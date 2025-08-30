US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 30 Agosto 2025
30/08/2025 09:05 3 commenti
M25 Sion – Semi-final
[1] Patrick Zahraj vs [3] Alexander Weis Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Forli – Final
[1] Giovanni Oradini vs [7] Samuele Pieri ore 10:30
ITF M15 Forli - 2025-08-24T00:00:00Z
Samuele Pieri
30
6
1
Giovanni Oradini•
30
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Giovanni Oradini
15-15
15-30
30-30
1-0
Samuele Pieri
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Giovanni Oradini
0-15
0-30
5-1 → 6-1
Samuele Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Giovanni Oradini
15-0
15-15
15-30
30-40
3-1 → 4-1
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
2-1 → 3-1
Giovanni Oradini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Samuele Pieri
30-15
0-1 → 1-1
Giovanni Oradini
30-0
0-0 → 0-1
W50 Oldenzaal – Semi-final
Josy Daems vs [3] Silvia Ambrosio ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Bytom – Semi-final
[3] Tyra Caterina Grant vs Katarina Zavatska ore 11:00
ITF W50 Bytom - 2025-08-25T00:00:00Z
Katarina Zavatska
0
1
1
Tyra Caterina Grant•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
1-2
Katarina Zavatska
0-30
0-40
15-40
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
15-0
40-15
1-0 → 1-1
Katarina Zavatska
15-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Tyra Caterina Grant
30-0
30-15
40-15
1-5 → 1-6
Katarina Zavatska
15-0
40-0
40-15
40-0
0-5 → 1-5
Tyra Caterina Grant
0-4 → 0-5
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
40-0
0-2 → 0-3
Katarina Zavatska
0-15
15-30
30-40
0-1 → 0-2
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
30-15
30-40
A-40
0-0 → 0-1
W35 Trieste – Final
[7] Samira De stefano vs Jennifer Ruggeri ore 12:00
ITF W35 Trieste - 2025-08-24T00:00:00Z
Samira De Stefano
0
3
Jennifer Ruggeri•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Ruggeri
3-2
Samira De Stefano
15-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Jennifer Ruggeri
15-0
15-30
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Samira De Stefano
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Samira De Stefano
15-0
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
3 commenti
Tyra si avvicina a grandi passi verso la top 200 : con il raggiungimento di questa finale è già n. 206, in caso di titolo sarà n. 202.
Brava tyra.
Forza italiane.