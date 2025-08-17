Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 17 Agosto 2025

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
F Musetti /Sonego – Mektic /Ram Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌦️
SF Kudermetova – Paolini ore 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Sofia 2 – terra – 🌤️
Q1 Bondioli – Markov 4° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare
Q1 Couacaud – Agamenone 4° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Sumter – hard – ☀️
F Bellucci – Shevchenko Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q1 Potenza – Kountourakis 3° inc. ore 9
ATP Hersonissos
Luca Potenza [1]
15
1
Ioannis Kountourakis•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Kountourakis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Q1 Makk – Giunta 4° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare
Q1 Moroni – Holban Non prima 10:30
ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
6
6
Vladimir Holban
1
3
Vincitore: Moroni
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Moroni
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-2 → 4-3
V. Holban
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
V. Holban
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Holban
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Moroni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Holban
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Q1 Castagnola – Bilozertsev 3° inc. ore 9
ATP Hersonissos
Luca Castagnola [6]
15
5
Nikita Bilozertsev•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
L. Castagnola
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Castagnola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Castagnola
0-15
0-30
0-40
df
15-40
df
2-1 → 2-2
N. Bilozertsev
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
L. Castagnola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Q1 Fellin – Thomson 4° inc. ore 9
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Augsburg – terra – 🌤️
Q1 Guerrieri – Barsukov Inizio 11:00
ATP Augsburg
Andrea Guerrieri [4]
0
1
6
3
Nikolai Barsukov•
0
6
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
N. Barsukov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Barsukov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Barsukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
A. Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Bellifemine – Gadamauri Inizio 11:00
ATP Augsburg
Alessandro Bellifemine
3
0
Buvaysar Gadamauri [7]
6
6
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
A. Bellifemine
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
A. Bellifemine
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
A. Bellifemine
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-5 → 3-6
A. Bellifemine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
A. Bellifemine
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
B. Gadamauri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Bellifemine
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q1 Uzhylovskyi – Covato 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
De gustibus… comunque all’olonese Belloccio preferisco il piacentino Bellocchio
Bellucci non Belloccio,perché chiaramente non lo è.
Belloccio è un piacere guardarlo giocare, soprattutto per quelli come me che non stravedono affatto per la brutta piega che sta assumendo il tennis attuale,fatto solo di lanciatori e ribattitori alla maniera yankee mutuata dal baseball.
Forza italiani.
Bellucci gioca la finale in Carolina del Sud oggi poi dovrà correre a Winston-Salem in Carolina del Nord per debuttare domani. Forza Olonese!