LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici della quarta giornata (chiusura prono domani alle ore 17)

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
Giornata 4Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
CLASSIFICA
1) DustinBrownNumberOne 55 (1 vitt., 2 gior.)2) alessio 53 (0 vitt., 2 gior.)3) 23chiccog 53 (0 vitt., 2 gior.)4) rizzutocz 53 (0 vitt., 2 gior.)5) Angelosca88 53 (0 vitt., 2 gior.)6) mcris 52 (0 vitt., 2 gior.)7) Papero 51 (1 vitt., 2 gior.)8) pantera96 51 (0 vitt., 2 gior.)9) Thomisu 51 (0 vitt., 2 gior.)10) IlMago 51 (0 vitt., 2 gior.)11) Detuqueridapresencia 51 (0 vitt., 2 gior.)12) supermc 51 (0 vitt., 2 gior.)13) Luca Milano 50 (0 vitt., 2 gior.)14) ASHTONEATON 50 (0 vitt., 2 gior.)15) allman 50 (0 vitt., 2 gior.)16) Narmer 50 (0 vitt., 2 gior.)17) brizz 49 (0 vitt., 2 gior.)18) Cannibale Rosso 49 (0 vitt., 2 gior.)19) Il Gran Maestro 49 (0 vitt., 2 gior.)20) Giorgio Basile SUPERTENNIS 49 (0 vitt., 2 gior.)21) ERRORE 49 (0 vitt., 2 gior.)22) utente non registrato 48 (0 vitt., 2 gior.)23) alex83 48 (0 vitt., 2 gior.)24) wwenderww 48 (0 vitt., 2 gior.)25) LucaP 48 (0 vitt., 2 gior.)26) fedder 48 (0 vitt., 2 gior.)27) Markus1892 48 (0 vitt., 2 gior.)28) scriccio 48 (0 vitt., 2 gior.)29) Gualtiero 48 (0 vitt., 2 gior.)30) Alb75 48 (0 vitt., 2 gior.)31) Grifo999 48 (0 vitt., 2 gior.)32) Pallettaro 48 (0 vitt., 2 gior.)33) mattia saracino 48 (0 vitt., 2 gior.)34) PARADI 48 (0 vitt., 2 gior.)35) Avide 47 (0 vitt., 2 gior.)36) Leo mega 47 (0 vitt., 2 gior.)37) greasylake 47 (0 vitt., 2 gior.)38) Toninoo 47 (0 vitt., 2 gior.)39) lapez 46 (0 vitt., 2 gior.)40) Alessandro6.9 46 (0 vitt., 2 gior.)41) tinnu 46 (0 vitt., 2 gior.)42) Bounty 46 (0 vitt., 2 gior.)43) Rafamancino 46 (0 vitt., 2 gior.)44) adecor 46 (0 vitt., 2 gior.)45) nicolapre 46 (0 vitt., 2 gior.)46) Auger00 46 (0 vitt., 2 gior.)47) Lukaa 46 (0 vitt., 2 gior.)48) Fighter1990 46 (0 vitt., 2 gior.)49) sergiot4 46 (0 vitt., 2 gior.)50) WinItaly_ex_Berga 46 (0 vitt., 2 gior.)51) vise 46 (0 vitt., 2 gior.)52) Appassionato spettatore 46 (0 vitt., 2 gior.)53) PN 46 (0 vitt., 2 gior.)54) l Occhio di Sauron 45 (0 vitt., 2 gior.)55) Luca Napoli 45 (0 vitt., 2 gior.)56) mandrax75 45 (0 vitt., 2 gior.)57) Albo 45 (0 vitt., 2 gior.)58) AlRio 45 (0 vitt., 2 gior.)59) Golden Shark 45 (0 vitt., 2 