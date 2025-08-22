ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Botic van de Zandschulp foto getty images
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Semifinali, cemento
STADIUM – ore 20:00
Joe Salisbury
/ Neal Skupski
vs Francisco Cabral
/ Lucas Miedler
Il match deve ancora iniziare
Yunchaokete Bu vs Botic van de Zandschulp (Non prima 21:00)
ATP Winston-Salem
Yunchaokete Bu
0
3
3
Botic van de Zandschulp•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
B. van de Zandschulp
1-2 → 1-3
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. van de Zandschulp
0-0 → 0-1
Sebastian Korda vs Marton Fucsovics (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Semifinali, cemento
STADIUM – ore 21:30
(1) Anna Danilina
/ (1) Aleksandra Krunic
vs Anastasia Detiuc
/ Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
Sorana Cirstea vs Anastasia Zakharova Non prima 23:30
Il match deve ancora iniziare
(2) Xinyu Wang vs Ann Li
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Semifinali, cemento
Estadio – ore 01:00
Alycia Parks
vs (3) Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
Marie Bouzkova vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 03:30
Il match deve ancora iniziare
Linda Noskova / Rebecca Sramkova vs (3) Hanyu Guo / (3) Alexandra Panova
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Forza Rebecca!!!