ATP 500 Pechino e Tokyo: Entry list Md e Qualificazioni. Berrettini si cancella da Pechino. Vuole giocare Tokyo

16/09/2025 23:21 29 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Beijing 🇨🇳 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio giovedì, finale mercoledì
Tokyo 🇯🇵 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì

ATP 500 Pechino (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21

Main Draw (cut off: 49 - Data entry list: 25/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 8. A. de Minaur
  • 9. K. Khachanov
  • 10. L. Musetti
  • 13. D. Medvedev
  • 15. A. Rublev
  • 16. J. Mensik
  • 18. A. Davidovich Fokina
  • 19. F. Cerundolo
  • 24. A. Bublik
  • 26. F. Cobolli
  • 28. S. Tsitsipas
  • 30. T. Griekspoor
  • 35. C. Norrie
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 40. C. Moutet
  • 42. M. Kecmanovic
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 46. L. Sonego
  • 47. R. Bautista Agut
  • 49. G. Monfils
Alternates

  • 1. L. Tien (50)
  • 2. B. Bonzi (51)
  • 3. J. Brooksby (52)*pr
  • 4. F. Marozsan (53)
  • 5. F. Comesana (54)
  • 6. H. Medjedovic (57)
  • 7. T. Martin Etc (59)
  • 8. D. Dzumhur (61)
  • 9. M. Cilic (62)
  • 10. M. Fucsovics (63)
  • 11. M. Arnaldi (64)
  • 12. M. Bellucci (65)
  • 13. P. Martinez (66)
  • 14. R. Opelka (67)
  • 15. T. Atmane (69)
  • 16. Q. Halys (70)
  • 17. A. Kovacevic (71)
  • 18. L. Djere (72)
  • 19. B. van de Zan (73)
  • 20. Y. Bu (74)
ATP 500 Pechino (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 50. L. Tien
  • 51. B. Bonzi
  • 52. M. Berrettini
  • 53. F. Marozsan
  • 61. D. Dzumhur
  • 62. M. Cilic
  • 66. P. Martinez
  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 72. L. Djere
  • 73. B. van de Zandschulp
  • 74. Y. Bu
  • 77. A. Mannarino
Alternates

  • 1. A. Cazaux (79)
  • 2. D. Goffin (80)
  • 3. A. Rinderknec (82)
  • 4. J. de Jong (83)
  • 5. A. Walton (85)
  • 6. L. Nardi (86)
  • 7. J. Manuel Cer (88)
  • 8. A. Shevchenko (91)
  • 9. F. Misolic (93)
  • 10. A. Vukic (95)
  • 11. T. Schoolkate (96)
  • 12. N. Basavaredd (104)
  • 13. O. Virtanen (123)
  • 14. S. Napolitano (160)*pr
  • 15. T. Daniel (166)
  • 16. J. McCabe (176)
  • 17. Z. Zhang (190)
  • 18. B. Zhukayev (191)
  • 19. Y. Wu (211)
  • 20. V. Vacherot (216)
  • 21. V. Sachko (217)

ATP 500 Tokyo (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21

Main Draw (cut off: 122 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 2. C. Alcaraz
  • 4. T. Fritz
  • 5. J. Draper
  • 6. B. Shelton
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 17. F. Tiafoe
  • 21. J. Lehecka
  • 22. T. Machac
  • 23. U. Humbert
  • 29. D. Shapovalov
  • 31. B. Nakashima
  • 32. A. Michelsen
  • 33. G. Diallo
  • 34. L. Darderi
  • 36. A. Popyrin
  • 39. S. Baez
  • 41. N. Borges
  • 44. J. Munar
  • 48. Z. Bergs
  • 58. J. Thompson
  • 75. S. Korda
  • 122. A. Tabilo
Alternates

  • 1. B. Bonzi (51)
  • 2. M. Berrettini (52)
  • 3. J. Brooksby (52)*pr
  • 4. F. Marozsan (53)
  • 5. M. Giron (55)
  • 6. D. Altmaier (56)
  • 7. H. Medjedovic (57)
  • 8. T. Martin Etc (59)
  • 9. D. Dzumhur (61)
  • 10. M. Cilic (62)
  • 11. M. Fucsovics (63)
  • 12. M. Arnaldi (64)
  • 13. M. Bellucci (65)
  • 14. P. Martinez (66)
  • 15. R. Opelka (67)
  • 16. Q. Halys (70)
  • 17. A. Kovacevic (71)
  • 18. B. van de Zan (73)
  • 19. A. Mannarino (77)
  • 20. M. Navone (78)
  • 21. D. Goffin (80)

