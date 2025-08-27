Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

27/08/2025 07:54 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
ITA CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Jacopo Berrettini ITA vs Lorenzo Carboni ITA
Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK / Oleg Prihodko UKR vs Federico Arnaboldi ITA / Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Andrej Martin SVK vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI / Gregoire Jacq FRA vs Tommaso Compagnucci ITA / Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni ITA / Rocco Piatti ITA vs Stefan Latinovic SRB / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Duje Ajdukovic CRO vs Oleg Prihodko UKR
Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER / Alvaro Guillen Meza ECU vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – 1° Turno, cemento

Pista 1 – ore 13:00
Otto Virtanen FIN vs Hamish Stewart GBR
Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 12:00
Jakub Paul SUI vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Marek Gengel CZE / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 12:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA / Harold Mayot FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN / Andreas Mies GER vs Juan Jose Bianchi VEN / Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 12:00
Edas Butvilas LTU vs Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Stuart Parker GBR vs John Echeverria ESP

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

CENTRAL – ore 11:30
Alex Barrena ARG vs Nicolas Alvarez Varona ESP
Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Pedro Araujo POR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Tomas Serrano Luis POR / Tiago Torres POR vs Mats Hermans NED / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 13:00
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR / Henrique Rocha POR vs Alex Barrena ARG / Carlos Sanchez Jover ESP (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 13:00
Sekou Bangoura USA / David Vega Hernandez ESP vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Alex Martinez ESP / Jamie Vance USA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Dan Martin CAN vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 2° Turno, cemento

In attesa…

