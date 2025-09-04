Us Open, Sinner: “In semifinale può succedere di tutto, Auger-Aliassime è cresciuto molto” (Video)

Un altro passo da campione, un’altra prova di forza. Jannik Sinner continua a brillare allo US Open 2025, dove ha dominato il derby azzurro contro Lorenzo Musetti guadagnandosi l’accesso alla semifinale. Dopo la vittoria in tre set, il numero uno del mondo ha commentato la sua prestazione e ha già proiettato lo sguardo al prossimo ostacolo: Félix Auger-Aliassime.

Sinner ha mostrato soddisfazione per la continuità che sta trovando nei tornei dello Slam:

“Questi tornei sono i più importanti della stagione, quindi sono molto felice. Essere di nuovo in semifinale è un grande risultato, significa che il lavoro fatto sta dando frutti. Negli ultimi due anni ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, mi sento molto bene sul formato al meglio dei cinque set e mi piace alzare il livello man mano che il torneo va avanti. È una grande soddisfazione trovarmi ancora tra i migliori quattro”.

Sul match vinto con Musetti, Sinner ha riconosciuto il valore del suo connazionale:

“Lorenzo è un giocatore molto talentuoso, non è mai facile affrontarlo. È vero che nel primo set non ha servito benissimo e questo mi ha permesso di rispondere con continuità, ma nel secondo le cose si stavano complicando. Ha un gioco molto vario, può colpire forte ma anche arretrare, ha un ottimo slice. Non è un caso se è numero 10 del mondo. Io ho cercato di non pensare al fatto che fosse un derby, ma di affrontarlo come un top player, e così è stato”.

Ora lo attende la sfida con Auger-Aliassime, in grande forma a New York:

“Sarà un match completamente diverso rispetto all’ultima volta che ci siamo incontrati. Le condizioni qui sono particolari e lui ha ottenuto vittorie importanti in queste settimane, quindi arriva con tanta fiducia. Credo che possa succedere di tutto. Io penso a me stesso, ma sono consapevole che Félix è migliorato molto, anche nell’arco di questo torneo ha fatto grandi aggiustamenti. Sarà una partita dura per entrambi, diversa perché qui siamo in un Grand Slam, con un’energia e un contesto totalmente particolari”.

Infine, Sinner ha raccontato un episodio insolito accaduto dopo la partita, quando un tifoso ha cercato di sottrargli materiale:

“Non mi era mai successo nulla di strano con i tifosi, ma ho subito controllato se mancasse qualcosa, perché nella borsa non ci sono solo le racchette, ma anche telefono, portafoglio e altro. La sicurezza in questi tornei fa sempre un grande lavoro, ci fa sentire protetti e anche in una situazione inedita come questa hanno gestito molto bene. Mi sono sentito al sicuro”.