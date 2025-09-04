Us Open, Sinner: “In semifinale può succedere di tutto, Auger-Aliassime è cresciuto molto” (Video)
Un altro passo da campione, un’altra prova di forza. Jannik Sinner continua a brillare allo US Open 2025, dove ha dominato il derby azzurro contro Lorenzo Musetti guadagnandosi l’accesso alla semifinale. Dopo la vittoria in tre set, il numero uno del mondo ha commentato la sua prestazione e ha già proiettato lo sguardo al prossimo ostacolo: Félix Auger-Aliassime.
Sinner ha mostrato soddisfazione per la continuità che sta trovando nei tornei dello Slam:
“Questi tornei sono i più importanti della stagione, quindi sono molto felice. Essere di nuovo in semifinale è un grande risultato, significa che il lavoro fatto sta dando frutti. Negli ultimi due anni ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, mi sento molto bene sul formato al meglio dei cinque set e mi piace alzare il livello man mano che il torneo va avanti. È una grande soddisfazione trovarmi ancora tra i migliori quattro”.
Sul match vinto con Musetti, Sinner ha riconosciuto il valore del suo connazionale:
“Lorenzo è un giocatore molto talentuoso, non è mai facile affrontarlo. È vero che nel primo set non ha servito benissimo e questo mi ha permesso di rispondere con continuità, ma nel secondo le cose si stavano complicando. Ha un gioco molto vario, può colpire forte ma anche arretrare, ha un ottimo slice. Non è un caso se è numero 10 del mondo. Io ho cercato di non pensare al fatto che fosse un derby, ma di affrontarlo come un top player, e così è stato”.
Ora lo attende la sfida con Auger-Aliassime, in grande forma a New York:
“Sarà un match completamente diverso rispetto all’ultima volta che ci siamo incontrati. Le condizioni qui sono particolari e lui ha ottenuto vittorie importanti in queste settimane, quindi arriva con tanta fiducia. Credo che possa succedere di tutto. Io penso a me stesso, ma sono consapevole che Félix è migliorato molto, anche nell’arco di questo torneo ha fatto grandi aggiustamenti. Sarà una partita dura per entrambi, diversa perché qui siamo in un Grand Slam, con un’energia e un contesto totalmente particolari”.
Infine, Sinner ha raccontato un episodio insolito accaduto dopo la partita, quando un tifoso ha cercato di sottrargli materiale:
“Non mi era mai successo nulla di strano con i tifosi, ma ho subito controllato se mancasse qualcosa, perché nella borsa non ci sono solo le racchette, ma anche telefono, portafoglio e altro. La sicurezza in questi tornei fa sempre un grande lavoro, ci fa sentire protetti e anche in una situazione inedita come questa hanno gestito molto bene. Mi sono sentito al sicuro”.
si certo come no avversari presi dalla strada fino al penultimo atto
Speravo in una “Notte di San Lorenzo”, ci credevo davvero. Ma così non è stato. A tratti si è visto ciò che auspicavo, solo momenti. Ora, si tratta di capire se il ragazzo rimarrà così, forte ma non da insidiare i primi due, oppure crescerà ancora. Io spero cresca. Ci vorrebbe davvero, lassù, qualcuno con un gioco diverso. Sinner, onestamente, con tutto il tifo e il rispetto, è noiosetto, me lo guardo solo contro Alcaraz. Già domani, contro l’ottuso e grigio canadese, sarà match inguardabile.
@ Maila (#4475391)
Il portafoglio sponsorizzato non l ho ancora visto
@ compagno di cella di Becker (#4475369)
Anche se metto il portafoglio sul tavolo del ristorante e qualcuno me lo ruba non dovrebbe succedere ma lo fanno lo stesso.
Si chiama prudenza
Jannik dovra’ alzare il livello…Cit
@ hellover66 (#4475357)
sponsor
Fa bene Sinner a non sottovalutare nessuno ed ad avere il massimo rispetto per qualsiasi avversario, i grandi campioni vincono anche perché sono umili e non presuntuosi, nel tennis poi l’imprevedibilità è sempre in agguato.
Pretattica.
si in semifinale può succedere di tutto. anche che Aliassime vinca più di 7-8 giochi
il punto è che lui potrebbe anche avere il PIN del suo conto in banca, ma certe cose non devono succedere..
Io mi chiedo però perché porta portafoglio e telefono in borsa. Dalli allo staff quando giochi
Grande Jan, ora sotto un altro, forza
Vai Jannick riprenditi il nr.1
Eh si, può succedere di tutto… anche che Felix si metta a piangere sul 5 a 0 nel terzo set, dopo aver incassato i primi due a 6 a 0… altro che felix… piagnix…
AvantJannik! Non vedo problemi con Felix..