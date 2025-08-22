Curiosità Copertina, Generica

Fognini ci prova con il tango: l’azzurro nel cast di Ballando con le stelle

22/08/2025 12:38 13 commenti
Fabio Fognini nella foto
Dal campo alla pista, la sfida continua”. Con queste parole Fabio Fognini ha annunciato ufficialmente la sua nuova avventura: l’ex tennista ligure entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre show di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

L’annuncio è arrivato tramite i social del programma, con un video che ritrae Fognini mentre palleggia in campo, ancora con la divisa da tennis, salvo poi sorprendere tutti: «Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest’anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a Ballando con le stelle. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo».

Dopo aver appeso la racchetta al chiodo, il campione azzurro – ex numero 9 del mondo e protagonista di una carriera ventennale ai massimi livelli – si prepara dunque a una nuova sfida, questa volta a ritmo di musica e ballo.

Fognini andrà ad arricchire un cast già stellare, che vede tra i protagonisti Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini con la Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.



Marco Rossi

13 commenti. Lasciane uno!

Fogazzaroj 22-08-2025 15:48

Mi ha fatto divertire e penare in questi anni…tutto sommato la prima scelta post tennis è in linea con la sua “capa gloriosa”…

 13
Guidooddounodinoi (Guest) 22-08-2025 15:36

Se non dovesse vincere dirà che in quello studio una bomba ci dovrebbero mettere!

 12
Annie3 22-08-2025 15:14

Beh, ha avuto come predecessori sportivi illustri come la Pellegrini, Maradona, Pablito Rossi, Delvecchio, Oney Tapia…soprattutto ci sono dei giudici odiosi, con cui Fabio avrà modo di sfoggiare il suo talento, questa volta con tutto il mio sostegno

 11
patric25 22-08-2025 14:52

la nuova carriera di fognini, sarà simile a quella della “simpaticissima” federica pellegrini anche no grazie, ma fognini non poteva fare l’allenatore? mah…

 10
Ospite (Guest) 22-08-2025 14:45

Scritto da Andrew92
Che finaccia

Fa benissimo.
Ha chiuso la carriera e ora incassa altrove grazie alla popolarità raggiunta.

 9
Pier no guest 22-08-2025 14:34

Pare che il giudice sarà un tale Pascal.

 8
walden 22-08-2025 14:09

Scritto da il capitano
Inizia la nuova vita del simpatico Fabio, da Ballando con le stelle a partecipare al Tale quale show, sarà un attimo!!

Almeno lui ha aspettato di finire la carriera, altri si davano allo spettacolo nel bel mezzo…

 7
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-08-2025 14:04

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
L’isolano presidente gli consegnerà il trofeo,e poi terrà la consueta conferenza stampa del trionfo…

Scritto da il capitano
Inizia la nuova vita del simpatico Fabio, da Ballando con le stelle a partecipare al Tale quale show, sarà un attimo!!

Anche lì…
Poi ci saranno l’isola dei famosi(deque????),il grande fratello,sarabanda e tutto il resto.
Chiusura a Sanremo!!!

 6
Jannik über Alles (Guest) 22-08-2025 14:03

Potevano metterlo in coppia con la Giorgi per un bel tango argentino!

Ahahahah (*-*)

 5
andrewthefirst 22-08-2025 13:37

Peccato…non avrò più occasione di vederlo…

 4
Andrew92 (Guest) 22-08-2025 13:32

Che finaccia

 3
+1: custer
Losvizzero 22-08-2025 13:32

Arriverà tra i primi, potrebbe pure vincere

 2
il capitano 22-08-2025 13:03

Inizia la nuova vita del simpatico Fabio, da Ballando con le stelle a partecipare al Tale quale show, sarà un attimo!!

 1
