5 gior.)41) Alessandro6.9 105 (0 vitt., 5 gior.)42) Lollorafael 105 (0 vitt., 5 gior.)43) allman 105 (0 vitt., 5 gior.)44) Aky 105 (0 vitt., 5 gior.)45) Aio051174 104 (1 vitt., 5 gior.)46) luca71 104 (0 vitt., 5 gior.)47) UnoQualinque 104 (0 vitt., 5 gior.)48) ERRORE 104 (0 vitt., 5 gior.)49) Grifo999 103 (0 vitt., 5 gior.)50) Lukaa 103 (0 vitt., 5 gior.)51) Fufu 103 (0 vitt., 5 gior.)52) Il GUEst 103 (0 vitt., 5 gior.)53) gbuttit 102 (0 vitt., 5 gior.)54) nicolapre 102 (0 vitt., 5 gior.)55) Tox I 102 (0 vitt., 5 gior.)56) Damatra 102 (0 vitt., 5 gior.)57) kaishaku 101 (0 vitt., 5 gior.)58) wwenderww 101 (0 vitt., 5 gior.)59) ForeverMecir 101 (0 vitt., 5 gior.)60) Albo 101 (0 vitt., 5 gior.)61) von Hayek 101 (0 vitt., 5 gior.)62) utente non registrato 100 (0 vitt., 5 gior.)63) tinnu 100 (0 vitt., 5 gior.)64) italtennis 100 (0 vitt., 5 gior.)65) roger61 100 (0 vitt., 5 gior.)66) Il peccatore 100 (0 vitt., 5 gior.)67) Cresh 100 (0 vitt., 5 gior.)68) j 100 (0 vitt., 5 gior.)69) Appassionato spettatore 100 (0 vitt., 5 gior.)70) gimaxx75 99 (0 vitt., 5 gior.)71) vise 99 (0 vitt., 5 gior.)72) Costantini 99 (0 vitt., 5 gior.)73) quandosmettesinnervendolatv 99 (0 vitt., 5 gior.)74) Skater 98 (0 vitt., 5 gior.)75) mmarco82 98 (0 vitt., 5 gior.)76) Forza Flavia 98 (0 vitt., 5 gior.)77) piper 98 (0 vitt., 5 gior.)78) Cannibale Rosso 98 (0 vitt., 5 gior.)79) Max1966 98 (0 vitt., 5 gior.)80) Sagitter 98 (0 vitt., 5 gior.)81) robi01 98 (0 vitt., 5 gior.)82) kalu 97 (0 vitt., 5 gior.)83) Markus1892 97 (0 vitt., 5 gior.)84) AmeAur 97 (0 vitt., 5 gior.)85) GuestingWho 97 (0 vitt., 5 gior.)86) icemann76 97 (0 vitt., 5 gior.)87) Massimo 96 (0 vitt., 5 gior.)88) verygabry 96 (0 vitt., 5 gior.)89) Luigi68 96 (0 vitt., 5 gior.)90) digeritor 96 (0 vitt., 5 gior.)91) AndiRafa11 96 (0 vitt., 5 gior.)92) AlRio 96 (0 vitt., 5 gior.)93) Alberto Rossi 96 (0 vitt., 4 gior.)94) Jason 96 (0 vitt., 5 gior.)95) vortice 95 (0 vitt., 5 gior.)96) maverikkk 95 (0 vitt., 5 gior.)97) Detuqueridapresencia 95 (0 vitt., 5 gior.)98) GIOTAD 95 (0 vitt., 5 gior.)99) lele83 95 (0 vitt., 5 gior.)100) Tennisforever 95 (0 vitt., 5 gior.)101) PN 95 (0 vitt., 5 gior.)102) Lore_LjubO 94 (0 vitt., 5 gior.)103) Druvi 94 (0 vitt., 5 gior.)104) Luca Napoli 94 (0 vitt., 5 gior.)105) trebaldi 94 (0 vitt., 5 gior.)106) Marco M. 94 (0 vitt., 5 gior.)107) Erca70 93 (1 vitt., 4 gior.)108) alexpic 93 (0 vitt., 5 gior.)109) broom 93 (0 vitt., 5 gior.)110) l Occhio di Sauron 93 (0 vitt., 4 gior.)111) fedder 93 (0 vitt., 5 gior.)112) Bas 93 (0 vitt., 5 gior.)113) Federer.Forever 93 (0 vitt., 5 gior.)114) zawix 93 (0 vitt., 5 gior.)115) Pallettaro 93 (0 vitt., 5 gior.)116) Toninoo 93 (0 vitt., 5 gior.)117) matl 92 (0 vitt., 4 gior.)118) cucciardi24 92 (0 vitt., 4 gior.)119) Pikario Furioso 92 (0 vitt., 5 gior.)120) PARADI 92 (0 vitt., 5 gior.)121) sponghi 91 (0 vitt., 4 gior.)122) Alfredo 91 (0 vitt., 5 gior.)123) Avide 91 (0 vitt., 5 gior.)124) Elio 91 (0 vitt., 5 gior.)125) Bernardino Lamis 