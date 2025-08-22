Fognini ci prova con il tango: l’azzurro nel cast di Ballando con le stelle
Dal campo alla pista, la sfida continua”. Con queste parole Fabio Fognini ha annunciato ufficialmente la sua nuova avventura: l’ex tennista ligure entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre show di Milly Carlucci in onda su Rai 1.
L’annuncio è arrivato tramite i social del programma, con un video che ritrae Fognini mentre palleggia in campo, ancora con la divisa da tennis, salvo poi sorprendere tutti: «Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest’anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a Ballando con le stelle. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo».
Dopo aver appeso la racchetta al chiodo, il campione azzurro – ex numero 9 del mondo e protagonista di una carriera ventennale ai massimi livelli – si prepara dunque a una nuova sfida, questa volta a ritmo di musica e ballo.
Fognini andrà ad arricchire un cast già stellare, che vede tra i protagonisti Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini con la Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Fabio Fognini
Mi ha fatto divertire e penare in questi anni…tutto sommato la prima scelta post tennis è in linea con la sua “capa gloriosa”…
Se non dovesse vincere dirà che in quello studio una bomba ci dovrebbero mettere!
Beh, ha avuto come predecessori sportivi illustri come la Pellegrini, Maradona, Pablito Rossi, Delvecchio, Oney Tapia…soprattutto ci sono dei giudici odiosi, con cui Fabio avrà modo di sfoggiare il suo talento, questa volta con tutto il mio sostegno
la nuova carriera di fognini, sarà simile a quella della “simpaticissima” federica pellegrini anche no grazie, ma fognini non poteva fare l’allenatore? mah…
Fa benissimo.
Ha chiuso la carriera e ora incassa altrove grazie alla popolarità raggiunta.
Pare che il giudice sarà un tale Pascal.
Almeno lui ha aspettato di finire la carriera, altri si davano allo spettacolo nel bel mezzo…
Anche lì…
Poi ci saranno l’isola dei famosi(deque????),il grande fratello,sarabanda e tutto il resto.
Chiusura a Sanremo!!!
Potevano metterlo in coppia con la Giorgi per un bel tango argentino!
Ahahahah (*-*)
Peccato…non avrò più occasione di vederlo…
Che finaccia
Arriverà tra i primi, potrebbe pure vincere
Inizia la nuova vita del simpatico Fabio, da Ballando con le stelle a partecipare al Tale quale show, sarà un attimo!!