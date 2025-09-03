Us Open, derby Sinner-Musetti con vista finale: in quota è sempre sfida ad Alcaraz ma attenzione all”eterno’ Djokovic
L’Artur Ashe Stadium è pronto ad accogliere Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in quello che si preannuncia essere – oltre che un derby – il quarto di finale più interessante del mercoledì americano. Il numero 1 al mondo comanda sia nei precedenti, dove è avanti 2-0, che in quota: come riporta Agipronews, vale infatti 1,03 il successo del tennista di San Candido, contro gli 11 offerti per il suo avversario.
I due, nonostante l’ostico impegno che li attende, già guardano avanti, con Sinner – campione in carica agli Us Open – che, secondo i bookmaker, vede già la quinta finale del 2025 contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz, dopo quelle giocate a Roma, Parigi, Londra e Cincinnati: opzione in lavagna a 1,50. Attenzione anche a Novak Djokovic, che dopo aver battuto in quattro set l’americano Taylor Fritz è ora atteso dallo scoglio Carlos Alcaraz: in caso di successo contro lo spagnolo, l’epilogo più probabile secondo gli esperti, a 3,25, è contro Jannik Sinner. Si sale invece a 15 per una finale tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti.
Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, continua il testa a testa tra Jannik Sinner, avanti a 1,75 e Carlos Alcaraz a 2,50, con il tennista iberico che in caso di trionfo scavalcherebbe l’italiano in testa alla classifica. Passa invece da 10 a 8 il 25esimo Major del 38enne Novak Djokovic. Si sale infine a 50 per il duo formato da Alex De Minaur e Lorenzo Musetti, a caccia del primo Us Open in carriera. Chiude, a 55, un’affermazione del canadese Felix Auger-Aliassime.
🇺🇸 Quote e scontri diretti
QF 🇨🇦 Auger Aliassime (25) – 🇦🇺 De Minaur (8) 3-2 2.27 1.64
QF 🇮🇹 Sinner (1) – 🇮🇹 Musetti (10) 3-0 1.04 13.05
SF 🇷🇸 Djokovic (7) – 🇪🇸 Alcaraz (2) 5-4 3.62 1.29
QF 🇺🇸 Anisimova (8) – 🇵🇱 Swiatek (2) 0-1 3.77 1.27
QF 🇨🇿 Muchova (11) – 🇯🇵 Osaka (23) 2-2 3.02 1.39
SF 🇧🇾 Sabalenka (1) – 🇺🇸 Pegula (4) 7-2 1.32 3.38
@ Nena (#4474449)
Sono d’accordo.
A mio modesto avviso, si commenta troppo e inutilmente.
Accuse, sentenze e autocelebrazioni gratuite sono diventate una costante.
Soprattutto dei soliti noti.
Ma tant’è, pazienza.
@ guido Guest (#4474512)
L’ho vista eccome, il kazako e’ stato ridicolo e imbarazzante. Ci ha messo del suo, altroché, comunque non e’ mica la prima volta che lo fa. Niente di nuovo.
Non hai visto la partita Sinner-Bublik, niente di male
@ Gerry (#4474425)
Commento di un qualunquismo da 4 soldi e di un livello bassissimo, resta nel tuo brodo
@ Tennisforever2 (#4474505)
Non forzati. Correggo.
Ho letto e riletto che Bublik e’ stato annichilito…asfaltato..distrutto. Io vorrei solo dire che con 13 doppi falli e una caterva di errori forzati, Bublik non ha giocato una partita di tennis e’ stato semplicemente ridicolo, come purtroppo ogni tanto gli capita. Per me questo match, non va neanche preso in considerazione, come test sulla condizione di Sinner. Stessa cosa vale per Musetti, che anche lui avrebbe annichilito..distrutto ecc. Munar, il quale in campo era un fantasma con la febbre, anche in questo caso, non prenderei in considerazione questo match per fare valutazioni serie sulle possibilità di Musetti.
Detto questo, io qualche possibilità al carrarino la do’, vedo troppe certezze di un match già segnato. Per me no. Sinner ha parecchio da perdere, Musetti gioca molto più libero e questo avrà il suo peso.
Con quel servizio Musetti verrá brekkato abbastanza facilmente.
Sinner sembra proprio in crescita e ha superato il vero ostacolo, che era il mancino Shapovalov in stato di grazia.
Musetti se non si mette in testa di uscire dalla “Komfort Zone” e magari irrobustire lo staff (Tartarini da solo è un po’ poco per un top 10, con tutto il rispetto) nei top 10 ci rimane Si e No.
@ tinapica (#4474481)
Vedremo, caro amico.
