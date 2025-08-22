Fognini ci prova con il tango: l’azzurro nel cast di Ballando con le stelle

Dal campo alla pista, la sfida continua”. Con queste parole Fabio Fognini ha annunciato ufficialmente la sua nuova avventura: l’ex tennista ligure entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il celebre show di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

L’annuncio è arrivato tramite i social del programma, con un video che ritrae Fognini mentre palleggia in campo, ancora con la divisa da tennis, salvo poi sorprendere tutti: «Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest’anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a Ballando con le stelle. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo».

Dopo aver appeso la racchetta al chiodo, il campione azzurro – ex numero 9 del mondo e protagonista di una carriera ventennale ai massimi livelli – si prepara dunque a una nuova sfida, questa volta a ritmo di musica e ballo.

Fognini andrà ad arricchire un cast già stellare, che vede tra i protagonisti Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini con la Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.





Marco Rossi