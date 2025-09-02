Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In serata in campo Carlos Alcaraz e nella notte Aryna Sabalenka e Novak Djokovic (Live)

02/09/2025 12:32 3 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images
US Open 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula USA vs B. Krejcikova CZE
Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs C. Alcaraz ESP (non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs M. Vondrousova CZE

Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic SRB vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
F. Thomas SUI vs J. Kennedy USA
Il match deve ancora iniziare

M. Rajeshwaran Revathi IND vs H. Klugman GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG vs R. Cash USA / J. Tracy USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – Ore: 17:00
M. Farzam USA vs A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

T. Frodin USA vs J. Pastikova CZE

Il match deve ancora iniziare

R. Karki USA / J. Satterfield USA vs L. Miguel BRA / A. Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
N. Lee USA vs J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

I. Ivanov BUL vs M. Exsted USA

Il match deve ancora iniziare

T. Babos HUN / L. Stefani BRA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens BEL vs M. Andreeva / D. Shnaider

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
W. Newman USA vs T. Kokkinis AUS
Il match deve ancora iniziare

I. DeLuccia USA / A. Tu USA vs K. Yodpetch THA / R. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

F. Romboli BRA / J. Smith AUS vs N. Mektic CRO / R. Ram USA

Il match deve ancora iniziare

K. Drzewiecki POL / M. Willis GBR vs T. Machac CZE / M. Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

A. Pavlasek CZE / J. Zielinski POL vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 17:00
G. Goode USA vs J. Kumstat CZE
Il match deve ancora iniziare

Y. Qu CHN / K. Sawashiro JPN vs C. Jauffret USA / A. Schuman USA

Il match deve ancora iniziare

M. Buchnik ISR / S. Larraya Guidi ARG vs K. Penickova USA / M. Stojsavljevic GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Efremova FRA / E. Yaneva BUL vs E. Bennemann GER / S. Zhenikhova GER

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
K. Efremova FRA vs J. Preston USA

Il match deve ancora iniziare

R. Yoshida JPN vs X. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Frantzen GER / R. Haase NED vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
R. Karki USA vs L. Hede SWE
Il match deve ancora iniziare

C. Esquiva Banuls ESP / N. Taraba Wallberg SWE vs C. Hoo USA / K. Moe USA

Il match deve ancora iniziare

K. Chen TPE / K. Tyagi IND vs N. Johnston USA / B. Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare

H. Chauhan IND / T. Chavez ESP vs T. Derepasko / A. Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
A. Vasilev BUL vs D. Mosejczuk USA

Il match deve ancora iniziare

V. Reddy USA / R. Santhosh USA vs N. McDonald GER / M. Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

R. Cozad USA / G. Goode USA vs J. Mackenzie GER / D. Mosejczuk USA

Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL / L. Vladson LTU vs L. Cinalli ARG / M. Rajeshwaran Revathi IND

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
A. Wazny POL vs Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

Y. Alexandrescou ROU / R. Tabata JPN vs K. Bennani MAR / W. Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

O. Paldanius FIN / A. Wazny POL vs F. McCollum USA / N. Spurling USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
M. Tanaka JPN / A. Van Koot NED vs D. De Groot NED / Z. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

G. Sasson ISR / N. Vink NED vs A. Bogdanov USA / B. Wenzel AUS

Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP / R. Spaargaren NED

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
M. Phelps USA / S. Takamuro JPN vs J. Griffioen NED / L. Shuker GBR

Il match deve ancora iniziare

F. Cayulef CHI / G. Lazarte ARG vs A. Lapthorne GBR / D. Wagner USA

Il match deve ancora iniziare

A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs C. Cooper USA / C. Stroud USA

Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri IND / M. Venus NZL vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
L. Miguel BRA vs S. Caldwell USA

Il match deve ancora iniziare

R. Cooling GBR / L. Nilsson SWE vs R. Alame AUS / M. Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare

A. Arcila COL / M. Dussault USA vs Z. Nurlanuly KAZ / D. Zhalgasbay KAZ

Il match deve ancora iniziare

J. Schnaitter GER / M. Wallner GER vs S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
M. Stojsavljevic GBR vs D. Dilek TUR

Il match deve ancora iniziare

J. Stusek GER vs R. Goto JPN

Il match deve ancora iniziare

L. Friedman USA / T. Kokkinis AUS vs M. Iyengar USA / N. Lagaev CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 17:00
J. Bos NED / L. De Greef NED vs X. Li CHN / Z. Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

G. Slade GBR / J. Woodman AUS vs H. Davidson AUS / R. Shaw CAN

Il match deve ancora iniziare

S. Houdet FRA / T. Miki JPN vs Z. Ji CHN / C. Ratzlaff USA

Il match deve ancora iniziare



L
Court 15 – Ore: 17:00
Y. Kamiji JPN / K. Montjane RSA vs A. Bernal COL / K. Chasteau FRA
Il match deve ancora iniziare

A. Kaplan TUR / S. Schroder NED vs L. Pena BRA / D. Ramphadi RSA

Il match deve ancora iniziare

S. Lysov ISR / D. Rodrigues BRA vs D. Caverzaschi ESP / T. Egberink NED

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Gio (Guest) 02-09-2025 13:55

3 set combattuti ma nulla più…avanti un altro…e comunque speriamo cresca in fretta fonseca altrimenti si rischia una noia mortale coi soliti 2 per anni…in ogni 1000/slam

 3
Spinoza (Guest) 02-09-2025 13:34

Un buon allenamento per Alcaraz. Nom lo dico con (troppa) ironia. Lehecka ha tutto per mettere in difficoltà Alcaraz, quasi niente per batterlo. A mio parere.
Novak per me impronosticabile. Tutto ciò che conosciamo ci dice che vincerà lui ma ogni sua partita ormai è un viaggio verso l’ignoto

 2
il capitano 02-09-2025 13:30

Incontri impegnativi per il grande Nole e il piccolo Titano, in 5 set per il serbo e in 4 set per lo spagnolo.

 1
+1: Emma_Woodhouse