Comunque mi fa un po’ sorridere che, in mezzo a spacconate deliranti di qualche musettiano, ci sia più di qualche tifoso carrarino che esagera al contrario, probabilmente scaramanticamente, mi auguro, pregando che non sia un massacro e quasi che Sinner abbia pietà del rivale.. una narrativa che va contro ciò che si è sempre sostenuto, di un Musetti dal braccio pazzesco ( verissimo), il vero erede di Federer e in grado di giocare benissimo anche sul veloce nonché vero rivale dei 2 fenomeni per l’imminente futuro.. ma scusate, se si sostiene questo, come si può parlar di massacro per stasera? Non è che si tratta dí pura scaramanzia o di “maniavantismo”, tanto più che si sta parlando di un top 10 lanciatissimo? Mia opinione, Musetti può crear grattacapi a Jannik, il rosso però ha più armi e non solo tecniche, quindi è favorito, ma parlar di massacro, mah, irrispettoso anche nei confronti di Musetti stesso
La mia preferita è “senza presunzione alcuna”
Il tennis senz’anima è solo quando non ci metti veramente l’anima…
Givaldo!
Questa gufataccia anticarrarino da un antico sodale di tifo musettiano come Lei proprio non me l’aspettavo!
Sciò Sciò!
E, qui non si tratta di gufare ma solo di restare coi piedi per terra: stanotte sarà un massacro.
Io lo spero lento e doloroso così che Musetti possa uscirne rafforzato nello spirito.
Perché la sola alternativa è che sia rapido, ancor più doloroso e distruttivo.
Ciò non toglie che:
Forza Lorenzo!
Sono le quote che aveva Nadal al RG, forse anche peggio…
Mi auguro sia una bella partita, ma dai…ha un chiarissimo vincitore. Auguro a Lorenzo che non sia sconfitta netta, ma magari che ci sia un set lottato.
Musetti sta andando come un treno, il problema è che la prossima fermata è Sexten / Val Pusteria… Non esattamente la stazione da cui vuoi passare in un 1/4 Slam sul cemento, quando stai giocando il tuo miglior tennis sulla superficie.
Anche a me riesce difficile immaginare la sorpresissima considerando superficie, torneo e condizioni di Jannik viste nell’ultimo match.
Ma le partite vanno sempre giocate e Lorenzo ha la possibilità, se non di vincere, quantomeno di dare qualche grattacapo al Campionissimo altoatesino.
Il toscano deve cercare di tenere in equilibrio il match o quantomeno uno o due set, perché se Sinner scappa via nel punteggio diventa obiettivamente incontenibile.
Se perde un set in modo netto deve continuare a lottare punto su punto evitando di sbracare come l’imbreccabile kazako.
Tecnicamente deve evitare di overperformare e prendere i rischi soprattutto per mantenere una posizione non troppo arretrata in campo.
Non avere timore di giocare quasi in controbalzo, ma evitare di tirare sbracciate a caccia della riga da 4 metri fuori dal campo, perché, soprattutto in un match 3 su 5, il tennis percentuale alla fine presenta sempre il conto.
Deve prendere invece rischi anche sul terreno della profondità di palla, perché se accorcia è spacciato ma, soprattutto con il dritto, ha i colpi per cercare di spingere indietro Jannik, anche da posizione difensiva.
Cosa più importante deve uscire dal campo sapendo di non aver mollato un punto e di aver fatto tutto il possibile per arginare lo straripante avversario.
Quindi secondo la tua opinione, nessuno su questo sito potrebbe commentare. Tu compreso, immagino.
Quote Sinner vs Musetti 1,03 13
@ Nena (#4474449)
Pesantezza non richiesta e di una grande comicità involontaria, la tua. Perfetta per un dopopartita da bar.
Chi non gioca a tennis ad alto livello, e si esprime su tattiche, colpi, e chi più ne ha più ne metta, di solito è paragonabile alle solite chiacchiere da bar di quartiere dove tutti sono allenatori e ” capiscioni”. Credo bisognerebbe avere contezza di ciò che si va dicendo, dopo anni di lavoro fatica e studi approfonditi, altrimenti ci si pone inevitabilmente alle ironie di sorta. In tali casi, o si fa spallucce, o ci tocca annuire facendo finta di niente dando ragione al fenomeno di turno. Che ci vuoi fare, è sempre stato così, e sempre sarà così poiché non v’è cultura di sorta che possa scardinare certi modi di fare e di pensare. Allora consiglio, per l’ennesima volta, di leggere il trattato di Dunning-Kruger, (perché gli ignoranti pensano di avere sempre ragione) che spiega perfettamente le dinamiche mentali di certe persone. Se vogliamo avere un dialogo aperto, un confronto alla pari con chi ci ascolta o ci legge, bisogna partire dalle stesse conoscenze, sempre pronti però ad imparare l’arte dell’ascolto senza presunzione alcuna, forse riusciremo a migliorare stando zitti senza investire di parole vuote l’interlocutore di turno. Impresa assai ardua, ne sono consapevole, ma provarci è meglio che essere inermi. Chi vuol capire capisca, saluti.
