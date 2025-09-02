Sinner smonta il servizio di Bublik: “Ho letto spalle e lancio di palla”

Prima ancora di entrare in campo, Alexander Bublik aveva scherzosamente definito Jannik Sinner un giocatore “creato da intelligenza artificiale”. Dopo il triplice 6-1 incassato dal numero 1 del mondo, il kazako non ha fatto altro che confermare la sua impressione: l’azzurro sembra davvero non umano.

Il dato che impressiona più di tutti riguarda il servizio: Bublik arrivava al match senza aver subito nemmeno un break in 59 turni di battuta giocati in questo US Open. Eppure, Sinner gli ha strappato il servizio già dopo due minuti, per un totale di otto break nell’intera partita. L’altoatesino ha vinto addirittura il 57% dei punti in risposta, ossia più di quanti ne abbia conquistati Bublik con la propria battuta.

Ospite negli studi di ESPN, Sinner ha svelato il segreto della sua prestazione: “Ho studiato la sua meccanica di servizio, osservando piccole differenze nella posizione delle spalle e nel lancio di palla. Da questi dettagli riuscivo a intuire dove avrebbe servito”. Un’analisi chirurgica, che spiega come sia riuscito a rispondere con efficacia anche a colpi da 220 km/h.

La tattica ricorda quella di Andre Agassi contro Boris Becker, descritta dallo statunitense nella sua autobiografia: Becker “svelava” la direzione del servizio tirando fuori la lingua, un dettaglio invisibile al grande pubblico ma decisivo per chi era capace di leggerlo.

In effetti, nel tennis d’élite ogni minimo segnale può fare la differenza. Esporsi con un lancio di palla troppo leggibile o con un movimento delle spalle prevedibile rappresenta un handicap enorme, come ha scoperto Bublik a proprie spese. I servizi più devastanti non sono necessariamente i più potenti, ma quelli più difficili da interpretare. È il caso, ad esempio, di Ben Shelton con la sua meccanica rapida e imprevedibile, o del leggendario Roger Federer, capace di rendere il servizio quasi impossibile da decifrare.

Un altro esempio era Nick Kyrgios, il cui gesto rimaneva identico sia che servisse esterno sia che colpisse al centro: con 220 km/h di potenza e un’esecuzione indistinguibile, il suo servizio era tra i più letali del circuito.

Il “trucco” svelato da Sinner non solo illumina la profondità del suo approccio tattico, ma mostra al pubblico quanto lavoro invisibile si nasconda dietro ogni grande prestazione. Non è davvero un’intelligenza artificiale, ma il suo tennis è frutto di studio, dedizione e capacità di leggere i dettagli come nessun altro. Ecco perché oggi il numero 1 del mondo sembra giocare un passo avanti a tutti.