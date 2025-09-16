Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Pechino e Tokyo: Entry list Md e Qualificazioni. Berrettini si cancella da Pechino. Vuole giocare Tokyo
16/09/2025 23:21 29 commenti
Beijing 🇨🇳 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio giovedì, finale mercoledì
Tokyo 🇯🇵 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Pechino (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21
Main Draw (cut off: 49 - Data entry list: 25/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 8. A. de Minaur
- 9. K. Khachanov
- 10. L. Musetti
- 13. D. Medvedev
- 15. A. Rublev
- 16. J. Mensik
- 18. A. Davidovich Fokina
- 19. F. Cerundolo
- 24. A. Bublik
- 26. F. Cobolli
- 28. S. Tsitsipas
- 30. T. Griekspoor
- 35. C. Norrie
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 40. C. Moutet
- 42. M. Kecmanovic
- 43. C. Ugo Carabelli
- 46. L. Sonego
- 47. R. Bautista Agut
- 49. G. Monfils
Alternates
- 1. L. Tien (50)
- 2. B. Bonzi (51)
- 3. J. Brooksby (52)*pr
- 4. F. Marozsan (53)
- 5. F. Comesana (54)
- 6. H. Medjedovic (57)
- 7. T. Martin Etc (59)
- 8. D. Dzumhur (61)
- 9. M. Cilic (62)
- 10. M. Fucsovics (63)
- 11. M. Arnaldi (64)
- 12. M. Bellucci (65)
- 13. P. Martinez (66)
- 14. R. Opelka (67)
- 15. T. Atmane (69)
- 16. Q. Halys (70)
- 17. A. Kovacevic (71)
- 18. L. Djere (72)
- 19. B. van de Zan (73)
- 20. Y. Bu (74)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Pechino (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 50. L. Tien
- 51. B. Bonzi
- 52. M. Berrettini
- 53. F. Marozsan
- 61. D. Dzumhur
- 62. M. Cilic
- 66. P. Martinez
- 69. T. Atmane
- 70. Q. Halys
- 72. L. Djere
- 73. B. van de Zandschulp
- 74. Y. Bu
- 77. A. Mannarino
Alternates
- 1. A. Cazaux (79)
- 2. D. Goffin (80)
- 3. A. Rinderknec (82)
- 4. J. de Jong (83)
- 5. A. Walton (85)
- 6. L. Nardi (86)
- 7. J. Manuel Cer (88)
- 8. A. Shevchenko (91)
- 9. F. Misolic (93)
- 10. A. Vukic (95)
- 11. T. Schoolkate (96)
- 12. N. Basavaredd (104)
- 13. O. Virtanen (123)
- 14. S. Napolitano (160)*pr
- 15. T. Daniel (166)
- 16. J. McCabe (176)
- 17. Z. Zhang (190)
- 18. B. Zhukayev (191)
- 19. Y. Wu (211)
- 20. V. Vacherot (216)
- 21. V. Sachko (217)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Tokyo (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21
Main Draw (cut off: 122 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 2. C. Alcaraz
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. B. Shelton
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 17. F. Tiafoe
- 21. J. Lehecka
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 29. D. Shapovalov
- 31. B. Nakashima
- 32. A. Michelsen
- 33. G. Diallo
- 34. L. Darderi
- 36. A. Popyrin
- 39. S. Baez
- 41. N. Borges
- 44. J. Munar
- 48. Z. Bergs
- 58. J. Thompson
- 75. S. Korda
- 122. A. Tabilo
- 0. (WC) K. Nishikori
Alternates
- 1. B. Bonzi (51)
- 2. M. Berrettini (52)
- 3. J. Brooksby (52)*pr
- 4. F. Marozsan (53)
- 5. M. Giron (55)
- 6. D. Altmaier (56)
- 7. H. Medjedovic (57)
- 8. T. Martin Etc (59)
- 9. D. Dzumhur (61)
- 10. M. Cilic (62)
- 11. M. Fucsovics (63)
- 12. M. Arnaldi (64)
- 13. M. Bellucci (65)
- 14. P. Martinez (66)
- 15. R. Opelka (67)
- 16. Q. Halys (70)
- 17. A. Kovacevic (71)
- 18. B. van de Zan (73)
- 19. A. Mannarino (77)
- 20. M. Navone (78)
- 21. D. Goffin (80)
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 500 Tokyo (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 52. J. Brooksby*pr
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. H. Medjedovic
- 59. T. Martin Etcheverry
- 60. J. Fearnley
- 63. M. Fucsovics
- 64. M. Arnaldi
- 65. M. Bellucci
- 67. R. Opelka
- 71. A. Kovacevic
- 76. K. Majchrzak
- 78. M. Navone
Alternates
- 1. C. O'Connell (81)
- 2. E. Quinn (84)
- 3. A. Walton (85)
- 4. L. Nardi (86)
- 5. J. Manuel Cer (88)
- 6. F. Misolic (93)
- 7. A. Vukic (95)
- 8. T. Schoolkate (96)
- 9. N. Basavaredd (104)
- 10. S. Mochizuki (112)
- 11. M. Mmoh (117)*pr
- 12. O. Virtanen (123)
- 13. Y. Watanuki (148)
- 14. Y. Nishioka (149)
- 15. S. Napolitano (160)*pr
- 16. T. Daniel (166)
- 17. J. McCabe (176)
- 18. B. Zhukayev (191)
- 19. R. Sakamoto (197)
- 20. S. Shimabukur (198)
- 21. V. Vacherot (216)
- 22. V. Sachko (217)
- 23. R. Noguchi (219)
Il torneo con maggior tradizione è quello giapponese: mia grossa delusione per la scelta di Musetti e Sonego di andare in Cina.