ATP 500 Tokyo (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 16/09/2025 23:21

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 52. J. Brooksby*pr
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. H. Medjedovic
  • 59. T. Martin Etcheverry
  • 60. J. Fearnley
  • 63. M. Fucsovics
  • 64. M. Arnaldi
  • 65. M. Bellucci
  • 67. R. Opelka
  • 71. A. Kovacevic
  • 76. K. Majchrzak
  • 78. M. Navone
Alternates

  • 1. C. O'Connell (81)
  • 2. E. Quinn (84)
  • 3. A. Walton (85)
  • 4. L. Nardi (86)
  • 5. J. Manuel Cer (88)
  • 6. F. Misolic (93)
  • 7. A. Vukic (95)
  • 8. T. Schoolkate (96)
  • 9. N. Basavaredd (104)
  • 10. S. Mochizuki (112)
  • 11. M. Mmoh (117)*pr
  • 12. O. Virtanen (123)
  • 13. Y. Watanuki (148)
  • 14. Y. Nishioka (149)
  • 15. S. Napolitano (160)*pr
  • 16. T. Daniel (166)
  • 17. J. McCabe (176)
  • 18. B. Zhukayev (191)
  • 19. R. Sakamoto (197)
  • 20. S. Shimabukur (198)
  • 21. V. Vacherot (216)
  • 22. V. Sachko (217)
  • 23. R. Noguchi (219)
tinapica 03-09-2025 08:26

Il torneo con maggior tradizione è quello giapponese: mia grossa delusione per la scelta di Musetti e Sonego di andare in Cina.
Meno male che Bellucci optò per il Sol Levante.
Spero che anche Berrettini, qualora gli si aprissero le porte di ambedue i tornei, vada a Tòchio; ma l’iscrizione sua alle qualificazioni per Pechino mi fa immaginare il contrario: peccato.

 29
tinapica 03-09-2025 08:18

Scritto da andrewthefirst
Cioè siete riusciti a censurarmi anche un post dove chiedevo come funziona in pratica l’iscrizione a due 500 contemporanei? Suvvia…

Se è questo qui

Scritto da andrewthefirst
Ma come funziona in questo caso? Due 500 contemporaneamente. ..si mettono d’accordo? Chiedo per me

Non fu censurato.

Alle volte i tempi per la pubblicazione si allungano: meglio aver prudente pazienza pria di reclamare.

 28
mattia saracino 02-09-2025 15:39

Berrettini si deve resettare come un PC per trovare forma.

 27
JOA20 (Guest) 28-08-2025 08:37

@ Max66 (#4468600)
Difficile che Sinner e Alcaraz facciano un 500 indoor subito dopo il 6 Kings. Sicuramente andranno in Asia per fare sia il 500 sia il Masters di Shanghai, poi esibizione araba, una settimana off, il Masters di Parigi, un’altra settimana di pausa, le Finals di Torino e la Davis a Bologna per chiudere la stagione.

 26
Caronte 28-08-2025 07:06

@ Detuqueridapresencia (#4468608)

AHAHAHAHAHAHAH!!!!! 🙂 🙂

 25
MAURO (Guest) 27-08-2025 21:37

Scritto da andrewthefirst
Cioè siete riusciti a censurarmi anche un post dove chiedevo come funziona in pratica l’iscrizione a due 500 contemporanei? Suvvia…

24
Dr Ivo (Guest) 27-08-2025 20:12

Scritto da Giuseppe
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

Al contrario, scegliendo Tokyo (che è pure un 500) aumenta la probabilità di difendere i 500 punti dell’anno scorso, visto che Sinner è nell’altro torneo

 23
Pheanes (Guest) 27-08-2025 19:20

Scritto da Max66
Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy

Tu sì che sai fare i conti.

 22
renzopii 27-08-2025 18:48

Scritto da andrewthefirst
Cioè siete riusciti a censurarmi anche un post dove chiedevo come funziona in pratica l’iscrizione a due 500 contemporanei? Suvvia…

non hai ancora capito che ogni tanto i server fanno i capricci ?
non sei stufo di fare la vittima?

 21
andrewthefirst 27-08-2025 18:40

Cioè siete riusciti a censurarmi anche un post dove chiedevo come funziona in pratica l’iscrizione a due 500 contemporanei? Suvvia…

 20
l Occhio di Sauron 27-08-2025 18:18

Scritto da GuestingWho
@ Giuseppe (#4468583)
Non cambia nulla, sempre difende 500 punti

in realtà non è proprio così perchè non scegliendo lo stesso torneo di Sinner ha più facilità a difenderli.. certo che però d’altro canto rinuncia alla possibilità di “bloccarlo”, diciamo che fa “melina”.

