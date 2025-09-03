US Open 2025, Djokovic resiste a Fritz: semifinale con Alcaraz per il sogno del 25° Slam (Video)
Novak Djokovic continua la sua corsa verso la storia. Il serbo ha battuto con fatica ma con grande solidità lo statunitense Taylor Fritz, finalista dello scorso anno, con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 in tre ore e 24 minuti, approdando così alla semifinale degli US Open 2025.
Nonostante il successo, il match è stato tutt’altro che semplice: Fritz ha avuto 13 palle break, ma ne ha trasformate solo due, fallendo le prime nove occasioni a disposizione. Djokovic, al contrario, ha sfruttato i momenti chiave, salvando punti cruciali nel secondo set e capitalizzando gli errori dell’americano, tra cui due doppi falli pesantissimi in fasi decisive.
“È stato un match incredibilmente equilibrato, poteva vincerlo chiunque – ha ammesso Djokovic a fine gara –. Per gran parte del secondo e del terzo set lui è stato migliore di me. Alla fine contano pochi punti, e oggi sono stato fortunato a salvarne alcuni molto importanti”.
Con questo risultato, il campione di Belgrado porta a 11-0 il bilancio dei precedenti contro Fritz e centra la 14ª semifinale a Flushing Meadows, eguagliando il record di Jimmy Connors. Non solo: Djokovic ha così raggiunto la semifinale in tutti e quattro gli Slam del 2025, la settima volta in carriera che realizza questa impresa.
Il serbo, già vincitore a New York nel 2011, 2015, 2018 e 2023, affronterà ora un rivale speciale: Carlos Alcaraz, che lo attende in semifinale dopo la vittoria su Jiri Lehecka. Il loro bilancio è sul 5-3 in favore di Djokovic, che ha vinto gli ultimi due incontri. Sarà la prima volta che i due si affrontano all’US Open.
Il match contro Fritz ha regalato anche un momento di leggerezza: dopo la stretta di mano, Djokovic si è esibito in un balletto K-pop, il “Soda Pop Dance”, dedicato alla figlia Tara nel giorno del suo ottavo compleanno. “Indosso il cuore sulla manica per questo sport – ha detto –. Non mi sentivo dominante da fondo campo, spesso ho solo cercato di resistere nei miei turni di servizio. Ma alla fine conta vincere, e sono orgoglioso della lotta che ho messo in campo. Mi sto ancora divertendo”.
Djokovic arriva così a un passo dalla sua decima finale a New York e, soprattutto, dal sogno di un 25° titolo Slam, che sarebbe un nuovo record assoluto.
Onestissimo nell’analisi. Una volta vinceva contro Fritz perché era semplicemente più forte. Ora Fritz è più forte di lui ma lui sa uscire dalle difficoltà e sa giocare i punti importanti come uno che ha vinto 24 slam e Fritz questo non lo potrà mai fare. Poi gioca senza alcuna pressione e quindi può serenamente dare il 100% di quello che ha, mentre gli altri ovviamente sentono la tensione dell’evento. Alle qualità mentali e tecniche aggiungi la forza dei nervi distesi e vengono fuori 4 semifinali slam anche se ormai è lontano dai suoi standard passati a livello fisico.
Nole leggendario ma credo sappia bene anche lui che alzare un trofeo slam resti pura impossibile illusione. Impossibile batterli in fila semi e finale, a meno che non intervengano fattori imprevisti tipo uscite premature per infortuni o simili. Inoltre mentre prima poteva almeno contare su una certa fragilità psicologica di Carlos, di recente (e lo sarà ancora più in futuro) Alcaraz mi sembra migliorato a vista d’occhio soprattutto dal punto di vista del focus e della mentalità. Ovvio poi che fisicamente (e anche tecnicamente) non c’era già da un pezzo partita. Di Jannik non parlo proprio perchè ormai lo reputo irrangiugibile per Nole nel 3 su 5. Io credo che queste cose le sappia bene anche lui ma accetta con serenità e orgoglio, finchè sente che tutto questo fa parte della sua vita, il ruolo di vecchietto terribile che ancora offre scoppole dal numero tre in poi
Quando a inizio anno scrissi che negli Slam ,se non avesse avuto infortuni o incidenti, sarebbe stato competitivo per arrivare fino in fondo, perché Alcaraz/Sinner a parte, rispetto a tutti gli altri Nole pratica un altro sport ricordo valanghe di post in cui ,ad essere educati, mi si dava dell’incompetente o del visionario. 4 semifinali su 4 Slam disputati è stata la risposta del vecchio leone serbo. Alla faccia dei grandi esperti di Divani&divani che lo davano per bollito. Qua non è ancora finita tra l’altro, e se fossi Alcaraz non dormirei sonni troppo sereni.
38 anni:
4 slam giocati e 4 semifinali, in Australia senza l’infortunio arrivava in finale, ancora finale Masters a Miami, 1 250 vinto, altri tre tornei ha fatto la presenza ed era con le p in mano.
