US Open, Osaka felice dopo il successo su Gauff: “Ora mi diverto, non penso a smettere”

Naomi Osaka è tornata grande protagonista a New York. In pochi la consideravano favorita, ma la giapponese ha messo in mostra il suo miglior tennis, eliminando a sorpresa Coco Gauff agli US Open e conquistando un posto nei quarti di finale, dove affronterà Karolina Muchova. Numero 24 del mondo alla vigilia del torneo, Osaka si è già garantita l’ingresso nella Top 20 al termine dello Slam, con la possibilità di sognare ancora più in grande.

In conferenza stampa, la quattro volte campionessa Slam ha spiegato come abbia affrontato questa partita con un approccio completamente diverso: “Quello che voglio portarmi da questo torneo è solo la voglia di divertirmi. Al primo turno ero troppo nervosa per sorridere, e anche contro Kasatkina non mi ero goduta nulla. Stavolta volevo solo essere tranquilla. Gauff è una delle migliori del mondo, e sinceramente mi diverto di più quando affronto giocatrici così forti. Amo quando fanno colpi incredibili o ace, perché è così che vincono i tornei che vincono”.

Osaka ha ammesso che questa fase della sua carriera rappresenta un territorio nuovo: “Lo sto vivendo con gioia. Posso sfidare le migliori e, cosa che mi emoziona di più, non avrò più bisogno di wild card per entrare nei grandi tornei. Sarò testa di serie a Indian Wells o Miami, ed è una bella sensazione”.

La motivazione resta altissima, anche grazie ai ricordi di quando era bambina: “Da piccola guardavo la TV sognando di giocare qui. Essere sul centrale, non importa a che punto della mia carriera, è sempre un onore. Giocare un match così atteso è divertente, sono questi i momenti per cui vale la pena fare tennis”.

La giapponese ha raccontato anche come abbia trovato nuova fiducia dopo la vittoria contro Samsonova a Montreal: “Per molto tempo sono stata frustrata, sentivo di giocare bene ma mancava qualcosa. Con Samsonova non mi sono arresa fino all’ultimo punto e ho vinto. Da lì ho cercato solo di essere la miglior lottatrice possibile”.

Infine, Osaka ha respinto qualsiasi ipotesi di ritiro: “Smettere di giocare sarebbe spaventoso. Faccio questo sport da quando ho tre anni, per me è come respirare. Non saprei cos’altro fare. Sono grata di essere qui e l’idea di appendere la racchetta al chiodo non mi è mai passata per la mente”.