è sicuramente una scelta frutto di calcoli da ragionieri per la classifica o per il portafogli

 19
renzopii 27-08-2025 18:09

Scritto da zedarioz

Scritto da Giuseppe
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

Guarda che li scarta comunque. Solo che così, senza Sinner, ha più possibilità di farne 500 per finire l’hanno al n. 1. Scelta molto tattica.

Comunque arriverà a Tokyo abbastanza cotto: dopo New York coppa Davis in spagna poi torna in America a S. Francisco per la Laver e poi attraverserà il pacifico.
Per me darà forfait

 18
Kenobi 27-08-2025 17:36

Carlos alla furiosa lotta per #1, si sobbarca anche lo spostamento aereo tra Tokyo e Shangai pur di fare 500 punti senza Jannik.

 17
JOA20 (Guest) 27-08-2025 17:35

Scritto da Salvo

Scritto da JOA20
Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?

Korda e Tabilo sono committment players per il 2025.
Pertanto possono partecipare in tornei 500 anche senza avere la classifica per farlo.

Anche Thompson. Capito, grazie per la delucidazione

 16
Gianluigi74 (Guest) 27-08-2025 17:32

@ Giuseppe (#4468583)

Dato che gioca a Tokyo non cambia assolutamente nulla. Matematica di prima elementare…

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 27-08-2025 17:24

Sfida a distanza, e secondo me senza pretese ne dall uno ne dall altro. Magari si “fanno” fare fuori tutti e due ai quarti, se non prima.
Boh, a me divertono ste cose.

 14
andrewthefirst 27-08-2025 17:20

Ma come funziona in questo caso? Due 500 contemporaneamente. ..si mettono d’accordo? Chiedo per me

 13
Max66 (Guest) 27-08-2025 17:16

@ Max66 (#4468605)

e ovviamente Riad e non Rabat, non eccello in geografia, sorry

 12
Detuqueridapresencia 27-08-2025 17:14

Ma che ce frega de Sinner e Alcaraz!

L’unica VERA notizia sarebbe

MA ‘NDO KZ GIOCA kYRGIOS???

 11
Silvy__89 (Guest) 27-08-2025 17:11

Scritto da Giuseppe
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

Perché strana? Se vince Tokyo sempre 500 sono.

 10
Max66 (Guest) 27-08-2025 17:11

@ Max66 (#4468600)

dimenticavo Parigi Bercy, un mille su cemento indoor dove Jannik partirebbe favorito…

 9
Onurb (Guest) 27-08-2025 17:09

Scritto da Max66
Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy

Chissenefrega della davis….ha già dato…..anche basta

 8
Salvo (Guest) 27-08-2025 17:09

Scritto da JOA20
Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?

Korda e Tabilo sono committment players per il 2025.
Pertanto possono partecipare in tornei 500 anche senza avere la classifica per farlo.

 7
Max66 (Guest) 27-08-2025 17:07

@ Giuseppe (#4468583)

il problema è che voi non capite che Alcaraz e Sinner sono due campionissimi e non stanno certo lì a fare i conti della serva.. sanno ormai bene che più di due tre tornei di fila non li reggono, poi devono recuperare, a livello fisico e mentale… comunque Tokyo è un 500, e si gioca in Asia in contemporanea con Pechino, e Alcaraz partirà favorito… piuttosto dubito che Sinner giocherà a Pechino: se dovesse vincere gli US Open, avrebbe giusto un paio di settimane per recuperare e poi Pechino, Shanghai, l’esibizione milionaria a Rabat, Vienna, Torino e finali Davis, senza alcuna sosta… ovvio che almeno un paio di appuntamenti li salta, credo proprio Pechino e Vienna, che sono tornei minori (ai tre milioni di Rabat non rinuncia certo, e nessuno di noi lo farebbe..), li salterà, purtroppo temo che salterà anche la Davis se dovesse arrivare in fondo a Parigi e Torino

 6
GuestingWho 27-08-2025 16:57

@ Giuseppe (#4468583)

Non cambia nulla, sempre difende 500 punti

 5
zedarioz 27-08-2025 16:56

Scritto da Giuseppe
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

Guarda che li scarta comunque. Solo che così, senza Sinner, ha più possibilità di farne 500 per finire l’hanno al n. 1. Scelta molto tattica.

 4
Max66 (Guest) 27-08-2025 16:43

Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy

 3
JOA20 (Guest) 27-08-2025 16:41

Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?

 2
Giuseppe (Guest) 27-08-2025 16:39

Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

 1
