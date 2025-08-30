Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 30 Agosto 2025

30/08/2025 09:05 3 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

SUI M25 Sion – Semi-final
[1] Patrick Zahraj GER vs [3] Alexander Weis ITA Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare




ITA M15 Forli – Final
[1] Giovanni Oradini ITA vs [7] Samuele Pieri ITA ore 10:30
ITF M15 Forli - 2025-08-24T00:00:00Z
Samuele Pieri
30
6
1
Giovanni Oradini
30
1
0
Mostra dettagli




NED W50 Oldenzaal – Semi-final
Josy Daems GER vs [3] Silvia Ambrosio ITA ore 13:00
Il match deve ancora iniziare




POL W50 Bytom – Semi-final
[3] Tyra Caterina Grant ITA vs Katarina Zavatska UKR ore 11:00
ITF W50 Bytom - 2025-08-25T00:00:00Z
Katarina Zavatska
0
1
1
Tyra Caterina Grant
0
6
2
Mostra dettagli




ITA W35 Trieste – Final
[7] Samira De stefano ITA vs Jennifer Ruggeri ITA ore 12:00
ITF W35 Trieste - 2025-08-24T00:00:00Z
Samira De Stefano
0
3
Jennifer Ruggeri
0
2
Mostra dettagli

TAG: ,

3 commenti

Silvio74 (Guest) 30-08-2025 12:27

Tyra si avvicina a grandi passi verso la top 200 : con il raggiungimento di questa finale è già n. 206, in caso di titolo sarà n. 202.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 30-08-2025 11:56

Brava tyra.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 30-08-2025 11:12

Forza italiane.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!