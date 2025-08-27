Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Jacopo Berrettini vs Lorenzo Carboni
Stefano Travaglia vs Juan Bautista Torres
Andrej Martin / Oleg Prihodko vs Federico Arnaboldi / Jacopo Berrettini
Court 1 – ore 10:00
Andrej Martin vs Thiago Monteiro
Kilian Feldbausch / Gregoire Jacq vs Tommaso Compagnucci / Luka Mikrut
Lorenzo Carboni / Rocco Piatti vs Stefan Latinovic / Tim Ruehl
Court 2 – ore 10:00
Duje Ajdukovic vs Oleg Prihodko
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Gonzalo Bueno / Alvaro Guillen Meza vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen
CHALLENGER Manacor (Spagna) – 1° Turno, cemento
Pista 1 – ore 13:00
Otto Virtanen vs Hamish Stewart
Abdullah Shelbayh vs Daniel Rincon
Valentin Vacherot vs Martin Landaluce
Pista 2 – ore 12:00
Jakub Paul vs Benjamin Hassan
Marc-Andrea Huesler vs Adria Soriano Barrera
Norbert Gombos vs Alberto Barroso Campos
David Pichler / Jurij Rodionov vs Marek Gengel / David Poljak
Pista 3 – ore 12:00
Eliakim Coulibaly vs Marek Gengel
Daniel Masur vs Saba Purtseladze
Matteo Martineau / Harold Mayot vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Benjamin Hassan / Andreas Mies vs Juan Jose Bianchi / Saba Purtseladze
Pista 4 – ore 12:00
Edas Butvilas vs Michael Geerts
Matteo Martineau vs Jurij Rodionov
Stuart Parker vs John Echeverria
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta
CENTRAL – ore 11:30
Alex Barrena vs Nicolas Alvarez Varona
Gilles Arnaud Bailly vs Pedro Araujo (Non prima 14:00)
Alejandro Moro Canas vs Genaro Alberto Olivieri
Tomas Serrano Luis / Tiago Torres vs Mats Hermans / Mili Poljicak
COURT 1 – ore 13:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Matej Dodig
Francisco Rocha / Henrique Rocha vs Alex Barrena / Carlos Sanchez Jover (Non prima 15:00)
COURT 2 – ore 13:00
Sekou Bangoura / David Vega Hernandez vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
Alex Martinez / Jamie Vance vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Alex Hernandez / Dan Martin vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 2° Turno, cemento
