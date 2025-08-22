US Open 2025, niente wild card per Stan Wawrinka: il campione 2016 escluso dal main draw

Stan Wawrinka non sarà al via dello US Open 2025. La decisione della USTA di non concedergli una wild card ha colto di sorpresa lo svizzero, che a 40 anni occupa la posizione numero 146 del ranking ATP e sperava di poter chiudere la carriera a Flushing Meadows, il torneo che lo vide trionfare nel 2016.

Il delusione è stata grande, sia per il giocatore che per il suo staff, convinti che il prestigio e la storia di Stan avrebbero garantito un invito. Invece, le wild card sono state distribuite a sei statunitensi (Emilio Nava, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Eliot Spizzirri, Darwin Blanch e Stefan Dostanic), a un francese (Valentin Royer) e a un australiano (Tristan Schoolkate).

Un campione che lascia il segno

Lo scorso anno Wawrinka aveva ricevuto l’invito, ma si era fermato subito contro Mattia Bellucci. Per prepararsi all’edizione 2025 aveva giocato il Challenger di Cancún, arrivando in semifinale e dimostrando di voler ancora competere. La sua esclusione ha acceso il dibattito sui social, dove molti tifosi hanno espresso rammarico per l’assenza di un campione dal rovescio a una mano entrato nella storia del tennis.

Magnus Norman, suo storico coach, ha commentato su Instagram che l’invito “era atteso”, ma che si tornerà a casa “per lavorare e tornare più forti”. Stan, pur senza dichiarazioni ufficiali, ha fatto capire la sua amarezza rilanciando una storia del CEO di Lacoste, Thierry Guibert: “Non invitato… una vergogna #USOpen. Ci mancherai Stan”.

Due pesi e due misure?

La scelta lascia perplessi se confrontata con il tabellone femminile, dove Venus Williams, a 45 anni e con pochissimo ritmo partita negli ultimi anni, ha invece ricevuto una wild card. La statunitense, due volte campionessa dello US Open (l’ultima nel 2001), debutterà contro Karolina Muchova, testa di serie numero 11.

Un trattamento diverso per due leggende del tennis: se a Venus viene data una passerella speciale davanti al pubblico di casa, a Wawrinka non è stata concessa la possibilità di un’ultima passerella a New York.





Francesco Paolo Villarico