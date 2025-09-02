Us Open – I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In serata in campo Carlos Alcaraz e nella notte Aryna Sabalenka e Novak Djokovic (Live)
US Open 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento – ☀️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula vs B. Krejcikova
J. Lehecka vs C. Alcaraz (non prima 19:30)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs M. Vondrousova
N. Djokovic vs T. Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
F. Thomas vs J. Kennedy
M. Rajeshwaran Revathi vs H. Klugman
A. Muhammad / D. Schuurs vs S. Errani / J. Paolini
K. Siniakova / T. Townsend vs L. Fernandez / V. Williams
M. Gonzalez / A. Molteni vs R. Cash / J. Tracy
Grandstand – Ore: 17:00
M. Farzam vs A. Johnson
T. Frodin vs J. Pastikova
R. Karki / J. Satterfield vs L. Miguel / A. Santamarta Roig
Stadium 17 – Ore: 17:00
N. Lee vs J. Kovackova
I. Ivanov vs M. Exsted
T. Babos / L. Stefani vs G. Dabrowski / E. Routliffe
V. Kudermetova / E. Mertens vs M. Andreeva / D. Shnaider
Court 5 – Ore: 17:00
W. Newman vs T. Kokkinis
I. DeLuccia / A. Tu vs K. Yodpetch / R. Zhang
F. Romboli / J. Smith vs N. Mektic / R. Ram
K. Drzewiecki / M. Willis vs T. Machac / M. Vocel
A. Pavlasek / J. Zielinski vs M. Granollers / H. Zeballos
Court 4 – Ore: 17:00
G. Goode vs J. Kumstat
Y. Qu / K. Sawashiro vs C. Jauffret / A. Schuman
M. Buchnik / S. Larraya Guidi vs K. Penickova / M. Stojsavljevic
K. Efremova / E. Yaneva vs E. Bennemann / S. Zhenikhova
Court 6 – Ore: 17:00
K. Efremova vs J. Preston
R. Yoshida vs X. Sun
J. Salisbury / N. Skupski vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
C. Frantzen / R. Haase vs T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
Court 7 – Ore: 17:00
R. Karki vs L. Hede
C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs C. Hoo / K. Moe
K. Chen / K. Tyagi vs N. Johnston / B. Willwerth
H. Chauhan / T. Chavez vs T. Derepasko / A. Vasilev
Court 8 – Ore: 17:00
A. Vasilev vs D. Mosejczuk
V. Reddy / R. Santhosh vs N. McDonald / M. Schoenhaus
R. Cozad / G. Goode vs J. Mackenzie / D. Mosejczuk
J. Vandromme / L. Vladson vs L. Cinalli / M. Rajeshwaran Revathi
Court 9 – Ore: 17:00
A. Wazny vs Z. Nurlanuly
Y. Alexandrescou / R. Tabata vs K. Bennani / W. Rejchtman Vinciguerra
O. Paldanius / A. Wazny vs F. McCollum / N. Spurling
Court 10 – Ore: 17:00
M. Tanaka / A. Van Koot vs D. De Groot / Z. Zhu
G. Sasson / N. Vink vs A. Bogdanov / B. Wenzel
G. Fernandez / T. Oda vs M. De la Puente / R. Spaargaren
Court 11 – Ore: 17:00
M. Phelps / S. Takamuro vs J. Griffioen / L. Shuker
F. Cayulef / G. Lazarte vs A. Lapthorne / D. Wagner
A. Hewett / G. Reid vs C. Cooper / C. Stroud
Y. Bhambri / M. Venus vs K. Krawietz / T. Puetz
Court 12 – Ore: 17:00
L. Miguel vs S. Caldwell
R. Cooling / L. Nilsson vs R. Alame / M. Burcescu
A. Arcila / M. Dussault vs Z. Nurlanuly / D. Zhalgasbay
J. Schnaitter / M. Wallner vs S. Doumbia / F. Reboul
Court 13 – Ore: 17:00
M. Stojsavljevic vs D. Dilek
J. Stusek vs R. Goto
L. Friedman / T. Kokkinis vs M. Iyengar / N. Lagaev
Court 14 – Ore: 17:00
J. Bos / L. De Greef vs X. Li / Z. Wang
G. Slade / J. Woodman vs H. Davidson / R. Shaw
S. Houdet / T. Miki vs Z. Ji / C. Ratzlaff
Court 15 – Ore: 17:00
Y. Kamiji / K. Montjane vs A. Bernal / K. Chasteau
A. Kaplan / S. Schroder vs L. Pena / D. Ramphadi
S. Lysov / D. Rodrigues vs D. Caverzaschi / T. Egberink
TAG: Us Open, Us open 2025
3 commenti
3 set combattuti ma nulla più…avanti un altro…e comunque speriamo cresca in fretta fonseca altrimenti si rischia una noia mortale coi soliti 2 per anni…in ogni 1000/slam
Un buon allenamento per Alcaraz. Nom lo dico con (troppa) ironia. Lehecka ha tutto per mettere in difficoltà Alcaraz, quasi niente per batterlo. A mio parere.
Novak per me impronosticabile. Tutto ciò che conosciamo ci dice che vincerà lui ma ogni sua partita ormai è un viaggio verso l’ignoto
Incontri impegnativi per il grande Nole e il piccolo Titano, in 5 set per il serbo e in 4 set per lo spagnolo.