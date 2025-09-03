US Open 2025, Djokovic resiste a Fritz: semifinale con Alcaraz per il sogno del 25° Slam (Video)

Novak Djokovic continua la sua corsa verso la storia. Il serbo ha battuto con fatica ma con grande solidità lo statunitense Taylor Fritz, finalista dello scorso anno, con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 in tre ore e 24 minuti, approdando così alla semifinale degli US Open 2025.

Nonostante il successo, il match è stato tutt’altro che semplice: Fritz ha avuto 13 palle break, ma ne ha trasformate solo due, fallendo le prime nove occasioni a disposizione. Djokovic, al contrario, ha sfruttato i momenti chiave, salvando punti cruciali nel secondo set e capitalizzando gli errori dell’americano, tra cui due doppi falli pesantissimi in fasi decisive.

“È stato un match incredibilmente equilibrato, poteva vincerlo chiunque – ha ammesso Djokovic a fine gara –. Per gran parte del secondo e del terzo set lui è stato migliore di me. Alla fine contano pochi punti, e oggi sono stato fortunato a salvarne alcuni molto importanti”.

Con questo risultato, il campione di Belgrado porta a 11-0 il bilancio dei precedenti contro Fritz e centra la 14ª semifinale a Flushing Meadows, eguagliando il record di Jimmy Connors. Non solo: Djokovic ha così raggiunto la semifinale in tutti e quattro gli Slam del 2025, la settima volta in carriera che realizza questa impresa.

Il serbo, già vincitore a New York nel 2011, 2015, 2018 e 2023, affronterà ora un rivale speciale: Carlos Alcaraz, che lo attende in semifinale dopo la vittoria su Jiri Lehecka. Il loro bilancio è sul 5-3 in favore di Djokovic, che ha vinto gli ultimi due incontri. Sarà la prima volta che i due si affrontano all’US Open.

Il match contro Fritz ha regalato anche un momento di leggerezza: dopo la stretta di mano, Djokovic si è esibito in un balletto K-pop, il “Soda Pop Dance”, dedicato alla figlia Tara nel giorno del suo ottavo compleanno. “Indosso il cuore sulla manica per questo sport – ha detto –. Non mi sentivo dominante da fondo campo, spesso ho solo cercato di resistere nei miei turni di servizio. Ma alla fine conta vincere, e sono orgoglioso della lotta che ho messo in campo. Mi sto ancora divertendo”.

Djokovic arriva così a un passo dalla sua decima finale a New York e, soprattutto, dal sogno di un 25° titolo Slam, che sarebbe un nuovo record assoluto.