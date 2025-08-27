Us Open: Il programma completo di Giovedì 28 Agosto 2025. In campo in singolare Sinner, Musetti e Cobolli
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens vs I. Swiatek
J. Sinner vs A. Popyrin
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic vs C. Gauff
N. Borges vs T. Paul
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs D. Goffin
H. Baptiste vs N. Osaka
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev vs J. Fearnley
A. Anisimova vs M. Joint
Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer vs A. Rublev
S. Cirstea vs K. Muchova
S. Tsitsipas vs D. Altmaier
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia vs V. Golubic
J. Brooksby vs F. Cobolli
D. Kasatkina vs K. Rakhimova
S. Mochizuki vs A. de Minaur
Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova vs E. Lys
L. Riedi vs F. Cerundolo
R. Zarazua vs D. Parry
R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime
Court 6 – Ore: 17:00
M. Frech vs P. Stearns
Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari vs A. Bondar
V. Royer vs D. Shapovalov
G. Diallo vs J. Munar
Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton vs C. Wong
A. Zakharova vs L. Siegemund
Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang
K. Khachanov vs K. Majchrzak
J. Cristian vs A. Krueger
A. Bublik vs T. Schoolkate
Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva
Z. Sonmez vs M. Kostyuk
