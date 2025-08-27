Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma completo di Giovedì 28 Agosto 2025. In campo in singolare Sinner, Musetti e Cobolli

27/08/2025 20:35 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens NED vs I. Swiatek POL
J. Sinner ITA vs A. Popyrin AUS

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic CRO vs C. Gauff USA
N. Borges POR vs T. Paul USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs D. Goffin BEL
H. Baptiste USA vs N. Osaka JPN

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev GER vs J. Fearnley GBR
A. Anisimova USA vs M. Joint AUS

Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer USA vs A. Rublev
S. Cirstea ROU vs K. Muchova CZE
S. Tsitsipas GRE vs D. Altmaier GER

Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia BRA vs V. Golubic SUI
J. Brooksby USA vs F. Cobolli ITA
D. Kasatkina AUS vs K. Rakhimova
S. Mochizuki JPN vs A. de Minaur AUS

Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova CZE vs E. Lys GER
L. Riedi SUI vs F. Cerundolo ARG
R. Zarazua MEX vs D. Parry FRA
R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime CAN

Court 6 – Ore: 17:00
M. Frech POL vs P. Stearns USA

Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari GRE vs A. Bondar HUN
V. Royer FRA vs D. Shapovalov CAN
G. Diallo CAN vs J. Munar ESP

Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton AUS vs C. Wong HKG
A. Zakharova vs L. Siegemund GER

Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang CHN
K. Khachanov vs K. Majchrzak POL
J. Cristian ROU vs A. Krueger USA
A. Bublik KAZ vs T. Schoolkate AUS

Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva KAZ
Z. Sonmez TUR vs M. Kostyuk UKR

Pat (Guest) 27-08-2025 21:13

Come al solito quasi tutti in contemporanea.

 3
Pat (Guest) 27-08-2025 21:13

Come al solito quasi tutti in contemporanea.

 2
piper 27-08-2025 20:43

@ Marco M.
Male per te questi orari per vedere i nostri.

 1
