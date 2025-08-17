Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 17 Agosto 2025

17/08/2025 08:36 5 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
F Musetti ITA/Sonego ITA – Mektic HRV/Ram USA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
SF Kudermetova RUS – Paolini ITA ore 21:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 75 Sofia 2 – terra – 🌤️
Q1 Bondioli ITA – Markov BUL 4° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare

Q1 Couacaud FRA – Agamenone ITA 4° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare



USA CH 125 Sumter – hard – ☀️
F Bellucci ITA – Shevchenko KAZ Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q1 Potenza ITA – Kountourakis GRE 3° inc. ore 9

ATP Hersonissos
Luca Potenza [1]
15
1
Ioannis Kountourakis
30
1
Mostra dettagli

Q1 Makk HUN – Giunta ITA 4° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare

Q1 Moroni ITA – Holban GRE Non prima 10:30

ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
6
6
Vladimir Holban
1
3
Vincitore: Moroni
Mostra dettagli

Q1 Castagnola ITA – Bilozertsev UKR 3° inc. ore 9

ATP Hersonissos
Luca Castagnola [6]
15
5
Nikita Bilozertsev
40
3
Mostra dettagli

Q1 Fellin ITA – Thomson GBR 4° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare



GER CH 50 Augsburg – terra – 🌤️
Q1 Guerrieri ITA – Barsukov GER Inizio 11:00

ATP Augsburg
Andrea Guerrieri [4]
0
1
6
3
Nikolai Barsukov
0
6
4
3
Mostra dettagli

Q1 Bellifemine ITA – Gadamauri BEL Inizio 11:00

ATP Augsburg
Alessandro Bellifemine
3
0
Buvaysar Gadamauri [7]
6
6
Vincitore: Gadamauri
Mostra dettagli

Q1 Uzhylovskyi UKR – Covato ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

TAG:

5 commenti

Rapa Nui (Guest) 17-08-2025 11:54

Scritto da Adrien Ouilecoup
Belloccio è un piacere guardarlo giocare, soprattutto per quelli come me che non stravedono affatto per la brutta piega che sta assumendo il tennis attuale,fatto solo di lanciatori e ribattitori alla maniera yankee mutuata dal baseball.

De gustibus… comunque all’olonese Belloccio preferisco il piacentino Bellocchio

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Adrien Ouilecoup (Guest) 17-08-2025 10:45

Scritto da Adrien Ouilecoup
Belloccio è un piacere guardarlo giocare, soprattutto per quelli come me che non stravedono affatto per la brutta piega che sta assumendo il tennis attuale,fatto solo di lanciatori e ribattitori alla maniera yankee mutuata dal baseball.

Bellucci non Belloccio,perché chiaramente non lo è.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Adrien Ouilecoup (Guest) 17-08-2025 10:43

Belloccio è un piacere guardarlo giocare, soprattutto per quelli come me che non stravedono affatto per la brutta piega che sta assumendo il tennis attuale,fatto solo di lanciatori e ribattitori alla maniera yankee mutuata dal baseball.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 17-08-2025 10:30

Forza italiani.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 17-08-2025 10:01

Bellucci gioca la finale in Carolina del Sud oggi poi dovrà correre a Winston-Salem in Carolina del Nord per debuttare domani. Forza Olonese!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro