Genova, qualificazioni: ritiro per Vasami a causa di gastroenterite
Le qualificazioni del torneo di Genova perdono uno dei protagonisti annunciati. Jacopo Vasami è stato costretto al ritiro a causa di una gastroenterite.
Un problema fisico improvviso ha dunque impedito al giocatore di scendere in campo e competere per un posto nel tabellone principale.
Un vero peccato, considerando l’occasione importante che rappresentano le qualificazioni del torneo ligure, sempre molto seguite dal pubblico locale e dagli appassionati.
TAG: Jacopo Vasamì