gior.)60) Babaiarosky 45 (0 vitt., 2 gior.)61) icemann76 45 (0 vitt., 2 gior.)62) Massimo 44 (0 vitt., 2 gior.)63) Skater 44 (0 vitt., 2 gior.)64) faraone 44 (0 vitt., 2 gior.)65) mmarco82 44 (0 vitt., 2 gior.)66) Lore_LjubO 44 (0 vitt., 2 gior.)67) miele67 44 (0 vitt., 2 gior.)68) Lollorafael 44 (0 vitt., 2 gior.)69) ForeverMecir 44 (0 vitt., 2 gior.)70) Elio 44 (0 vitt., 2 gior.)71) luca71 44 (0 vitt., 2 gior.)72) Tox I 44 (0 vitt., 2 gior.)73) Raffo 44 (0 vitt., 2 gior.)74) j 44 (0 vitt., 2 gior.)75) TKT 44 (0 vitt., 2 gior.)76) Di Passaggio 44 (0 vitt., 2 gior.)77) Sagitter 44 (0 vitt., 2 gior.)78) Manu09 44 (0 vitt., 2 gior.)79) Fogazzaroj 44 (0 vitt., 2 gior.)80) Tennis bel gioco 44 (0 vitt., 2 gior.)81) Costantini 44 (0 vitt., 2 gior.)82) Articuz06 44 (0 vitt., 2 gior.)83) Alb4647 43 (0 vitt., 2 gior.)84) Bonfanm 43 (0 vitt., 2 gior.)85) Mickis 43 (0 vitt., 2 gior.)86) roger61 43 (0 vitt., 2 gior.)87) cucciardi24 43 (0 vitt., 2 gior.)88) giamar26 43 (0 vitt., 2 gior.)89) Cresh 43 (0 vitt., 2 gior.)90) AmeAur 43 (0 vitt., 2 gior.)91) Bernardino Lamis 43 (0 vitt., 2 gior.)92) UnoQualinque 43 (0 vitt., 2 gior.)93) livetennis 42 (0 vitt., 2 gior.)94) Dany 42 (0 vitt., 2 gior.)95) boris becker n.1 42 (0 vitt., 2 gior.)96) SGT76 42 (0 vitt., 2 gior.)97) lcmcarra 42 (0 vitt., 2 gior.)98) Druvi 42 (0 vitt., 2 gior.)99) sasuzzo 42 (0 vitt., 2 gior.)100) Luigi68 42 (0 vitt., 2 gior.)101) gbuttit 42 (0 vitt., 2 gior.)102) Swako 42 (0 vitt., 2 gior.)103) Il peccatore 42 (0 vitt., 2 gior.)104) von Hayek 42 (0 vitt., 2 gior.)105) alexpic 41 (0 vitt., 2 gior.)106) verygabry 41 (0 vitt., 2 gior.)107) kalu 41 (0 vitt., 2 gior.)108) Ken_Rosewall 41 (0 vitt., 2 gior.)109) Forza Flavia 41 (0 vitt., 2 gior.)110) piper 41 (0 vitt., 2 gior.)111) Federer.Forever 41 (0 vitt., 2 gior.)112) matl 41 (0 vitt., 2 gior.)113) Napol ti amo 41 (0 vitt., 2 gior.)114) brunodalla 41 (0 vitt., 2 gior.)115) Aio051174 41 (0 vitt., 2 gior.)116) GIOTAD 41 (0 vitt., 2 gior.)117) Tutto Dritto 41 (0 vitt., 2 gior.)118) GuestingWho 41 (0 vitt., 2 gior.)119) robi01 41 (0 vitt., 2 gior.)120) Dennis 41 (0 vitt., 2 gior.)121) Jason 41 (0 vitt., 2 gior.)122) Cibrario 41 (0 vitt., 2 gior.)123) Damatra 41 (0 vitt., 2 gior.)124) Aky 41 (0 vitt., 2 gior.)125) manuel89 40 (0 vitt., 2 gior.)126) ricciolibelli 40 (0 vitt., 2 