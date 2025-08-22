Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

22/08/2025 13:11 1 commento
Botic van de Zandschulp foto getty images
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Semifinali, cemento

STADIUM – ore 20:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT
Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 21:00)

ATP Winston-Salem
Yunchaokete Bu
0
3
3
Botic van de Zandschulp
0
6
4
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – Semifinali, cemento

STADIUM – ore 21:30
(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Anastasia Detiuc CZE / Miriam Skoch CZE
Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 23:30

Il match deve ancora iniziare

(2) Xinyu Wang CHN vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Semifinali, cemento

Estadio – ore 01:00
Alycia Parks USA vs (3) Diana Shnaider RUS
Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE / Rebecca Sramkova SVK vs (3) Hanyu Guo CHN / (3) Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare

1 commento

beta 22-08-2025 15:56

Forza Rebecca!!!