91 (0 vitt., 5 gior.)126) Pippolivetennis 91 (0 vitt., 5 gior.)127) Golden Shark 91 (0 vitt., 5 gior.)128) Il Gran Maestro 91 (0 vitt., 4 gior.)129) manuel89 90 (0 vitt., 5 gior.)130) sergiot4 90 (0 vitt., 5 gior.)131) Narmer 90 (0 vitt., 4 gior.)132) Thomisu 89 (0 vitt., 4 gior.)133) brunodalla 89 (0 vitt., 5 gior.)134) Molto Pollo 89 (0 vitt., 5 gior.)135) Fede99 89 (0 vitt., 5 gior.)136) juhu59 88 (0 vitt., 5 gior.)137) He 88 (0 vitt., 5 gior.)138) SGT76 87 (0 vitt., 5 gior.)139) Ken_Rosewall 87 (0 vitt., 5 gior.)140) Alb4647 87 (0 vitt., 4 gior.)141) Sottile 87 (0 vitt., 4 gior.)142) Paky 71 87 (0 vitt., 5 gior.)143) renzopii 87 (0 vitt., 5 gior.)144) Billy74 87 (0 vitt., 4 gior.)145) Leftwing13 87 (0 vitt., 5 gior.)146) Forbis1967 87 (0 vitt., 5 gior.)147) Aleksei 87 (0 vitt., 4 gior.)148) argentorosa 86 (0 vitt., 4 gior.)149) Silvio74 86 (0 vitt., 4 gior.)150) zedarioz 85 (0 vitt., 4 gior.)151) Pino_ 85 (0 vitt., 5 gior.)152) Cibrario 85 (0 vitt., 5 gior.)153) The Tiger 85 (0 vitt., 4 gior.)154) faraone 84 (0 vitt., 5 gior.)155) Tizio 84 (0 vitt., 4 gior.)156) Irlandero 84 (0 vitt., 5 gior.)157) Manu09 84 (0 vitt., 4 gior.)158) Andrea Sonego 83 (0 vitt., 4 gior.)159) Massi 83 (0 vitt., 5 gior.)160) ricciolibelli 82 (0 vitt., 5 gior.)161) artis1971 82 (0 vitt., 4 gior.)162) riccardo.tondolo 82 (0 vitt., 4 gior.)163) Paolo1704 82 (0 vitt., 4 gior.)164) sasuzzo 81 (0 vitt., 5 gior.)165) Lo Scriba 81 (0 vitt., 4 gior.)166) Ice Man 81 (0 vitt., 5 gior.)167) Tennis83 81 (0 vitt., 4 gior.)168) Tutto Dritto 81 (0 vitt., 4 gior.)169) pafort 80 (0 vitt., 5 gior.)170) andre84 80 (0 vitt., 3 gior.)171) livornografo 80 (0 vitt., 4 gior.)172) luneros 80 (0 vitt., 5 gior.)173) stefano2 79 (0 vitt., 4 gior.)174) true-tone 79 (0 vitt., 5 gior.)175) halilovic a. 79 (0 vitt., 4 gior.)176) boris becker n.1 78 (0 vitt., 4 gior.)177) Kenobi 77 (0 vitt., 4 gior.)178) JeanRenoir 77 (0 vitt., 4 gior.)179) Bonfanm 76 (0 vitt., 4 gior.)180) Barabbao 76 (0 vitt., 4 gior.)181) livetennis 75 (0 vitt., 5 gior.)182) Alb75 75 (0 vitt., 4 gior.)183) TKT 75 (0 vitt., 4 gior.)184) BigLebowski 74 (0 vitt., 4 gior.)185) Luca96 74 (0 vitt., 4 gior.)186) Inox 74 (0 vitt., 5 gior.)187) mimmo0179 72 (0 vitt., 4 gior.)188) liborio450 71 (0 vitt., 4 gior.)189) mandrax75 71 (0 vitt., 3 gior.)190) Razzotto 71 (0 vitt., 3 gior.)191) Etnatracker 71 (0 vitt., 4 gior.)192) Remandrew 70 (0 vitt., 5 gior.)193) mikron 70 (0 vitt., 4 gior.)194) Sinneriano_doc 70 (0 vitt., 4 gior.)195) Mattia 97 69 (0 vitt., 4 gior.)196) USOPEN2011 68 (0 vitt., 4 gior.)197) Vamos 68 (0 vitt., 4 gior.)198) Di Passaggio 68 (0 vitt., 3 gior.)199) Forza ragazzi 67 (0 vitt., 3 gior.)200) Gianpas 67 (0 vitt., 4 gior.)201) Er Doge der Tor Pignattara 67 (0 vitt., 4 gior.)202) ernests 66 (0 vitt., 3 gior.)203) Mickis 66 (0 vitt., 3 gior.)204) Gigrobot 64 (0 vitt., 3 gior.)205) Andreas Seppi 61 (0 vitt., 4 gior.)206) gaga84 61 (0 vitt., 3 gior.)207) Al9000 60 (0 vitt., 3 gior.)208) Costamar 59 (0 