Negli ultimi 4 mesi nessun torneo di preparazione,è mostruoso,ad oggi è il vero numero 3 al mondo,e il più forte di tutti i tempi.
Lo credevo anch’io che i primi due del ranking gli fossero superiori, ma a vederlo giocare stanotte contro Fritz comincio a dubitarne dato che, come giustamente hai sottolieato anche tu, lo spagnolo lo soffre più che del nostro Jannik…
Oltre ai complimenti a Nole una considerazione.
Qui si è letto che il tennis delle nuove leve è superiore per velocità e che quello dei big 3 era lento.
Chi lo sostiene capisce che la palla nel tennis si direziona e non si sbatte?Che se la muovi con saggezza sposti l’avversario e ti apri via via uno spazio con basso margine d’errore e che puoi quindi chiudere in sicurezza? Che il giocatore forte davvero colpisce e riprende posizione e si trova sempre nel posto corretto anche per un’eventuale contrattacco avversario?
Fritz,non me ne voglia,non migliora,conferma una pochezza tattica sopperita dal servizio ma poi oltre non va.
Nole mette a nudo tutto questo ma Roger e Rafa avrebbero fatto altrettanto.
Leggere che Ruud faticava perché il servizio della Errani nel doppio era troppo lento mostra che pure a manualità messi benissimo non sono molti protagonisti odierni.
Comunque, i video degli highlights degli usopen sono orrendi. 8 punti, tra cui 2-3 normalissimi, per un quarto di questo spessore. Sono generati dall’IA da quello che ho capito.
Se Sinner è come lo ha definito Bublik A.I. Nole è E.T penso che rimarrà il tennista più vincente di sempre non credo che potrà essere superato il suo palmares. Papillon in gran spolvero e con vista n 1 è favorito ma dovrà fare una partita perfetta contro l’extraterrestre. 38 anni semplicemente immenso.
Poco da dire, moltissimo da ammirare! E mi lascia ancora intatta la “speranziella” della sculacciata a Carletto. Sarà ovviamente difficilissimo ma, a giudicare dagli ultimi due incontri, Alcaraz soffre tantissimo l’aura leggendaria di Nole. Vedremo, sperando in una bellissima partita, come in Australia
Mike Tyson fino ad ora si è allenato con degli sparring partner, adesso in semifinale incontrerà un vero professionista e non vincerà per knockout, Djokovic venderà cara la pelle…
Anche io spero in una grande partita e faccio il tifo per Nole, però Carlos in questi mesi è cresciuto tantissimo e ha una condizione atletica impressionante. Per me vince facile lo spagnolo.
Fritz non delude mai, doveva perdere e ha perso. Era ovvio. Nessuna sorpresa
A 38 anni ha fatto 4 semi slam quest’anno. impressionante. e stavolta non ha sinner di fronte ma carlos che mentalmente è meno solido e lo soffre di più come si è visto alle olimpiadi.
ma ci vorrà un miracolo, ormai i primi 2 del ranking gli sono superiori.
mah, io avevo capito che era finito, che doveva ritirarsi, che non si reggeva in piedi, che doveva vergognarsi, che doveva puntare solo ai 1000…
Fedalini quand’è che vi sveglierete?
Ora il match che tutti attendevano nella parte bassa: Alcaraz parte favorito ma Nole lo ha già battuto quest’anno a Melbourne, per giunta infortunato, e Carlitos a livello mentale soffre Nole… spero in un match equilibrato per lo spettacolo e personalmente tiferò per Nole
Che dire, il nonno è sempre sul pezzo. Ora Alcaraz per sognare la finale, sarà dura ma lo vedo meno chiuso rispetto agli altri 3 Slam dell’anno (infortunato agli AO, uscito contro Sinner sia a RG sia a Wimbledon). Fa impressione vederlo terzo nella Race con qualcosa come 11 tornei giocati (uscito al debutto in 4 di essi), solo Sinner ha fatto meglio con 7.
Credo che Fritz abbia gli incubi ogni qualvolta lo veda dalla sua parte di tabellone.
Ancor più che De Minaur con Sinner
Comunque arriva ad un passo dalla finale (e che passo…), ma a due (con il secondo ancora più lungo) dal venticinquesimo (!) Torneo Maggiore.
Per me si ferma prima ma stiamo a vedere se la sua gamba da 38enne è proporzionata all’enorme distanza da coprire con questi due passi rimasti.
A parte l’irrealistica ipotesi in cui si giochi il titolo in finale contro Musetti, arrivasse in finale farei dannatamente il tifo per lui: mi piace perdere facile, quando ne vale la pena.
Highlanders a questa età è un club esclusivo a 2: Federer e Djokovic
Ogni parola fu/è stata (in questo caso penso possano andar bene tutt’e due, a seconda dell’interpretazione) già spesa.
Non resta che ammirarlo a bocca aperta ed immobile, con ebete stupore.