gior.)127) BigLebowski 40 (0 vitt., 2 gior.)128) italtennis 40 (0 vitt., 2 gior.)129) piet64 40 (0 vitt., 2 gior.)130) Lo Scriba 40 (0 vitt., 2 gior.)131) trebaldi 40 (0 vitt., 2 gior.)132) zawix 40 (0 vitt., 2 gior.)133) Barney 39 (0 vitt., 2 gior.)134) robba4 39 (0 vitt., 2 gior.)135) gaga84 39 (0 vitt., 2 gior.)136) Pikario Furioso 39 (0 vitt., 2 gior.)137) halilovic a. 39 (0 vitt., 2 gior.)138) Marco M. 39 (0 vitt., 2 gior.)139) Molto Pollo 39 (0 vitt., 2 gior.)140) mascagni17 39 (0 vitt., 2 gior.)141) lele83 39 (0 vitt., 2 gior.)142) Forbis1967 39 (0 vitt., 2 gior.)143) kaishaku 38 (0 vitt., 2 gior.)144) broom 38 (0 vitt., 2 gior.)145) Alfredo 38 (0 vitt., 2 gior.)146) Bas 38 (0 vitt., 2 gior.)147) digeritor 38 (0 vitt., 2 gior.)148) juhu59 38 (0 vitt., 2 gior.)149) AndiRafa11 38 (0 vitt., 2 gior.)150) gimaxx75 38 (0 vitt., 2 gior.)151) Massi 38 (0 vitt., 2 gior.)152) Pippolivetennis 38 (0 vitt., 2 gior.)153) Il GUEst 38 (0 vitt., 2 gior.)154) true-tone 37 (0 vitt., 2 gior.)155) renzopii 37 (0 vitt., 2 gior.)156) quandosmettesinnervendolatv 37 (0 vitt., 2 gior.)157) Erca70 36 (0 vitt., 2 gior.)158) il capitano 36 (0 vitt., 2 gior.)159) Fufu 36 (0 vitt., 2 gior.)160) Paolo64 36 (0 vitt., 2 gior.)161) Supporter dei poeti estinti 36 (0 vitt., 2 gior.)162) Fede99 36 (0 vitt., 2 gior.)163) pafort 35 (0 vitt., 2 gior.)164) Remandrew 35 (0 vitt., 2 gior.)165) Paky 71 35 (0 vitt., 2 gior.)166) Max1966 35 (0 vitt., 2 gior.)167) andre84 34 (0 vitt., 1 gior.)168) Costamar 34 (0 vitt., 2 gior.)169) Irlandero 34 (0 vitt., 2 gior.)170) Pino_ 34 (0 vitt., 2 gior.)171) luneros 34 (0 vitt., 2 gior.)172) Tennisforever 34 (0 vitt., 2 gior.)173) sponghi 33 (0 vitt., 1 gior.)174) Billy74 33 (0 vitt., 1 gior.)175) Inox 33 (0 vitt., 2 gior.)176) argentorosa 32 (0 vitt., 1 gior.)177) Leftwing13 32 (0 vitt., 2 gior.)178) Aleksei 32 (0 vitt., 1 gior.)179) maverikkk 31 (0 vitt., 2 gior.)180) Sinner@Raducanu 31 (0 vitt., 1 gior.)181) Barabbao 31 (0 vitt., 1 gior.)182) Gianpas 31 (0 vitt., 1 gior.)183) Alberto Rossi 31 (0 vitt., 1 gior.)184) Silvio74 31 (0 vitt., 1 gior.)185) The Tiger 31 (0 vitt., 1 gior.)186) vortice 30 (0 vitt., 2 gior.)187) liborio450 30 (0 vitt., 2 gior.)188) pietro2006 29 (0 vitt., 1 gior.)189) Tizio 29 (0 vitt., 1 gior.)190) Canguro 29 (0 vitt., 1 gior.)191) Forza ragazzi 29 (0 vitt., 