vitt., 3 gior.)209) Canguro 58 (0 vitt., 2 gior.)210) Alexpivi 57 (0 vitt., 3 gior.)211) Viri 57 (0 vitt., 3 gior.)212) Supporter dei poeti estinti 55 (0 vitt., 3 gior.)213) Psyco Fogna 54 (0 vitt., 2 gior.)214) ska 54 (0 vitt., 3 gior.)215) Alessio89 54 (0 vitt., 3 gior.)216) aureliriccardo 53 (0 vitt., 2 gior.)217) il capitano 53 (0 vitt., 4 gior.)218) Leo mega 52 (0 vitt., 3 gior.)219) Xanilenka 52 (0 vitt., 3 gior.)220) pietro2006 51 (0 vitt., 2 gior.)221) Sartila 50 (0 vitt., 3 gior.)222) ibson 50 (0 vitt., 2 gior.)223) tacchino freddo 47 (0 vitt., 2 gior.)224) Cabri 46 (0 vitt., 3 gior.)225) leonealfa 45 (0 vitt., 2 gior.)226) pluki07 45 (0 vitt., 3 gior.)227) bgiampa 43 (0 vitt., 2 gior.)228) Dany 42 (0 vitt., 2 gior.)229) Swako 42 (0 vitt., 2 gior.)230) Lory99 41 (0 vitt., 2 gior.)231) Emile86 41 (0 vitt., 2 gior.)232) Bagel 41 (0 vitt., 2 gior.)233) king_scipion66 40 (0 vitt., 3 gior.)234) rfuggiano91 40 (0 vitt., 2 gior.)235) Capitano70 40 (0 vitt., 3 gior.)236) MikeVika 40 (0 vitt., 2 gior.)237) robba4 39 (0 vitt., 2 gior.)238) Sinner@Raducanu 39 (0 vitt., 2 gior.)239) etberit 38 (0 vitt., 3 gior.)240) Ciupaciupa 37 (0 vitt., 2 gior.)241) Trap 37 (0 vitt., 2 gior.)242) Peppesindo 36 (0 vitt., 2 gior.)243) Paolo64 36 (0 vitt., 2 gior.)244) lordshell 33 (0 vitt., 2 gior.)245) miky85 33 (0 vitt., 3 gior.)246) urrocervo 31 (0 vitt., 2 gior.)247) Luod 29 (0 vitt., 1 gior.)248) arrivodopo 29 (0 vitt., 1 gior.)249) espertodipallacorda 29 (0 vitt., 2 gior.)250) Oigres 29 (0 vitt., 1 gior.)251) sirdan 28 (0 vitt., 2 gior.)252) marcusmin 26 (0 vitt., 1 gior.)253) RHCP 26 (0 vitt., 1 gior.)254) Rovescio al tramonto 26 (0 vitt., 3 gior.)255) DANCAS 24 (0 vitt., 1 gior.)256) VFederico 24 (0 vitt., 2 gior.)257) Loros28 24 (0 vitt., 1 gior.)258) Michibe71 22 (0 vitt., 1 gior.)259) Heskey86 21 (0 vitt., 1 gior.)260) Ilpacio 21 (0 vitt., 1 gior.)261) patrick 20 (0 vitt., 1 gior.)262) Eman32 18 (0 vitt., 1 gior.)263) Djidji 18 (0 vitt., 1 gior.)264) Lotreg23 18 (0 vitt., 1 gior.)265) therocket 17 (0 vitt., 1 gior.)266) Lenci2 17 (0 vitt., 1 gior.)267) Don Budge fathers 17 (0 vitt., 1 gior.)268) Giampieur77 16 (0 vitt., 2 gior.)269) giovanna 15 (0 vitt., 2 gior.)270) tripwood 15 (0 vitt., 1 gior.)271) Alex77 15 (0 vitt., 1 gior.)272) Max966 15 (0 vitt., 1 gior.)273) Luigi 70 15 (0 vitt., 1 gior.)274) BYTOKY63 15 (0 vitt., 1 gior.)275) guido Guest 14 (0 vitt., 1 gior.)276) RuPert 13 (0 vitt., 1 gior.)277) Zardo 13 (0 vitt., 1 gior.)278) barcacm 11 (0 vitt., 1 gior.)279) Krik Kroc 10 (0 vitt., 1 gior.)280) iltennista 8 (0 vitt., 1 gior.)281) Podium 8 (0 vitt., 1 gior.)282) Joce78 8 (0 vitt., 1 gior.)283) woobinda 3 (0 vitt., 1 gior.)Visualizza la classifica completa
Per la mia prima giornata di pronostici terzo nella classifica giornaliera ma con gli stessi punti del primo, solo una questione di tempo cavolo
Piper complimenti sei in top 100, anzi top 80. Io sono come Nardi: sono in 100 ma sto per uscirne 😀
Sto puntando alla Top-100….