Musetti fara’ la fine di Bublik, forse qualche game in piu’ per gentile concessione. Oramai gli slam sono da seguire solo piu’ per la finale, il resto è noia
A noi appassionati piace molto fare CHIACCHIERE su eventi di questo genere ma i bookmaker, diversamente da noi, ci rischiano SOLDI ed il loro responso mi pare molto netto:
– Sinner a 1,03-1,05
– Musetti a 9,50-15,00
Ho pure ascoltato gli opinionisti più rinomati che hanno fatto un confronto sulla qualità dei FONDAMENTALI dei nostri 2 campioni:
– Sinner nettamente superiore in SERVIZIO, RISPOSTA, DRITTO e ROVESCIO
– Musetti nettamente superiore in SMORZATA, VOLEÈ e TOCCO
Quindi ci si aspetta dal toscano qualche giocata sopraffina, roba da “standing ovation”, ma si pensa ad un risultato di 3-0 a favore dell’alto-atesino con un eventuale set “lungo” (tipo 7-5 o 7-6) qualora il Magnifico riesca a partire alla grandissima.
Detto questo, senza nessuna ingerenza di tifo personale, il tennis non è risolvibile con leggi fisiche o matematiche, quindi il risultato finale resta un’incognita anche per l’influenza di un possibile condizionamento mentale in un’occasione che resta “straordinaria”.
Mi ricordo un Sinner abbastanza “inceppato” con Fognini (6-2, 3-6, 6-3) a Roma nel ’22, ma era un giocatore ancora giovane e senza l’esperienza ed il livello di oggi.
Oggi il Divino ha un “palmares” di 20 titoli ed oltre 45 milioni di premi che è incomparabile con quello del Magnifico (2 titoli e circa 10 milioni).
Io sono un super-sinneriano e spero solo che non sia una “mattanza”, anche se il #1 (del seeding e del Mondo) ha il principale interesse di risparmiare energie in vista della SF e poi della successiva F.
Che spettacolo sia!
@ Givaldo Barbosa (#4474408)
Naturale gerarchia…..stai bene?
@ Gerry (#4474425)
Senza un’ anima lo dici tu
Senza alcun dubbio farò il tifo per Musetti. Sinner lo ha perfettamente descritto Bublik “generato da un AI”, che non è propriamente un complimento. Tennis perfetto e ingiocabile, ma senza un’anima. Lorenzo perderà sicuramente, ma il suo tennis è umano e sicuramente piacevole.
Sarebbe bellissimo, ma non accadrà.
Se giocassero su terra, forse, Lorenzo avrebbe il 10% di possibilità . Qui ne ha 1% ovvero un infortunio di Sinner.
Con tutto il rispetto e l’ ammirazione per Lorenzo ed il suo talento naturale ( superiore a Sinner, che ha un gioco piú “frutto di laboratorio”) non vedo proprio come possa prevalere qui.
È stato avvantaggiato da un tabellone in discesa, dove l’ unico che avrebbe potuto creargli difficoltà (Flavio) si è presentato stremato all’ appuntamento.
Vedremo, felice di sbagliare.
Muso ha una bella gatta da pelare, al RG contro Alcaraz non se la cavò affatto male prima che l’infortunio gli facesse alzare bandiera bianca. Sul cemento ha fatto progressi ma non credo che basterà, già togliere un set al Sinner che ha demolito Bublik mi pare un’impresa. Chiunque vinca dovrà pure affrontare de Minaur/Auger-Aliassime in semifinale, non la vedo così scontata (Sinner con l’australiano va a nozze ma FAA pare in netta ripresa)
Troppe aspettative e clima di attesa da grande match decisamente fuori luogo per una partita dall’esito scontatissimo. Musetti è (attualmente) troppo lontano da Sinner, specialmente su cemento.
L hai sognato ? Mi sa che rimane solo un sogno. Comunque che vinca il migliore.
Attenzione a Nole…
Vedo che in molti, troppi, danno per scontata la vittoria di Sinner su Musetti. Io, invece, ribadisco che stanotte, ora italiana, assisteremo al cambio della guardia, al passaggio del testimone. La naturale gerarchia verrà stabilita, la classe e l’estro di Lorenzo avranno la meglio, ora che che ha risolto i due problemi che lo limitavano, ovvero resistenza e servizio. Il tennis non è un’opinione. Vedrete che a suon di variazioni e cambi di ritmo, costretto a correre in avanti, chiamato a duellare a rete, Sinner non saprà più come impugnare la racchetta, le braccia gli si attorciglieranno così come in certe foto dove pare che si abbracci da solo con la clava in mano.
E poi, diciamocelo francamente: il buon Jannik, tennisticamente, ha bello che sbomballato i maroni.