Meno male che Bellucci optò per il Sol Levante.
Spero che anche Berrettini, qualora gli si aprissero le porte di ambedue i tornei, vada a Tòchio; ma l’iscrizione sua alle qualificazioni per Pechino mi fa immaginare il contrario: peccato.
Se è questo qui
Non fu censurato.
Alle volte i tempi per la pubblicazione si allungano: meglio aver prudente pazienza pria di reclamare.
Berrettini si deve resettare come un PC per trovare forma.
@ Max66 (#4468600)
Difficile che Sinner e Alcaraz facciano un 500 indoor subito dopo il 6 Kings. Sicuramente andranno in Asia per fare sia il 500 sia il Masters di Shanghai, poi esibizione araba, una settimana off, il Masters di Parigi, un’altra settimana di pausa, le Finals di Torino e la Davis a Bologna per chiudere la stagione.
@ Detuqueridapresencia (#4468608)
AHAHAHAHAHAHAH!!!!! 🙂 🙂
Al contrario, scegliendo Tokyo (che è pure un 500) aumenta la probabilità di difendere i 500 punti dell’anno scorso, visto che Sinner è nell’altro torneo
Tu sì che sai fare i conti.
non hai ancora capito che ogni tanto i server fanno i capricci ?
non sei stufo di fare la vittima?
Cioè siete riusciti a censurarmi anche un post dove chiedevo come funziona in pratica l’iscrizione a due 500 contemporanei? Suvvia…
in realtà non è proprio così perchè non scegliendo lo stesso torneo di Sinner ha più facilità a difenderli.. certo che però d’altro canto rinuncia alla possibilità di “bloccarlo”, diciamo che fa “melina”.
è sicuramente una scelta frutto di calcoli da ragionieri per la classifica o per il portafogli
Comunque arriverà a Tokyo abbastanza cotto: dopo New York coppa Davis in spagna poi torna in America a S. Francisco per la Laver e poi attraverserà il pacifico.
Per me darà forfait
Carlos alla furiosa lotta per #1, si sobbarca anche lo spostamento aereo tra Tokyo e Shangai pur di fare 500 punti senza Jannik.
Anche Thompson. Capito, grazie per la delucidazione
@ Giuseppe (#4468583)
Dato che gioca a Tokyo non cambia assolutamente nulla. Matematica di prima elementare…
Sfida a distanza, e secondo me senza pretese ne dall uno ne dall altro. Magari si “fanno” fare fuori tutti e due ai quarti, se non prima.
Boh, a me divertono ste cose.
Ma come funziona in questo caso? Due 500 contemporaneamente. ..si mettono d’accordo? Chiedo per me
@ Max66 (#4468605)
e ovviamente Riad e non Rabat, non eccello in geografia, sorry
Ma che ce frega de Sinner e Alcaraz!
L’unica VERA notizia sarebbe
MA ‘NDO KZ GIOCA kYRGIOS???
Perché strana? Se vince Tokyo sempre 500 sono.
@ Max66 (#4468600)
dimenticavo Parigi Bercy, un mille su cemento indoor dove Jannik partirebbe favorito…
Chissenefrega della davis….ha già dato…..anche basta
Korda e Tabilo sono committment players per il 2025.
Pertanto possono partecipare in tornei 500 anche senza avere la classifica per farlo.
@ Giuseppe (#4468583)
il problema è che voi non capite che Alcaraz e Sinner sono due campionissimi e non stanno certo lì a fare i conti della serva.. sanno ormai bene che più di due tre tornei di fila non li reggono, poi devono recuperare, a livello fisico e mentale… comunque Tokyo è un 500, e si gioca in Asia in contemporanea con Pechino, e Alcaraz partirà favorito… piuttosto dubito che Sinner giocherà a Pechino: se dovesse vincere gli US Open, avrebbe giusto un paio di settimane per recuperare e poi Pechino, Shanghai, l’esibizione milionaria a Rabat, Vienna, Torino e finali Davis, senza alcuna sosta… ovvio che almeno un paio di appuntamenti li salta, credo proprio Pechino e Vienna, che sono tornei minori (ai tre milioni di Rabat non rinuncia certo, e nessuno di noi lo farebbe..), li salterà, purtroppo temo che salterà anche la Davis se dovesse arrivare in fondo a Parigi e Torino
@ Giuseppe (#4468583)
Non cambia nulla, sempre difende 500 punti
Guarda che li scarta comunque. Solo che così, senza Sinner, ha più possibilità di farne 500 per finire l’hanno al n. 1. Scelta molto tattica.
Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy
Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!