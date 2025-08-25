US Open – Caos Medvedev: urla al giudice di sedia, show col pubblico e sconfitta con Bonzi. Medvedev: “Non ero arrabbiato col fotografo, ma con la decisione. A giocatori come me, Kyrgios, Bublik o Opelka ci multano più degli altri, forse perché non piacciamo troppo” (Video dell’episodio)

Uno spettacolo tanto folle quanto surreale quello andato in scena al Louis Armstrong Stadium durante il primo turno degli US Open 2025, con protagonista Daniil Medvedev. Il russo, già nervoso per una stagione Slam disastrosa (una sola vittoria complessiva prima di New York), ha perso al quinto set contro Benjamin Bonzi, ma non prima di trasformare la partita in un vero teatro di tensione, polemiche e gesti clamorosi.

L’episodio del fotografo e l’esplosione di Medvedev

Il momento chiave è arrivato sul match point a favore di Bonzi nel terzo set. Con il francese pronto a servire la seconda, un fotografo è entrato a bordo campo, disturbando l’esecuzione. L’arbitro ha deciso di concedere una nuova prima di servizio, scatenando l’ira di Medvedev:

«Le pagano per partita, non per ora! Il giudice vuole solo andare a casa!» ha urlato il russo, rivolgendosi direttamente al giudice di sedia. Poco dopo, ha continuato: «Are you a man? Why are you shaking? What’s wrong?».

Il pubblico newyorkese, solitamente non tenero con lui, si è infiammato e ha iniziato a sostenere Medvedev, che ha alimentato la scena incitando i tifosi e regalando più volte un cuore con le mani.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve. The umpire gave Bonzi a 1st serve. Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Dal caos al ribaltone, fino al crollo

Quel momento ha ribaltato l’inerzia: Bonzi, distratto e nervoso, ha sprecato il match point, ha perso il servizio e il set al tie-break, in un’atmosfera incandescente. Medvedev ha dominato il quarto parziale con un netto 6-0, approfittando anche dei problemi fisici del francese alla gamba destra, e sembrava ormai lanciato verso la rimonta.

Ma il quinto set ha riservato nuove sorprese: tra scambi concitati e cali di tensione, Medvedev ha iniziato ad accusare crampi alla mano destra, compromettendo il servizio. Stavolta il pubblico, confuso tra i suoi gesti teatrali e il dolore reale, ha assistito al crollo del russo, che ha ricevuto un warning per time violation proprio mentre Bonzi conquistava un nuovo match point.

Con un passante spettacolare, il francese ha chiuso la sfida e si è preso la seconda vittoria consecutiva in uno Slam contro Medvedev, dopo quella di Wimbledon.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open. He’s smashing his racquet and just sitting on the court. Brutal loss to swallow. pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

L’epilogo: racchette e polemiche

Dopo il match point subito, Medvedev ha stretto la mano al rivale ma ha scaricato la frustrazione lanciando racchette al pubblico e distruggendone altre, chiudendo così una delle partite più caotiche viste negli ultimi anni a Flushing Meadows.

Le parole di Medvedev: “Non ero arrabbiato col fotografo, ma con la decisione”

A fine match, Medvedev ha provato a chiarire la situazione:

«Non ero arrabbiato col fotografo, non era nulla di speciale. Mi sono arrabbiato con la decisione: ogni volta che c’è un rumore dal pubblico tra la prima e la seconda di servizio, non viene mai concessa una nuova prima. Stavolta è successo, e quello mi ha fatto arrabbiare. In realtà, quell’episodio mi ha aiutato a rientrare in partita. È stato un momento divertente da vivere».

Sulla possibilità di aver cercato di prendere tempo, Medvedev ha negato:

«Onestamente no. Pensavo di aver perso, lui aveva match point al servizio e non l’avevo mai breakkato. Se l’arbitro non avesse detto nulla, probabilmente avrebbe fatto la seconda e vinto. Quando ha concesso la prima, ho espresso la mia frustrazione e il pubblico ha fatto il resto. Io non ho fatto nulla per rallentare, è stata la folla a cambiare l’inerzia».

Il russo ha anche scherzato sul futuro: «Mentre vivevo quel momento ho pensato: magari questo potrebbe essere il match con cui chiudere la carriera. Sarebbe un bel posto per farlo. Ma no, non oggi».

Infine, un commento sulle possibili sanzioni: «Prenderò una multa, non so quanto. A giocatori come me, Kyrgios, Bublik o Reilly Opelka ci multano più degli altri, forse perché non piacciamo troppo. Ma va bene così. Io ho solo regalato cuori al pubblico: li amo, a New York c’è sempre energia speciale».





Marco Rossi