1 gior.)192) Kenobi 29 (0 vitt., 1 gior.)193) Tennis83 29 (0 vitt., 1 gior.)194) He 29 (0 vitt., 2 gior.)195) Psyco Fogna 28 (0 vitt., 1 gior.)196) Andrea Sonego 28 (0 vitt., 1 gior.)197) Er Doge der Tor Pignattara 28 (0 vitt., 1 gior.)198) Sottile 27 (0 vitt., 1 gior.)199) Ciupaciupa 27 (0 vitt., 1 gior.)200) Paolo1704 27 (0 vitt., 1 gior.)201) Luca96 26 (0 vitt., 1 gior.)202) mimmo0179 26 (0 vitt., 1 gior.)203) Ice Man 26 (0 vitt., 2 gior.)204) RHCP 26 (0 vitt., 1 gior.)205) Al9000 26 (0 vitt., 1 gior.)206) riccardo.tondolo 26 (0 vitt., 1 gior.)207) ska 25 (0 vitt., 1 gior.)208) JeanRenoir 25 (0 vitt., 1 gior.)209) tacchino freddo 24 (0 vitt., 1 gior.)210) DANCAS 24 (0 vitt., 1 gior.)211) Razzotto 24 (0 vitt., 1 gior.)212) Xanilenka 24 (0 vitt., 1 gior.)213) Loros28 24 (0 vitt., 1 gior.)214) MikeVika 24 (0 vitt., 1 gior.)215) bgiampa 22 (0 vitt., 1 gior.)216) artis1971 21 (0 vitt., 1 gior.)217) stefano2 20 (0 vitt., 1 gior.)218) Vamos 20 (0 vitt., 1 gior.)219) livornografo 20 (0 vitt., 1 gior.)220) patrick 20 (0 vitt., 1 gior.)221) mikron 20 (0 vitt., 1 gior.)222) Bagel 20 (0 vitt., 1 gior.)223) Sartila 19 (0 vitt., 1 gior.)224) zedarioz 18 (0 vitt., 1 gior.)225) Eman32 18 (0 vitt., 1 gior.)226) Alessio89 18 (0 vitt., 1 gior.)227) Capitano70 18 (0 vitt., 1 gior.)228) Sinneriano_doc 18 (0 vitt., 1 gior.)229) Gigrobot 18 (0 vitt., 1 gior.)230) therocket 17 (0 vitt., 1 gior.)231) leonealfa 17 (0 vitt., 1 gior.)232) Lenci2 17 (0 vitt., 1 gior.)233) Etnatracker 17 (0 vitt., 1 gior.)234) ibson 16 (0 vitt., 1 gior.)235) Andreas Seppi 15 (0 vitt., 1 gior.)236) USOPEN2011 15 (0 vitt., 1 gior.)237) king_scipion66 15 (0 vitt., 1 gior.)238) Lory99 15 (0 vitt., 1 gior.)239) Trap 15 (0 vitt., 1 gior.)240) tripwood 15 (0 vitt., 1 gior.)241) Viri 15 (0 vitt., 1 gior.)242) Alex77 15 (0 vitt., 1 gior.)243) Max966 15 (0 vitt., 1 gior.)244) Luigi 70 15 (0 vitt., 1 gior.)245) Mattia 97 14 (0 vitt., 1 gior.)246) guido Guest 14 (0 vitt., 1 gior.)247) pluki07 14 (0 vitt., 1 gior.)248) miky85 12 (0 vitt., 1 gior.)249) Cabri 12 (0 vitt., 1 gior.)250) Rovescio al tramonto 12 (0 vitt., 1 gior.)Visualizza la classifica completa
3 commenti
No, sta dicendo che non segue il doppio.
Mi stai dicendo che non conosci Mecarelli e Paldanius?
Il gioco sta diventando difficile.
Alcuni pronostici li ho messi a caso.