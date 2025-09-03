Us Open, derby Sinner-Musetti con vista finale: in quota è sempre sfida ad Alcaraz ma attenzione all”eterno’ Djokovic

L’Artur Ashe Stadium è pronto ad accogliere Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in quello che si preannuncia essere – oltre che un derby – il quarto di finale più interessante del mercoledì americano. Il numero 1 al mondo comanda sia nei precedenti, dove è avanti 2-0, che in quota: come riporta Agipronews, vale infatti 1,03 il successo del tennista di San Candido, contro gli 11 offerti per il suo avversario.

I due, nonostante l’ostico impegno che li attende, già guardano avanti, con Sinner – campione in carica agli Us Open – che, secondo i bookmaker, vede già la quinta finale del 2025 contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz, dopo quelle giocate a Roma, Parigi, Londra e Cincinnati: opzione in lavagna a 1,50. Attenzione anche a Novak Djokovic, che dopo aver battuto in quattro set l’americano Taylor Fritz è ora atteso dallo scoglio Carlos Alcaraz: in caso di successo contro lo spagnolo, l’epilogo più probabile secondo gli esperti, a 3,25, è contro Jannik Sinner. Si sale invece a 15 per una finale tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, continua il testa a testa tra Jannik Sinner, avanti a 1,75 e Carlos Alcaraz a 2,50, con il tennista iberico che in caso di trionfo scavalcherebbe l’italiano in testa alla classifica. Passa invece da 10 a 8 il 25esimo Major del 38enne Novak Djokovic. Si sale infine a 50 per il duo formato da Alex De Minaur e Lorenzo Musetti, a caccia del primo Us Open in carriera. Chiude, a 55, un’affermazione del canadese Felix Auger-Aliassime.

🇺🇸 Quote e scontri diretti

QF 🇨🇦 Auger Aliassime (25) – 🇦🇺 De Minaur (8) 3-2 2.27 1.64

QF 🇮🇹 Sinner (1) – 🇮🇹 Musetti (10) 3-0 1.04 13.05

SF 🇷🇸 Djokovic (7) – 🇪🇸 Alcaraz (2) 5-4 3.62 1.29

QF 🇺🇸 Anisimova (8) – 🇵🇱 Swiatek (2) 0-1 3.77 1.27

QF 🇨🇿 Muchova (11) – 🇯🇵 Osaka (23) 2-2 3.02 1.39

SF 🇧🇾 Sabalenka (1) – 🇺🇸 Pegula (4) 7-2 1.32 3.38