Us Open: Il programma completo di Giovedì 28 Agosto 2025. In campo in singolare Sinner, Musetti e Cobolli

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

S. Lamens vs I. Swiatek

J. Sinner vs A. Popyrin

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

D. Vekic vs C. Gauff

N. Borges vs T. Paul

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Musetti vs D. Goffin

H. Baptiste vs N. Osaka

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Zverev vs J. Fearnley

A. Anisimova vs M. Joint

Grandstand – Ore: 17:00

T. Boyer vs A. Rublev

S. Cirstea vs K. Muchova

S. Tsitsipas vs D. Altmaier

Stadium 17 – Ore: 17:00

B. Haddad Maia vs V. Golubic

J. Brooksby vs F. Cobolli

D. Kasatkina vs K. Rakhimova

S. Mochizuki vs A. de Minaur

Court 5 – Ore: 17:00

L. Noskova vs E. Lys

L. Riedi vs F. Cerundolo

R. Zarazua vs D. Parry

R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime

Court 6 – Ore: 17:00

M. Frech vs P. Stearns

Court 7 – Ore: 17:00

M. Sakkari vs A. Bondar

V. Royer vs D. Shapovalov

G. Diallo vs J. Munar

Court 10 – Ore: 17:00

A. Walton vs C. Wong

A. Zakharova vs L. Siegemund

Court 11 – Ore: 17:00

E. Alexandrova vs X. Wang

K. Khachanov vs K. Majchrzak

J. Cristian vs A. Krueger

A. Bublik vs T. Schoolkate

Court 12 – Ore: 17:00

A. Kalinskaya vs Y. Putintseva

Z. Sonmez vs M. Kostyuk