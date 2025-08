Taylor Fritz accende il dibattito: “A Toronto tennis penalizzato da palle e superfici” (Video)

Taylor Fritz ha lasciato il segno in conferenza stampa dopo aver conquistato gli ottavi di finale al Masters 1000 di Toronto 2025, regalando agli addetti ai lavori una delle analisi più oneste e profonde del momento che vive il tennis, e in particolare di ciò che sta accadendo quest’anno sui campi canadesi. L’americano, tra i favoriti per il titolo, non si è nascosto e ha mostrato tutta la sua preoccupazione per alcune tendenze che stanno secondo lui condizionando negativamente lo spettacolo.

Fritz ha iniziato raccontando il suo personale percorso di adattamento: “Sono molto contento della crescita che ho avuto in pochi giorni. Quando sono arrivato qui, faticavo persino a tenere la palla in campo: la mandavo fuori di metri senza capire davvero cosa stessi facendo di sbagliato. Mentalmente però sono pronto a superare le difficoltà, e sono riuscito a cambiare marcia.”

L’attenzione di Fritz si è poi spostata sui motivi di questa inusuale difficoltà collettiva: “Penso che le palle e le superfici a Toronto stiano peggiorando il livello del tennis che si vede qui. Sta diventando molto difficile giocare bene, si vedono partite piene di errori gratuiti e doppi falli, e tutto dipende da due motivi principali.” Per l’americano, la chiave è proprio il tipo di palla: “Le Wilson dell’US Open schizzano dalla racchetta e accelerano dopo il rimbalzo, qui invece il contrario. In generale, le palle tendono sempre di più a rallentarsi, a diventare morbide e a ‘mordere’ il piatto corde, ma qui succede il contrario: la palla scappa via ed è difficilissima da controllare. Inoltre, il campo è molto veloce, più di Washington. Se uno riesce a prendere l’iniziativa e a spingere, diventa quasi impossibile difendersi.”

Non è mancata una riflessione anche sulla nuova formula del torneo, ora su due settimane. Fritz non ha dubbi sui pro e contro: “La cosa che mi piace di più è avere un giorno di riposo tra un match e l’altro. Nei Grand Slam è fondamentale, perché si gioca al meglio dei cinque set, ma qui, dove si gioca due set su tre, sarebbe eccessivo dover affrontare sei partite in sei o sette giorni. Certo, così la stagione si allunga, ma se i Masters 1000 restassero di una sola settimana, sarebbe meglio aumentare il tempo per la preparazione e non aggiungere ulteriori tornei.”

L’analisi lucida e priva di filtri di Taylor Fritz accende così i riflettori sulle sfide che il tennis moderno deve affrontare, tra ricerca di spettacolo, esigenze degli atleti e un calendario sempre più compresso.





Francesco Paolo Villarico