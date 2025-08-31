Genova, qualificazioni: ritiro per Vasami a causa di gastroenterite

Le qualificazioni del torneo di Genova perdono uno dei protagonisti annunciati. Jacopo Vasami è stato costretto al ritiro a causa di una gastroenterite.

Un problema fisico improvviso ha dunque impedito al giocatore di scendere in campo e competere per un posto nel tabellone principale.

Un vero peccato, considerando l’occasione importante che rappresentano le qualificazioni del torneo ligure, sempre molto seguite dal pubblico locale e dagli appassionati.